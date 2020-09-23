Россия или Шотландия: «Локомотив» ждет ответа от Кузяева

«Локомотив» вместо Европы

Контракт полузащитника сборной России Далера Кузяева с санкт-петербургским «Зенитом» истек по окончании сезона-2019/20.

Несмотря на попытки чемпиона страны двух последних лет подписать новое соглашение с игроком, этого не случилось, так как сам Кузяев изъявил желание попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.

27-летний футболист был согласен и на клуб средней руки, а интерес к нему был достаточно стабильным. По крайней мере, в прессе слухи ходили о разных командах, но наиболее реальным был вариант с испанским «Алавесом».

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Представители хавбека достаточно долго вели переговоры с галисийцами, но в итоге они не увенчались успехом, и тогда Кузяев обратил взор на Российскую Премьер-лигу.

Сам хавбек ранее вроде бы говорил, что на родине будет выступать только за «Зенит», но даже заявленное гендиректором клуба из Северной столицы Александром Медведевым желание вернуть футболиста, похоже, не сыграет решающей роли.

Игроком активно интересовались также московские «Спартак» и «Локомотив», и именно последний СМИ сейчас называют местом продолжения карьеры игрока национальной сборной страны.

23 сентября стало известно, что предложение «Зенита» не устроило Кузяева и его представителей, так как в нем не было подъемных, а сумма зарплаты и премиальных достигала €1,8 млн.

По информации «Спорт-Экспресса», в «Локомотиве» Кузяев сможет зарабатывать €3 млн в год, а также получит от €2-3 млн в качестве подписного бонуса за заключение соглашения.

Журналист Илья Казаков сообщил, что сам футболист уже посетил матч молодежных команд «Локомотива» и «Рубина», а главный тренер «железнодорожников» Марко Николич одобрил новичка.

В клубе ожидают ответа от представителей Кузяева в пятницу, 25 сентября, при этом его зарплата в «Локо» при таком раскладе будет выше, чем у другого игрока сборной России, также центрального полузащитника Дмитрия Баринова, являющегося воспитанником красно-зеленых.

Впрочем, наверняка именно травма Баринова, порвавшего в игре с московским «Спартаком» переднюю крестообразную связку колена, и стала катализатором в переговорах между клубом и лакомым свободным агентом, поскольку «Локо», застрявший на непривычно низком восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, остро нуждается в футболисте на эту позицию.

При этом 25 сентября называется в качестве дедлайна, так как до этого дня сторона игрока, в свою очередь, ждет ответа от шотландских «Рейнджерс», которые все-таки могут стать шансом для Кузяева на карьеру в Европе.

Спартаковская неудача с Орье

В то же время московский «Спартак», который считался одним из главных претендентов на Кузяева в РПЛ, сейчас сосредоточен на других задачах.

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов продолжает поиски на самую проблемную позицию спартаковцев — правый фланг. На старте чемпионата там весьма успешно действует Роман Зобнин, показавший себя одним из лучших игроков клуба.

Но родной позицией футболиста все же является центральная зона в полузащите, а его командировка направо выглядит временным решением Доменико Тедеско и его штаба.

Долгое время слухи курсировали вокруг предметного интереса московского клуба к камерунскому правому защитнику английского «Тоттенхэма» Сержу Орье, долгое время выступавшему за французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне в АПЛ он отыграл в 33 матчах, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами, но в планы Жозе Моуринью сейчас, очевидно, не входит.

Сообщалось, что игрок требует от «Спартака» зарплату в €3,4 млн, в то время как максимальный оклад в команде не превышает €3 млн, а также что клубу интересна аренда с возможностью выкупа.

Вроде как менеджмент красно-белых оценивал вероятность сделки как очень высокую, но 23 сентября стало известно об отказе футболиста.

По информации Football Insider, игрок не захотел идти в «Спартак», так как не рассматривает РПЛ в качестве удачного варианта продолжения карьеры.

Теперь альтернативой на эту позицию является молодой португалец из лиссабонской «Бенфики» Томаш Тавареш.

19-летний латераль дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне, проведя 12 матчей в португальской Суперлиге за родной клуб, но на постоянной основе пока выступает за «Бенфику Б».

В то же время москвичи, по сообщениям французской прессы, сохраняют интерес к ивуарийскому защитнику «Тулузы» Ибрагиму Сангаре.

L'Equipe называет в качестве возможной трансферной стоимости сумму в €9,5 млн, причем французский клуб уже запретил футболисту, сыгравшему в прошлом сезоне в 25 матчах Лиги 1, а в нынешнем проведшему две игры чемпионата, выходить на поле, чтобы он не получил травму и сделка не сорвалась.