Зарплата маловата: Бакаев пригрозил «Спартаку» уходом

Совершенно неожиданно из стана московского «Спартака» последовали слухи о возможном уходе Зелимхана Бакаева. По информации «Спорт-Экспресс», представители молодого полузащитника обратились к другому столичному клубу — «Динамо», одному из самых принципиальных соперников красно-белых, — с предложением о трансфере. Отмечается, что до переговоров дело пока еще не дошло, сторона футболиста лишь обозначила возможность данного перехода.

Причина данной затеи проста — Бакаев хочет улучшения финансовых условий в «Спартаке».

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Юный хавбек является воспитанником красно-белых, прошел через академию клуба и дебютировал за главную команду еще в 2015 году. Правда, игроком основного состава стал только в 2019-м. Перед этим Бакаев выступал за фарм-клуб красно-белых — «Спартак-2». Закрепившись в основе, Зелимхан забил 11 мячей и сделал 19 результативных передач в 52-х матчах во всех турнирах, став одним из лидеров клуба. На сегодняшний день стартовый состав без Бакаева представить проблематично, хотя и в последнее время результативность игрока несколько снизилась, что связывают с осложнениями после того, как футболист переболел коронавирусом.

Перед тем как добиться вызова в основной состав «Спартака», игрок провел один год в аренде в тульском «Арсенале». К тому моменту Бакаев подписал полноценный контракт с красно-белыми, который действует до сих пор и истекает 1 июля 2022 года. Согласно ему, по некоторым данным, зарплата хавбека составляет около €600 тысяч в год, что существенно ниже по сравнению со многими другими футболистами «Спартака» основного состава.

Очевидно, что выходом на контакт с «Динамо» Бакаев и его окружение хотят заставить красно-белых подписать новый контракт на улучшенных условиях. В «Спартаке», где в условиях кризиса сделали ставку на экономию средств, вероятно, не захотят расставаться со своим лидером и уж тем более отпускать его в стан принципиального соперника.

Впрочем, в самом клубе пока отказываются делиться какой-либо информацией по данному вопросу.

«Бакаева предложили «Динамо»? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это все слухи»,

— приводит Sport24 слова генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Что касается окружения Бакаева, то ранее его интересы представлял Томас Цорн, экс-гендиректор московского клуба. Общеизвестно также, что нефутбольными вопросами в жизни игрока занимаются его родители. Им Зелимхан, кстати, предоставляет полный доступ к своей зарплате.

«У меня две карты. Зарплатная — у родителей, я контролирую ее через телефон, вижу, что они оплачивают. Второй пользуюсь я. Если покупают что-то дорогое, звонит мама: «Ты не бойся, это мы». До сих пор спрашивают: «Можем ли купить эту вещь?» — «Это ваши деньги, покупайте что хотите». У нас нет «твое» и «мое» — все общее», — рассказывал Бакаев в интервью «Чемпионату» накануне.

О том, что вопрос зарплаты не особенно беспокоит игрока, говорил он сам и в период пандемии коронавируса, когда из-за кризиса «Спартак» был вынужден договариваться с футболистами о сокращении выплат.

«Непростая ситуация, мы все это знаем. Поэтому мы всей командой решили, что должны сделать этот шаг. Все идеально. Надеюсь, что все будут здоровы. Зарплата не проблема, тем более это наш любимый клуб», — утверждал Бакаев.

Интересно, что чуть ранее в более проблемной позиции оказался родной брат Зелимхана Солтмурад.

Зимой, когда до конца контракта Бакаева-младшего со «Спартаком» оставалось несколько месяцев, в клубе футболисту дали понять, что не особо на него рассчитывают, да и об увеличении зарплаты, которая составляла 300 тысяч рублей, разговора даже не шло. В итоге 21-летний полузащитник перешел в казанский «Рубин», что ряд болельщиков «Спартака» оценили негативно. Повторения данной истории в клубе допустить не должны.