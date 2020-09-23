Тутберидзе «слила» переписку: Плющенко звал к себе Загитову

«Война» между двумя российскими школами фигурного катания — группой Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — получила новое развитие событий.

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Месяцы молчания, в течение которых Тутберидзе была вынуждена смириться с массовым уходом своих спортсменов к Плющенко в это межсезонье, прерваны лучшим тренером мира громким заявлением: оказывается, Плющенко, уже несколько раз анонсировавший «сенсационные трансферы», предлагал сотрудничество приостановившей карьеру Алине Загитовой.

Олимпийская чемпионка оказалась верна своей наставнице и поделилась с ней скриншотами сообщений в Instagram, которые отправляла супруга Плющенко Яна Рудковская.

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте – в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – адресовала Рудковская сообщение Загитовой.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», – ответила ей фигуристка.

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Команда Тутберидзе также подписала сообщение в stories со скриншотами следующей фразой: «Никто никого не переманивает?»

Предположительно, это стало реакцией на последнее интервью Плющенко, в котором специалист рассказывал о трансферах Александры Трусовой и Алены Косторной. В частности, он сказал, что «невозможно переманить или перекупить спортсмена в фигурном катании, если все идеально складывается в группе и с тренером».

Реакции стороны Плющенко долго ждать не пришлось. Рудковская рассказала, что не в первый раз переписывается с Загитовой, а сообщения, которые опубликовала группа Тутберидзе, были вырваны из контекста. Продюсер обратила внимание на то, что не предлагала чемпионке Пхенчхана-2018 тренироваться у ее супруга. По словам Рудковской, речь шла о других мероприятиях, отметив, что спортсменка сама обращалась к ней по поводу участия в шоу Плющенко (при этом «решила остаться там, откуда хотела уйти») и прямо сейчас якобы «собирает информацию об атмосфере в академии».

«Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном. Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня», — приводит слова Рудковской «СЭ».

Кроме прочего, Рудковская напомнила группе Тутберидзе, что те, кто опубликовал переписку, нарушили закон.

Речь идет о статье 138 Уголовного Кодекса РФ – «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

«У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать ее точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 штабу их юристы разъяснят. Не в курсе, кого там в команде штормит сильнее всех. Но надо уже всем расслабиться и жить мирно. Тренировать, а не интриговать. Вы же тренируете спортсменов, которые выступают за Россию, а не за штабы и академии, в конце концов!» – сказала продюсер, добавив, что «с радостью» бы согласилась, если бы Тутберидзе предложила сотрудничество ее семилетнему сыну Александру в шоу или рекламе.

Сам Плющенко не был столь дипломатичен, пообещав предпринять ответные действия. «Снова работаем и никого не трогаем!

Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит!

Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» – написал Плющенко в Instagram-stories.