«Он станет двойным чемпионом»: так ли силен Хамзат Чимаев

Не дрался с серьезными оппонентами

По сути, так можно сказать про любого бойца, только что перешедшего в топ-лигу. Еще полгода назад о Чимаеве никто не знал, а на дебютный поединок в UFC с Джоном Филлипсом он и вовсе выходил на коротком уведомлении, так что не было даже возможности представить его. Плюс ко всему, Хамзат никогда не дрался в претендентских сериях и в принципе не был знаком промоушену. Его подписание — настоящая удача и находка для Даны Уайта.

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Первый соперник Чимаева — Филлипс — не так уж «нулевой», каким его выставили после поражения от шведа. В профессиональных боях он провел больше 30 боев, хоть в UFC и выиграл всего один до встречи с чеченским Борзом. И, учитывая последующие результаты Чимаева, еще долго продержался: бой закончился победой Хамзата сабмишеном.

Во второй раз Чимаев вышел в октагон уже через десять дней (в истории ни разу не было, чтобы кто-то дрался с такой периодичностью). Для его соперника Риса Макки бой был дебютным под баннером главного бойцовского промоушена мира, и до этого в карьере он потерпел лишь два поражения при десяти победах. В итоге Хамзат не пропустил ни одного удара и нокаутировал Риса в первом раунде.

Для сравнения, Чимаев до прихода в UFC провел на профессиональном уровне лишь шесть боев. То есть опыта у него было намного меньше, чем у всех его оппонентов.

Наконец, Джеральд Мершерт, последний на текущий момент соперник Чимаева, начал карьеру в далеком 2007 году. В это время Хамзату было 13 лет и он все еще жил в Чечне. До боя Мершерт обещал, что Чимаеву не будет с ним так просто, как с другими бойцами, поскольку пропасть в опыте между ними действительно колоссальная. В UFC Джеральд дерется с 2016-го и чередует победы с поражениями, но это вряд ли интересовало Чимаева: он нокаутировал американца уже на 18-й секунде и снова вышел из клетки без единой царапины.

Надо понимать, что в дебюте карьеры в UFC Чимаеву в любом случае никто бы не дал рейтинговых соперников, и это не значит, что те, с которыми он встретился, были не серьезными. Все они подходили к боям с весовым бекграундом, который был значительнее, чем у Борза, но не предоставили вообще никакой оппозиции. Так (трижды подряд) не «везет» даже феноменальным бойцам.

Кто следующий?

Еще до боя с Мершертом UFC согласовал следующий бой Чимаева, что тоже нонсенс. Это возмутило Джеральда, но итог известен. На одном из октябрьских турниров на «Бойцовском острове» Хамзат может впервые встретиться с кем-то из рейтинга. По слухам, следующим соперником Борза должен стать легендарный джитсер Дэмиан Майя. Букмекеры видят Хамзата значительным фаворитом и дают на победу Майи 5,45. И произойти это якобы должно в рамках основного карда UFC 254 — ивента, который возглавит титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Символично, так как Чимаева называют именно прототипом дагестанского Орла.

В ближайшем будущем Хамзат хочет перебить вообще все сливки сразу двух дивизионов (об этом позднее): Хорхе Масвидаля, Камару Усмана, Колби Ковингтона, Леона Эдвардса, Конора Макгрегора, Стивена Томпсона и вообще всех, кого только ему дадут. И, да, с Хабибом он не подерется в любом случае, так спуститься в легкий дивизион не сможет при все желании. А вот Макгрегор — вполне реальный вариант, если UFC сумеет раскрутить Чимаева за четыре-пять месяцев. Печально Известный не против вернуться в октагон уже в начале 2021 года.

Два дивизиона

Чимаев уникален еще и в том плане, что с одинаковым успехом может драться как в средней категории, так и в полусредней, при этом его «природная» весовая — до 77 кг.

Дебютный бой он провел в среднем весе, поскольку принял поединок на коротком уведомлении и не успел бы согнать вес. В следующий раз он вышел в клетку уже против полусредневеса, а последний поединок провел снова в среднем дивизионе. В свои 26 лет он без серьезных нагрузок для здоровья может гонять вес с разницей в 10 дней, понижая категорию.

В полусреднем весе чемпион — Камару Усман, в среднем — Исраэль Адесанья. И в обоих дивизионах у Хамзата есть реальные возможности взять пояс. В UFC, надо полагать, так и планируют, что в скором времени появится новый двойной чемпион.

«К 2021 году он получит титульный шанс или станет чемпионом. В 2021 году Чимаев станет двойным чемпионом – в полусреднем и среднем весах. Мне нравится Адесанья, но он понимается вверх и спускается вниз, сражаясь со всеми подряд», – уверен бывший двойной чемпион Даниэль Кормье.