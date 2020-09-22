Отомстили грекам: «Краснодар» в шаге от выхода в группу ЛЧ

Для «Краснодара» разговоры о Лиге чемпионов приводят к грустным воспоминаниям из прошлого сезона, когда те же греки лишили «быков» полноценного дебюта в главном клубном турнире континента. Тогда подопечные Мурада Мусаева с трудом, но ярко прошли «Порту» с Зе Луишем, выдав сумасшедший и нервный матч на «Драгау» в рамках третьего квалификационного раунда, но бесславно пали в плей-офф, уступив греческому «Олимпиакосу» 1:6 по сумме двух матчей и потеряв порвавшего крестообразные связки колена Реми Кабеллу.

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С такими же трудностями краснодарский клуб столкнулся уже в концовке сезона, когда пришла пора бороться не только за медали, но и за путевки в еврокубки. Команда Мусаева сначала вела длительную дуэль с «Локомотивом» за второе место, а затем выдала неудачную серию в постпандемийном отрезке чемпионата России, одержав в восьми матчах лишь три победы. Причем одну из таковых можно вынести за скобки, ведь три очка в противостоянии с «Оренбургом» краснодарцам достались лишь из-за вспышки коронавируса в стане соперника, который не смог добиться переноса встречи и получил техническое поражение. Эти три очка по сути и позволили в конечном счете «быкам» остаться в тройке лидеров — мощно выступившему в финальном отрезке сезона ЦСКА не хватило каких-то два балла, чтобы потеснить коллектив Мусаева.

По иронии судьбы жребий отправил «Краснодар» снова к грекам. На этот раз соперником российского клуба стал ПАОК. Тот самый, который в августе 2018-го оставил без Лиги чемпионов московский «Спартак» Массимо Карреры.

Имя итальянского тренера-чемпиона, кстати, вспоминают, и обсуждая противостояние «Краснодара» с клубом Ивана Саввиди. Дело в том, что в концовке прошлого сезона АЕК, возглавляемый Каррерой, боролся за путевку в квалификацию ЛЧ именно с ПАОКом. Их очная встреча завершилась вничью, и команде Карреры попросту не хватило очков. Однако впоследствии выяснилось, что ПАОК тогда нарушил регламент: в заявку на матч попали аж 12 игроков с просроченными медицинскими документами. Черно-белым грозило техническое поражение, но АЕК протест подавать не стал, потому дело было закрыто сразу же.

По пути к «Краснодару» ПАОК обыграл в квалификации португальскую «Бенфику» (1:0, противостояние проходило в рамках одного матча), а за четыре дня до матча с российской командой сыграл вничью с «Атромитосом» в национальном чемпионате (1:1). Что до «быков», то команда Мусаева начала новый сезон не очень ровно: ничья с ЦСКА и «Ростовом», а также поражения от «Локомотива» с «Уралом», но при четырех победах. Последняя из них должна была придать краснодарцам положительные эмоции, ведь вынос «Химок» со счетом 7:2 стал для них самой крупной победой в истории клуба.

Как правило, тренеры не особо любят менять победные составы. Вот и на игру с ПАОКом Мусаев выставил почти тот же коллектив. Единственное изменение коснулось линии защиты — Александр Мартынович в заявку не попал, с первых минут на поле вышел Егор Сорокин.

ПАОК тоже от своей схемы отходить не стал и начал игру с тремя центральными защитниками и насыщенной серединой поля.

С самого начала встречи команды обозначили намерение оформить быстрый гол (для ПАОКа, учитывая значимость гостевого гола, это было особенно актуально), но этому сопутствовало большое количество брака. Одна из допущенных ошибок едва не стала роковой для хозяев поля.

Защитник «Краснодара» Кайо на линии своей штрафной площади заблокировал дальний удар Шваба рукой. Главный арбитр встречи Клеман Турпен из Франции фола не увидел, но, посоветовавшись с видеоассистентами и посмотрев повтор, указал на «точку».

Пелькас мощно пробил по центру, но с этим выстрелом Сафонов справился и спас свою команду от гола.

7' МАААААТВЕЕЕЕЙ!!!! Тащит этот пенальти наш голкипер!#КраснодарПАОК - 0:0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 22, 2020

«Краснодар» на это ответил двумя неплохими моментами. Сначала Ольссон одним пасом вскрыл всю оборону греков и вывел Петрова на убойную позицию, но тот по воротам не попал, а затем Берг немного не успел, чтобы замкнуть передачу Классона.

А вот ПАОК свой едва ли не первый голевой момент с игры реализовал.

Живкович прорвался по левому флангу и прострелил на Пелькаса, который технично переправил мяч в дальний нижний угол.

Пропущенный на своем поле мяч означал для «Краснодара» только одно — надо забивать как можно быстрее и как можно больше. Через несколько минут хозяева одним голом все-таки отметились.

Кабелла на дриблинге обыграл защитника, вошел в штрафную и получил по ногам, заработав для «Краснодара» пенальти. Классон его уверенно реализовал — 1:1.

Второй тайм несильно отличался от первого: «Краснодар» искал ключ для взлома крепкой обороны ПАОКа через короткий пас и замысловатые комбинации, а гости искали счастья на флангах (преимущественно на левом) и регулярно посылали мяч в чужую штрафную забросами и прострелами. И есть небольшой сюр в том, что хороший момент для гола краснодарцы создали, использовав тактику гостей.

Вандерсон не то пробил, не то выполнил хитрую подачу, застав голкипера ПАОКа врасплох. Живкович с трудом мяч отбил, после чего второй волной атаки последовал прострел с левого фланга — Берг классно отцепился от защитников и пытался замкнуть передачу в подкате. Но швед до мяча немного не дотянулся. В противном случае голкипер греческого клуба уже ничего бы не смог поделать.

В ответ на это ПАОК едва не забил второй мяч.

Эль-Каддури отпасовал на Дзоллиса, тот прошел по левому флангу и прострелил. Последовал удар из вратарской, куда уже подоспел Эль-Каддури, и мяч попал в штангу. С ударом Креспо, который первым оказался на добивании, Сафонов справился и свою команду выручил.

Наверное, эти два момента наконец-то разбудили «Краснодар», ведь именно после этого подопечные Мусаева заметно нарастили темп. И это дало свои плоды.

Петров выполнил заброс в штрафную, Берг оказался первым на мяче и пробросил его мимо вышедшего из ворот Живковича. Кабелла — чтоб уж наверняка — ускорился и вонзил снаряд в сетку.

70' ГОООЛЛЛЛ! Реми Кабелла выводит вперед свою команду!#КраснодарПАОК - 2:1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 22, 2020

ПАОК в концовке встречи пытался организовать так называемый навал на ворота соперника, но «Краснодар» грамотно сыграл в обороне, взял мяч под контроль и довольно спокойно довел матч до победы. 2:1 — из-за пропущенного мяча «быкам» в Салониках 30 сентября будет сложно. Особенно без Вандерсона, который, похоже, получил мышечное повреждение в области бедра. Одно радует — матчи пройдут при пустых трибунах стадиона «Тумба».