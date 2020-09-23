«Убожество и преступление»: дело Суареса взбудоражило Италию

Дело о мошенничестве при сдачи экзамена футболистом «Барселоны» Луисом Суаресом обрастает новыми подробностями.

Реклама

17 сентября (было перенесено с 22-го) у форварда каталонского клуба состоялся экзаменационный тест по итальянскому языку в Университете для иностранцев Перуджи. 33-летнему спортсмену понадобилось итальянское гражданство, чтобы беспрепятственно перейти в «Ювентус», однако впоследствии следка сорвалась. Вполне возможно, что из-за мошенничества туринского клуба и игрока.

Финансовая гвардия установила, что экзамен Суареса был сфальсифированным. Свое начало эта история берет еще в феврале 2020 года. Тогда отдел экономической и финансовой полиции Перуджийской финансовой гвардии под контролем прокурора города инициировал расследование деятельности университета. Суарес не имеет отношения к этому делу, однако из-за его экзамена удалось наверняка установить факт коррупции в учебном заведении. Правоохранительные органы поставили прослушку на телефоны высшего руководства университета, в ходе чего выяснилось, что между юристом «Ювентуса» и генеральным директором заведения состоялось как минимум три звонка, где они обсуждали, как футболист будет сдавать языковой тест.

Супруга уругвайца София Бальби имеет итальянский паспорт, благодаря чему Суарес получил право претендовать на получение гражданства, но знания итальянского языка, как выяснилось позднее, не позволили бы ему получить аттестат самостоятельно.

В связи с этим стороны договорились, что Суарес сдаст экзамен, грубо говоря, мошенническим путем. Все вопросы, которые были в тесте спортсмена, изначально с ним согласовали, а оценка, которую он получил, тоже обговорили еще до экзамена. Суарес получил уровень B1, что означает владение языком, позволяющее беседовать и понимать почти все сказанное. Университет, несмотря на выдвинутые против заведения обвинения, утверждает, что «правильность и прозрачность процедур, применяемых при сдаче экзамена футболистом Суаресом, были соблюдены».

У следствия другое мнение на этот счет. В тексте прослушанных сообщений звучали вполне однозначные тезисы о том, что у футболиста нет должных знаний языка и он «разговаривает инфинитивами, не спрягая глаголы», в ответ на что звучала фраза о «10-миллионной зарплате игрока, с которой он в любом случае должен сдать этот тест».

Полицию также насторожил тот факт, что Суарес общался с экзаменатором всего 30 минут, когда как эта на эту процедуру выделено два часа. Это следователи объясняют тем, что темы, охваченные экзаменом, были известны игроку, когда как на дистанционных уроках он демонстрировал элементарные познания в итальянском языке, то есть его прогресс показался чрезвычайно подозрительным. На выходе из университета с игроком хотели пообщаться местные журналисты, но он молча ушел.

Мошенничество Суареса и «Юве» было выделено в отдельное делопроизводство. Также известно, что ректор Университета для иностранцев Перуджи Джулиана Грего Болли и еще четверо человек (генеральный директор Симоне Оливьери, преподаватель онлайн-курса и специалист по лингвистической сертификации Стефания Спина, экзаменатор игрока Лоренцо Рокка, а также Чинзия Каманья, подготовившая сертификат) находятся под следствием в том числе и по другим эпизодам, более крупным. Им вменяются такие обвинения, как: разглашение государственной тайны и идеологическая ложь, совершенная должностными лицами. Их допрашивают в прокуратуре.

История Суареса действительно вызвал широкий резонанс в Италии. Высказался на эту тему даже премьер-министр Джузеппе Конте, которого спросили, будут ли внесены изменения в указы о государственной безопасности в свете случившегося. Политик пообещал, что работа над модификацией законодательства по конкретным вопросам будет возобновлена.

«Дело Суареса — это убожество, которое не заслуживает того, чтобы портить имидж итальянских университетов, которые являются лучшими в мире. Покупка экзамена — это преступление», — возмутился министр внутренних дел Италии и один из заместителей Конте Маттео Сальвини.

Трансфер Суареса в «Юве» сорвался, и, как считают в Италии, произошло это из-за инцидента в университете. После изучения материалы дела передадут в комиссию по спортивной этике Федерации футбола Италии (FIGC), после чего, вполне вероятно, туринский клуб могут ждать неприятности.