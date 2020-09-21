«Нужен более опытный тренер»: «Химки» уволили Гунько

Новость об увольнении Дмитрия Гунько с поста главного тренера никак нельзя назвать неожиданной: команда без побед, но с пятью поражениями и тремя очками идет предпоследней в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а последний матч команды против «Краснодара» завершился с унизительным счетом 2:7.

После разгрома от «быков» терпению министра спорта Московской области Романа Терюшкова пришел конец. Он сразу сообщил, что Гунько покинет команду, а сами «Химки» займутся поиском специалиста с большим опытом.

«Результат неудовлетворительный. Нам предстоит принять решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором: все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но этого не получилось. Будем искать опытного тренера.

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У нас попросту нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже позади — мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал — это 10-12 место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», — цитировало Терюшкова РИА «Новости».

Дни Гунько, который возглавил «Химки» 1 августа, были сочтены. Вопрос о его отставке был лишь делом времени. В итоге 21 сентября тренер выступил с соответствующим публичным заявление.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал... После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, однако работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. С ними мне было комфортно и интересно», — написал тренер в Instagram.

Правда, затем специалист удалил данный пост, чем вызвал ряд вопросов и даже спровоцировал теорию о том, что руководство «Химок» передумало.

Впрочем, это оказалось лишь формальностью — тренер поспешил с публикацией до официального сообщения от самого клуба.

«Футбольный клуб «Химки» сообщает, что контракт главного тренера команды Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. Клуб благодарит Дмитрия Ивановича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Уже после этого тренер в своем Instagram окончательно опубликовал прощальный пост.

Вместе с Гунько клуб покинул Сергей Егоров, занимавший пост спортивного директора «Химок». Исполняющим обязанности главного тренера временно назначен Игорь Ющенко, который провел последние годы карьеры футболиста именно в стане красно-черных и после этого начал работу в клубной системе. Совсем скоро «Химки» должны объявить о назначении нового наставника команды.

Им, по сообщениям ряда СМИ, станет Игорь Черевченко.

Роман Терюшков говорил, что хочет видеть на тренерском мостике специалиста не старше 50 лет и с опытом работы в РПЛ. 46-летний Черевченко в своей небольшой тренерской карьере возглавлял московский «Локомотив», выиграв с красно-зелеными Кубок России, а также «Балтику» и тульский «Арсенал», из которого был уволен 1 июля этого года в связи с неудовлетворительными результатами. Как утверждает Sport24, с новым тренером в «Химки» на пост спортивного директора должен прийти футбольный агент Тимур Лепсая. Специалисты работали вместе в клубе из Калининграда.

Для «Химок» Черевченко за календарный 2020 год станет уже четвертым тренером.

До конца января, пока команда продолжала свое шествие к лидерству в ФНЛ, красно-черными руководил Андрей Талалаев. Свой пост он оставил Сергею Юрану. Тот дошел с командой до финала Кубка России, где проиграл «Зениту», но выступления в Премьер-лиге не дождался и был со скандалом уволен. Дмитрий Гунько, что интересно, хоть и провел в клубе менее двух месяцев, но провел при этом в 2020-м больше матчей, чем оба его предшественника — девять.

Станет ли для «Химок» спасением приход Черевченко — вопрос открытый. Сама история с присоединением клуба к Премьер-лиге (а из-за финансовых проблем химчане всерьез думали отказаться от участия в элитном дивизионе) четко показала, что без серьезных вложений команда ничего не добьется в РПЛ. Потому и перестановка на тренерском мостике может оказаться лишь обменом пешками и ни к чему серьезному не привести.