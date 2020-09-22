Клубный сезон под угрозой срыва: коронавирус наносит новый удар

Три «технаря» подряд

Российская футбольная премьер-лига с пандемией коронавируса и всеми вытекающими мерами ограничения намучилась изрядно, но с большим трудом все-таки сумела не только спасти сезон-2019/20, но и начать новый. Среди различных пунктов и деталей медицинского регламента чемпионата присутствует один важный момент: если команда не может организовать явку на матч РПЛ, то ей автоматически засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. Примечателен и тот факт, что количество неявок на игры по сути не ограничено — риск быть исключенным из состава участников первенства устранило руководством лиги.

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Перед началом нового сезона клубы предполагали, что случаи с положительными тестами на COVID-19 так или иначе будут возникать среди команд, и ввиду сильно усеченных рамок календаря — а чемпионат должен завершиться 19 мая 2021 года — даже проголосовали за отмену переносов встречи из-за коронавируса. Простыми словами: если команда, где произошла вспышка вируса, не может набрать состав на матч, то ей сразу засчитывается техническое поражение.

С суровыми реалиями пришлось столкнуться волгоградскому «Ротору», который спустя 16 лет вернулся в российскую футбольную элиту. В команде коронавирусом заразились по меньшей мере десять человек, клубу уже присудили два технических поражения.

Подопечные Александра Хацкевича сначала не смогли явиться на игру 7-го тура РПЛ с «Краснодаром», а затем были вынуждены пропустить встречу следующего тура чемпионата с «Ростовом».

На этом проблемы «Ротора» не закончились. Из-за коронавируса также не состоится запланированный на 23 сентября матч группового раунда Кубка России со ставропольским «Динамо». И если в чемпионате еще присутствовала теоретическая возможность договориться о переносе матча, то регламент Кубка такого не позволяет в принципе.

«По регламенту переносы матчей в Кубке России запрещены. Мы ждем официального решения от РФС, в клуб оно еще не пришло, но в РФС сказали, что назад дороги нет», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы клуба из Ставрополя.

Для «Ротора» единственной положительной новостью в данной ситуации может стать только отсутствие новых случаев заражения. Что касается перспектив выступления в Премьер-лиге, то Хацкевичу кровь из носу необходимо набрать состав для заявки на матч с «Рубином». К нему волгоградская команда даже постепенно готовится.

Сезон КХЛ под угрозой срыва

Куда серьезнее обстоят дела в Континентальной хоккейной лиге. Если сравнивать структуры двух турниров, то боссам РПЛ было все-таки несколько проще: матчи проводятся максимум два раза в неделю, есть возможность сделать перенос игр, а за неявку в качестве наказания следует только «технарь» и ничего более. В КХЛ же команда, по чьей вине матч не состоялся в срок, получает не только автоматическое поражение со счетом 0:5, но и штраф в размере 3 млн рублей. Через это уже прошел финский «Йокерит», отказавшийся по политическим причинам лететь в Минск на матч с местным «Динамо».

Но если тот случай был единичным и представители клуба из Хельсинки опасались лететь в Белоруссию, где продолжаются протестные акции после президентских выборов, то ситуация с коронавирусом ставит под угрозу проведение всего чемпионата.

Из-за пандемии не был доигран прошлый сезон, который руководители КХЛ досрочно завершили на стадии плей-офф, и все ведет к тому, что на паузу будет поставлен текущий чемпионат, стартовавший только 2 сентября.

«Играть нужно, никто не знает, что будет с коронавирусом, как он быстро исчезнет. Если мы приостановим сезон, то мы его не доиграем», — говорил член совета директоров лиги Александр Крылов.

Вот только ситуация может сложиться так, что играть уже будет просто некогда.

Из-за коронавируса КХЛ уже перенесла на неопределенный срок пять матчей «Йокерита», а также шесть игр с участием казахстанского «Барыса», где инфекцию выявили минимум у 12 членов команды. В более сложном положении сейчас находится ярославский «Локомотив», где, по данным РИА «Новости», положительные результаты тестов на COVID-19 выявлены у почти тридцати хоккеистов. Из-за вспышки коронавируса КХЛ ранее перенесла две игры с участием «железнодорожников» (с «Сочи» и минским «Динамо»), но клуб уже просит о переносе и матча с нижнекамским «Нефтехимиком», который должен пройти 25 сентября в Ярославле. «Локомотив» опасается, что к этой игре команда не будет набрана, а это в свою очередь может привести к техническому поражению.

Его ярославский клуб уже получил за неявку на игру с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Матч должен был пройти еще 21 сентября в Мытищах, но его перенесли на 22 сентября. Китайцы уже готовились принять «Локо», продавали билеты на эту игру и даже публиковали фотографии из раздевалки за несколько часов до стартовой сирены. Но из Ярославля «железнодорожники» так и не улетели по понятным причинам.

О переносе матчей просит и рижское «Динамо», где коронавирус выявлен у десяти человек. Клуб обратился к КХЛ с сообщением о том, что команда должна сесть на карантин до 5 октября. До этого момента рижане должны были встретиться с одноименными клубами из Москвы и Минска, а также с ЦСКА и «Витязем». Пока же латвийской команде удалось добиться только переноса встречи с нижегородским «Торпедо».

Коронавирус ударил и по петербургскому СКА. Как сообщает РИА «Новости», сомнительные результаты тестов обнаружены у большей части основного состава. Правда, армейцы с Невы не намерены переносить матч с «Сочи», который запланирован на 23 сентября. Предполагается, что петербуржцы составят заявку на игру преимущественно из хоккеистов молодежного состава.

В общем, президенту КХЛ Алексею Морозову и его окружению сейчас не позавидуешь. Коронавирусные звоночки гремели еще за месяц до старта нового сезона, когда вспышки вируса то и дело возникали в клубах лиги. Последовать примеру коллег из Национальной хоккейной лиги, где организовали так называемые «пузыри» в Эдмонтоне и Торонто, КХЛ не может даже теоретически. Это нереально, учитывая количество участников из разных стран и масштабы самой России. Возможно, лига несколько поторопилась с началом сезона и ей следовало бы отодвинуть старт на месяц-другой вперед, когда проблемы с коронавирусом решило бы хотя бы большинство клубов и смогло в более-менее убедительной физической форме подойти к чемпионату. Теперь же КХЛ все ближе к тому, чтобы турнир прервать и полностью переделать уже утвержденный календарь и, соответственно, перепланировать подготовку сборной России к чемпионату мира, который пройдет в конце мая — начале июня.