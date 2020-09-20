Нокаут на 17-й секунде: как Хамзат Чимаев покоряет UFC

Жесткие похождения Хамзата Чимаева в UFC продолжаются. Вслед за Джоном Филлипсом и Рисом МакКи «Чеченский викинг» не заметил сопротивления и Джеральда Мершарта: американец был нокаутирован в самом дебюте после первого же акцентированного попадания от фаворита.

Ну и куда же без индивидуальных достижений представителя Швеции. В ночь на 20 сентября «Борз» установил рекорд UFC, одержав три стартовые победы в организации за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру. А еще за все три поединка в промоушене Чимаев удостоился трех бонусов за «Выступление вечера»!

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«О чем я думал во время выхода? О том, что нужно прикончить этого парня, отправить его в нокаут, — признается непобежденный атлет. — Так в итоге я и сделал. Тренеры сказали мне немного побоксировать, посмотреть, как я буду чувствовать себя в стойке в октагоне UFC... Считаю, я продемонстрировал свои навыки, нокаутировав этого парня. Не знаю, когда я смогу вернуться в клетку. Это знает только Дана Уайт, посмотрим. Однако я готов подраться с любым соперником!»

Следующий оппонент хайп-машины промоушена уже известен. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби Чимаева поджидает опытный бразилец Демиан Майя, готовый стать самой серьезной проверкой для набирающей популярность звезды ММА.

Не забываем и о втором по значимости поединке в Лас-Вегасе. Дональд Серроне прервал грустную серию из четырех поражений ничьей в поединке с Нико Прайсом.

Встреча получилась конкурентной и открытой: соперники не боялись идти в размены, но, даже пропустив десятки ударов, так за три раунда и не сломались. Судьи выбрали самое справедливое решение, которым может быть доволен как «Ковбой», отдаливший выход на пенсию, так и его соперник Прайс, благодаря зрелищному бою привлекший в армию фанатов не одну тысячу поклонников.

Наконец, мэйн-ивент завершившегося турнира — встреча заклятых врагов Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.

Противостояние прошло по ожидаемому сценарию: любимец Дональда Трампа остер на язык, но когда дело доходит до кровавых разборок в восьмиугольнике, «Хаос» подтверждает слова делом. В бою с неуступчивым Вудли Ковингтон нашел способ сломить волю экс-чемпиона и, затащив в четвертом раунде Тайрона в партер, попросту лишил соперника «бензина». Технический нокаут после крика проигравшего поставил точку в многолетней вражде двух американцев.

И Ковингтон не был бы Ковингтоном, если бы после боя не смешал политику и спорт.

«Леди и джентльмены, молчаливое большинство готово как следует пошуметь! Вы думаете, это было избиение? Дождитесь 3 октября, когда Дональд Трамп наложит руки на Слиппи Джо (кандидат в президенты США Джо Байден — «Газета.Ru»). Это будет убийство!

Я хочу посвятить этот бой всем, кто работает в службах, всем военным. Наш мир не был бы таким спокойным без вас. Вы обеспечиваете нашу безопасность, в отличие от всех этих бесхребетных спортсменов. Мне осточертели трусы, подобные Леброну Джеймсу. Ах да, о бесхребетных трусах: Марти Фейкньюсман (действующий чемпион UFC Камару Усман), Уличный Иуда («Самый жесткий гангстер» Хорхе Масвидаль), у нас с вами есть незаконченное дело! Тебе не сбежать и тебе не спрятаться. Я иду за тобой. Ты следующий!» — прокричал «Хаос» на всю арену Apex.

Также в рамках основного карда настоящую рубку устроили Джонни Уокер и Райан Спэнн.

Бразилец дважды отправлялся в нокдаун, но сумел оправиться и досрочно завершить схватку. Американец почувствовал приближающуюся победу и рванул на добивание, после чего получил несколько точных ударов локтем в висок и был сражен хаммерфистами. Неожиданный нокаут!

Помимо этого, Маккензи Дерн армбаром победила Ранду Маркос и получила бонус за «Выступление вечера» в размере $50 тыс., а Кевин Холланд судейским решением одолел Даррена Стюарта (28-29, 29-28, 29-28).

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Поединки же прелимов завершились следующим образом:

-- Дэвид Дворак добыл победу в бою с Джорданом Эспиносой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

-- Деймон Джексон одолел Мирсада Бектича сабмишеном в третьем раунде (гильотина) — «Выступление вечера»;

-- Майра Буено Сильва взяла верх над Мару Ромеро Бореллой сабмишеном в первой пятиминутке (армбар);

-- Джессика-Роуз Кларк победила Сару Альпар техническим нокаутом в третьем раунде;

-- Деррик Миннер засабмитил Ти Джея Ларами в первом раунде (гильотина);

-- Рэнди Коста нокаутировал Джоурни Ньюсона в дебюте поединка и забрал бонус «Выступление вечера»;

-- Андре Эвелл превзошел Ирвина Ривера благодаря раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28);

-- Тайсон Нэм победил Джерома Риверу ТКО во втором раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.