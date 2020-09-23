Семь фигуристок и тренер: кто уходил от Тутберидзе к Плющенко

Боевые действия

В российском фигурном катании в данный момент разворачивается настоящая война между двумя самыми известными школами. На самом деле напряженность в отношениях штаба Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и не так давно созданной академией «Ангелы Плющенко» возникла уже давно. Да и враждебные акции происходят не впервые, однако сейчас стороны перешли уже к активным и публичным боевым действиям.

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Накануне Евгений Плющенко, выступая на «России 24», жестко ответил на критику по поводу переходов в его академию звезд мирового фигурного катания Александры Трусовой и Алены Косторной.

«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты»,

— заявил двукратный олимпийский чемпион.

В ответ Instagram-аккаунт Team Tutberidze выложил скриншоты переписки менеджера и супруги Плющенко Яны Рудковской с еще одной воспитанницей «Хрустального», олимпийской чемпионкой Пхенчхана и главной российской звездой фигурного катания Алиной Загитовой.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Мособласти и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — писала девушке Рудковская.

«Здравствуйте, спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — таким был ответ фигуристки.

«Никто никого не переманивает?» — гласила подпись команды Тутберидзе под выложенными скриншотами.

Публикация вызвала бурную реакцию со стороны «Ангелов». Рудковская пригрозила оппонентам 138-й статьей УК РФ (о тайне переписке), а Плющенко высказался даже резче:

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!» — написал тренер.

Можно занимать в этой историю позицию любой из сторон или же оставаться нейтральным, но один факт останется неизменным: случаев ухода из «Хрустального» к «Ангелам» в последнее время стало действительно запредельно много.

Первые ласточки

Академия Евгения Плющенко открылась в 2017 году, и практически сразу пошли трансферы туда из группы Тутберидзе.

Первопроходцем выступил одиночник Владимир Самойлов, который тренировался в «Хрустальном» год и стабильно попадал в призы на этапах Кубка России, но на чемпионате страны остался лишь 17-м.

Переход к двукратному олимпийскому чемпиону и четырехкратному призеру Игр пошел спортсмену на пользу, он занял второе место на юниорском Гран-при, а также пробился в шестерку сильнейших на взрослом первенстве страны, чисто прыгнув тройной аксель.

Впрочем, сейчас фигурист уже работает с другим тренером — Викторией Буцаевой.

Серафима Саханович была в годы работы с Тутберидзе и ее штабом больше на слуху, но из-за отсутствия желаемых результатов даже была близка к завершению карьеры. Она стала «ангелом» сразу после открытия новой академии.

Проработала под руководством наставников академии Плющенко спортсменка один сезон, отметившись пятым местом на этапе Гран-при Skate America, но не более того, отправившись затем к другим специалистам.

Еще громче был трансфер из команды Тутберидзе Анастасии Таракановой, которая к моменту перехода к Плющенко уже успела стать бронзовым призером финала юниорского Гран-при, проиграв только двум другим девушкам из «Хрустального»... Алене Косторной и Александре Трусовой.

С сезона-2018/19 Тараканова работала уже под началом тренеров академии Евгения и здорово смотрелась на этапах ЮГП, однако провалилась на чемпионатах России и теперь фактически ушла со льда, став членом сборной России по катанию на роликовых коньках.

Случился до нынешнего года и переход 11-летней Софьи Титовой, которая, как утверждает Плющенко, за полтора месяца работы в его академии смогла разучить все тройные прыжки. В качестве подтверждения можно привести победу девочки на ЧР в своей возрастной категории.

Урожайный 2020-й

В текущем году все было относительно спокойно до карантина. Во время паузы в соревнованиях прогремела новость о переходе к «Ангелам» Александры Трусовой, которая отправилась к бывшему тренеру группы в «Хрустальном» Сергею Розанову, также перебравшемуся к Плющенко.

Мотивация Трусовой была вполне понятна, ведь, обладая самым сложным прыжковым контентом в мире, она не смогла ни разу чисто откатать свою программу и проиграла все старты Косторной и Анне Щербаковой, оставаясь за ними третьей в финале Гран-при на первенстве России и чемпионате Европы.

Вместе с Трусовой покинула «Хрустальный» в том же направлении куда менее звездная, но очень талантливая 12-летняя Вероника Жилина, которая также хочет работать именно с Розановым.

Уже сейчас перспективная девочка в свои 12 лет является победительницей чемпионата страны в своей возрастной категории и исполняет тройной аксель.

Ну а последней громкой новостью стал уход Алены Косторной. В интервью фигуристка заявила, что ее не устраивал подход в «Хрустальном», где приходилось тренироваться с молодыми девочками на одном льду, когда уже мировой звезде хотелось индивидуальных занятий.