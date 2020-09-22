«Китайское дерьмо»: Неймара могут отстранить до конца года

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар во время скандального матча третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» оскорбил на расистской почве японского защитника соперников Хироки Сакаи. По информации Daily Mail со ссылкой на радиостанцию Cadena COPE, форвард назвал противника «китайским дерьмом».

Причем, как сообщает источник, у «Марселя» существует доказательство, согласно которому Неймар обозвал Сакаи еще до того, как произошел инцидент с защитником Альваро Гонсалесом, который произошел уже после финального свистка.

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Игра состоялась в рамках третьего тура Лиги 1 на родном стадионе «ПСЖ» «Парк де Пренс» и завершилась победой «Марселя» с минимальным счетом – 1:0. Для парижской команды это поражение стало вторым подряд на старте чемпионата, но даже не результат привлек внимание к поединку, а серьезная потасовка, произошедшая в конце. По ее итогам судье пришлось удалить сразу пятерых игроков: трех у «ПСЖ» (Леандро Паредеса — вторая желтая карточка, Лейвина Курзаву и Неймара), а также двух у «Марселя» (Дарио Бенедетто — вторая желтая — и Жордана Амави).

Изначально сообщалось, что зачинщиком всего конфликта стал именно Гонсалес. По словам Неймара, испанский футболист по ходу встречи несколько раз оскорблял его на почве расизма, а в конце форвард не выдержал и нанес противнику удар кулаком по затылку, за что и получил красную карточку, а впоследствии – два матча дисквалификации плюс один условно.

Одноклубник Неймара Леандро Паредес получил такое же наказание, Левен Курзава отстранен на шесть матчей, Жордан Амави — на три игры, Дарио Бенедетто — на одну встречу.

После матча клуб из Парижа поддержал бразильского форварда. В заявлении команды отмечено, что Неймар лишь стал жертвой расистских оскорблений со стороны оппонента.

«В обществе нет места расизму. Мы призываем выступать против него во всех сферах жизни и поддерживаем борьбу с ним на протяжении более чем 15 лет», — сказано в сообщении.

Позднее специалисты по чтению по губам расшифровали слова Гонсалеса. По их заключению, игрок во время матча употребил слово «mono», что переводится с испанского языка как «обезьяна».

Парижский клуб намерен использовать это в качестве доказательства вины, при этом в «Марселе» встали на защиту Гонсалеса и осудили разглашение номера телефона игрока в социальных сетях, из-за чего ему стали поступать различные угрозы.

Лига 1 продолжает расследование эпизода. Если будет доказано, что Гонсалес действительно оскорбил Неймара на почве расизма, то ему будет грозить от восьми до десяти матчей дисквалификации. Однако теперь руководство французского чемпионата также будет рассматривать и ответное заявление «Марселя» о том, что их японский игрок также подвергся расистским оскорблениям. Бразильцу грозит такое же наказание, как и Гонсалесу.

Примечательно то, что дисквалификация до шести игр грозит и футболисту «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Во время скандального эпизода он плюнул в Гонсалеса, эпизод попал на видеозапись. Примечательно, что Лига будет рассматривать плевок не только как оскорбление, но и серьезное нарушение протокола по безопасности, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что в самом «ПСЖ» также зреет конфликт вокруг главного тренера команды Томаса Тухеля. По информации RMC Sport, некоторые футболисты недовольны той тактикой, которую избирает специалист, а также тем, что особое внимание он уделяет латиноамериканцем. Сообщается, что в команде ходят шутки про то, что план на игру называется «Отдай мяч Неймару».

«Мы играем без тактики, без идей. В матче с «Марселем» мы чувствовали, что тренерский штаб не контролирует ситуацию, словно там не могли ничего изменить»,

— рассказал один игрок источнику на правах анонимности.

А по информации AS, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже рассматривает новую кандидатуру на пост наставника команды. Сообщается, что он заинтересован в услугах Диего Симеоне, который сейчас тренирует мадридский «Атлетико». По мнению функционера, именно аргентинец способен вместе с «ПСЖ» взять трофей Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл требл: стал победителем национального чемпионата, Кубка страны и Кубка французской лиги, розыгрыш которого стал последним в истории. Парижский клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где со счетом 0:1 проиграл мюнхенской «Баварии».