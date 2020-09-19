Отбор на чемпионат России: произвольная программа мужчин. LIVE

Допускает Ковалев обидное падение четверного сальхова, да потом и бабочка выходит на одном из прыжков. Приземление с каскада тоже не лучшее... Вряд ли довольны и сам фигурист, и тренер Александр Волков, много грубых ошибок во время проката допускает Ковалев. Но у него есть неплохой задел после короткой программы, но поможет ли ему это сейчас...