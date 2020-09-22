Условный срок, конфликт с Ибрагимовичем: какой игрок едет в «Спартак»

Московский «Спартак» рассматривает вариант трансфера 27-летнего ивуарийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье. Как информирует журналист Джанлуиджи Лонгари, работающий на Sportitalia и Tuttomercatoweb, игрок может перейти в российский клуб на правах аренды, а в соглашении будет прописан пункт о праве выкупа. По информации СМИ, сейчас стороны находятся в процессе обсуждения сделки.

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При этом, если трансфер состоится, то Орье может стать самым высокооплачиваемым игроком в составе московского клуба.

Сообщается, что в ходе предварительных переговоров представители футболиста установили планку по заработной плате в €3,4 млн в год, в то время как в «Спартаке» никто из игроков не получает больше €3 млн.

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов информацию о переговорах с футболистом не стал ни подтверждать, ни опровергать, а лишь отметил, что приезд Орье в Россию может стать серьезным усилением для «Спартака».

«Орье? Игрок топового уровня. Если он придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление. Я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам. У нас есть несколько направлений в этом плане. Еще есть время», — цитирует Газизова Sport24.

В составе «Тоттенхэма» Орье сыграл 83 матча, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач. Transfermarkt оценивает защитника в €16 млн.

Однако переход футболиста может сорваться. Как пишет инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, у Орье серьезные семейные проблемы, которые могут помешать игроку переехать в Россию. У «Спартака» на этот случай есть еще один кандидат — Эльсеид Хюсай из «Наполи».

Стоит сказать, что летом 2020 года в семье Орье действительно произошла трагедия. 13 июля был убит 26-летний Кристофер Орье, брат защитника. Его застрелили в Тулузе, инцидент, в ходе которого Кристофер был ранен выстрелом в живот, произошел у ночного клуба. Позднее брат футболиста был доставлен в больницу, однако медики спасти его жизни не смогли.

Убийца сам сдался полиции на следующий день после совершенного им преступления. Серж Орье, говоря о трагедии, отметил, что справился со своим горем благодаря «Тоттенхэму» и своим одноклубникам, которые поддержали его и почтили память Кристофера, который тоже был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.

«У меня нет чувства ненависти и желания отомстить. В моей профессии нужно оставаться спокойным, и я спокоен. Я верю в правосудие.

Я опечален и сожалению о случившемся, продолжаю оплакивать смерть своего брата. Он заботился о моей маме, моих племянниках и племянницах, пока меня не было рядом, и делал это с удовольствием. Я действительно это ценю», — приводит слова защитника Mirror.

В 2014 году Орье перешел из «Тулузы» в «ПСЖ» по инициативе главного тренера парижан Лорана Блана. Футболист достаточно быстро закрепился в основе команды, однако в 2016 году с его участием произошел достаточно серьезный скандал.

Во время прямого эфира в одной из социальных сетей Орье оскорбил наставника «ПСЖ», нескольких футболистов команды, ставя под сомнение их профессиональные способности, и звезду клуба – шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Изначально сообщалось, что видеозапись поддельная, однако потом эту информацию опровергли. Орье был отправлен в месяц на дубль, и долгую беседу с ним провел президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелайфи. Помимо перевода во вторую команду, футболист был обязан выплатить штраф в размере €180 тыс. При этом Ибрагимович намеревался решить конфликт с защитником посредством драки, а Лоран, который и привел Орье в «ПСЖ», был шокирован тем, что вместо благодарности получил только оскорбления.

Через некоторое время футболист вернулся в основной состав, принес извинения тренеру, партнерам по команде и болельщикам, пообещал, что такого больше не повторится. И в этом же году получил условный срок за драку с представителем правопорядка.

Инцидент произошел в ночном клубе в конце мая 2016 года, а в сентябре суд Парижа приговорил футболиста к двум месяцем условного срока.

В декабре 2019 года Орье, уже будучи игроком «Тоттенхэма», попал еще в одну неприятную историю. Защитник был арестован накануне матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» по подозрению в нанесении телесных повреждений Хенче Войгт, своей девушке, звезде реалити-шоу и матери своего ребенка. При этом через несколько часов футболист был отпущен из полицейского участка, но в заявку на игру включен не был.

Во время карантина, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, Орье также не был законопослушным гражданином: режим самоизоляции он нарушал как минимум трижды. Игрок проводил тренировки со своим одноклубником Мусса Сиссоко, совершал пробежку с одним из приятелей и даже посещал личного парикмахера.