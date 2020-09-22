Волшебство Кучерова: «Тампа» сравняла счет в серии с «Далласом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли переиграла «Даллас Старз» с результатом 3:2 и сравняла счет в серии – 1-1. «Молнии» выдали результативный первый период, поразив ворота соперников трижды за четыре минуты.

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Счет во встрече открыл Брейден Пойнт, а ассистентом выступил российский форвард Никита Кучеров. Ондржей Палат забросил вторую шайбу «Тампы» уже через три минуты, и вновь отличиться одноклубнику помог Куч. Еще через минуту ворота «Далласа», который защищал российский голкипер Антон Худобин, поразил Кевин Шаттенкирк.

Примечательно, что первые две шайбы «Лайтнинг» забросили, когда играли в большинстве. Кучеров после встречи отметил, что это стало одним из главных факторов успеха «Тампы».

«У нас были хорошие моменты в первой игре, просто забить не удавалось. Наверное, мы просто придерживались плана, действовали просто, бросали по воротам и шли на добивания. Пожалуй, простота сегодня стала ключом к успеху», — отметил он.

«Старз» отыграли два гола – по одной шайбе во втором и третьем периоде. Отметились Джо Павелски и Маттиас Янмарк, примечательно, что в обоих случаях голевые передачи на свой счет записал российский нападающий Александр Радулов.

Кучеров, оформивший два ассиста, был признан второй звездой поединка. Форвард вышел на первое место в истории «Лайтнинг» по количеству игр в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрано 2+ очка.

Для Кучерова второй матч финальной серии стал 25-м в карьере с двумя и более набранными очками, по этому показателю российский хоккеист обошел Мартена Сен-Луи, в активе которого было 24 встречи.

Но на одном рекорде Кучеров не остановился: в нынешнем розыгрыше плей-офф он сыграл в 21 матче, где набрал 28 (6+22) очков. Хоккеист вышел на четвертое место среди российских игроков по количеству баллов в одном сезоне плей-офф, обойдя нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина («столичные», которые стали обладателями Кубка в 2018 году, в нынешнем розыгрыше вылетели в первом раунде). Следующей целью Никиты стал бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре, который в 1994 году набрал 31 очко. Первое место по этому показателю занимает форвард «Питтсбург Пингвиз» Евгений Малкин (36 очков в 2009 году), вторым идет Евгений Кузнецов из «Кэпиталз» (32 балла в 2018).

Сам игрок о своих рекордах говорит просто.

«Мы приехали сюда не бить рекорды. Мы приехали, чтобы выиграть Кубок»,

— заявил нападающий после победного матча.

Зато североамериканские болельщики талантом российского форварда восхищаются, отмечая, что на ледовой площадке Кучеров творит не просто чудеса, а волшебство. Передачу форварда на Палата (вторая шайба) называют лучшим, что происходило в мире, и говорят, что ее место в музее.

Впрочем, рекорды в матче устанавливал не только лидер «Тампы». Отличился и голкипер проигравшей команды – Антон Худобин, который проводит дебютный сезон за «Даллас» в качестве вратаря стартового состава. Он был признан первой звездой первого матча финала Кубка Стэнли, а во второй игре установил рекорд «Старз» по количеству сэйвов в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В этом поединке россиянин отразил 28 бросков, которые были нанесены по его воротам, а всего за плей-офф он спас команду 624 раза.

Прежний клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

На пути к рекорду находится и вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Голкипер, который отразил в матче 27 бросков по своим воротам из 29, смог в шестой раз выиграть встречу сразу после проигранного поединка. Первым по этому показателю является еще один представитель России и бывший вратарь «Лайтнинг» Николай Хабибулин, который в Кубке Стэнли в 2004 году выигрывал первый матч сразу после поражения в семи случаях подряд. Интересно то, что в том году «Тампа» выиграла НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов, говоря о Василевском, отметил, что россиянин вновь может побороться за приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Он был номинирован на эту награду по итогам сезона-2019/20, однако занял третье место. Приз был вручен американскому голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку.

«Василевский является прекрасным вратарем, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет еще раз выиграть трофей. Не думаю, что генеральные менеджеры вспоминали о прошлогодней победе Василевского. Так вещи здесь не работают», — цитирует Брызгалова ТАСС.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч команды сыграют в ночь на 24 сентября, игра запланирована на 03.00 мск.