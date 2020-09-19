Отбор на чемпионат России: произвольная программа мужчин. LIVE

Падает с первого же прыжкового элемента Игнатов, да и приземление со следующего тоже не удается у него. Достаточное количество грубых ошибок совершает фигурист, которые лишают его важных баллов в борьбе за первое место этого этапа. Очень сильно по технике отстает Игнатов от лидирующих спортсменов. Да и продолжал программу после остановки музыки... Не самый лучший прокат, определенно.
И завершает произвольную программу у мужчин Макар Игнатов.
Судьи оценивают его прокат в 144,52, что дает ему в итоге 229,39 балла. Это первое место, а, значит, минимум серебро.
Допускает Ковалев обидное падение четверного сальхова, да потом и бабочка выходит на одном из прыжков. Приземление с каскада тоже не лучшее... Вряд ли довольны и сам фигурист, и тренер Александр Волков, много грубых ошибок во время проката допускает Ковалев. Но у него есть неплохой задел после короткой программы, но поможет ли ему это сейчас...
Артем Ковалев, подопечный академии Евгения Плющенко, представит свою программу.
147,72 дают Савосину судьи, что дает ему 224,40 баллов и промежуточное первое место.
Превосходит по технике всех уже выступивших соперников Савосин, с надрывом, прекрасно вписывающимся в музыку. Но без недочетов, конечно, не обошлось: недокруты четверной тулуп и сальхов, неверное ребро при заходе на сальхове. Будут пересматривать многие элементы судьи, что срежет Савосину некоторое количество баллов.
Роман Савосин, представляющий Москву, выходит на лед. Он занимает третью позицию по итогам короткой программы и выступает под «Реквием».
Судьи оценивают выступление Шулепова в произвольной программе в 132,80 баллов, что дало ему всего 197,48 баллов в итоге.
Хорошее выступление демонстрирует Шулепов, но во второй части программы начинаются ошибки, чуть не падает с одного из прыжков и задевает рукой лед. Это была попытка исполнить четверной лутц, она вышла лучше, чем в короткой программе, но все равно не докрутил он его. Не хватило немного яркости в программе.
Закончена разминка, на льду остается Антон Шулепов из Санкт-Петербурга. У него музыка из фильма «Начало».
А положение после первой разминки у нас такое:
На разминку выходит следующая группа участников: Антон Шулепов, Роман Савосин, Артем Ковалев и Макар Игнатов.
Судьи оценивают прокат Мурашова в 129,41 балла что дало ему 190,25 балла за два проката. Пока он первый.
Да, с недочетами выступил Мурашов, но программа смотрелась гораздо увереннее и слаженнее, чем предыдущие выступления. Не докрутил он несколько прыжков, попытка исполнить четверной сальхов осталась лишь попыткой, только двойной у него вышел.
Под музыку из «Пиратов Карибского моря» выступать выходит Егор Мурашов.
85,84 балла получил Петров в произвольной, что дало ему 145,13 баллов за два выступления.
Проблема возникает у Петрова: развязывается шнурок у конька, чуть приостанавливают музыку, но после этой заминки продолжает он, развалилась программа у него, хотя догнал он музыку и элементы. Без сбоев в начале и не обошлось. Жаль, обидные падения в самом конце с двух элементов скрадывают баллы у Максима.
Максим Петров из республики Татарстан появляется на льду. Под саундтрек из «Дракулы» исполняет он произвольную программу.
Судьи оценивают произвольную фигуриста 107,19 баллов, что дало ему 159,83 очка за две программы.
Падает фигурист с первого же прыжка — четверного тулупа, да и один из каскадов выходит кривоватым, не падает с него Варакин, но приземление не удается ему. Да и в целом не самое сильное и насыщенную произвольную программу показал Максим, но стоит признать, что некоторые элементы удались ему очень даже неплохо.
Закончена разминка, на льду остается только Максим Варакин, он представляет Москву.
Первая группа фигуристов выходит на лед: Максим Варакин, Максим Петров и Егор Мурашов.
Совсем скоро фигуристы уже выйдут на разминку.
Вот в таком порядке представят мужчины свою произвольную программу. Лидирует по итогам короткой программы набравший 84.87 балла Артем Ковалев, ученик Евгения Плющенко.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин на этапе Кубка России в Сызрани.