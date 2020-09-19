Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Отбор на чемпионат России: произвольная программа мужчин. LIVE

Кубок России. 1-й этап. Произвольная программа. Мужчины. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Сызрани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужчин.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:52

Падает с первого же прыжкового элемента Игнатов, да и приземление со следующего тоже не удается у него. Достаточное количество грубых ошибок совершает фигурист, которые лишают его важных баллов в борьбе за первое место этого этапа. Очень сильно по технике отстает Игнатов от лидирующих спортсменов. Да и продолжал программу после остановки музыки... Не самый лучший прокат, определенно.

13:47

И завершает произвольную программу у мужчин Макар Игнатов.

13:47

Судьи оценивают его прокат в 144,52, что дает ему в итоге 229,39 балла. Это первое место, а, значит, минимум серебро.

13:45

Допускает Ковалев обидное падение четверного сальхова, да потом и бабочка выходит на одном из прыжков. Приземление с каскада тоже не лучшее... Вряд ли довольны и сам фигурист, и тренер Александр Волков, много грубых ошибок во время проката допускает Ковалев. Но у него есть неплохой задел после короткой программы, но поможет ли ему это сейчас...

13:39

Артем Ковалев, подопечный академии Евгения Плющенко, представит свою программу.

13:38

147,72 дают Савосину судьи, что дает ему 224,40 баллов и промежуточное первое место.

13:36

Превосходит по технике всех уже выступивших соперников Савосин, с надрывом, прекрасно вписывающимся в музыку. Но без недочетов, конечно, не обошлось: недокруты четверной тулуп и сальхов, неверное ребро при заходе на сальхове. Будут пересматривать многие элементы судьи, что срежет Савосину некоторое количество баллов.

13:31

Роман Савосин, представляющий Москву, выходит на лед. Он занимает третью позицию по итогам короткой программы и выступает под «Реквием».

13:29

Судьи оценивают выступление Шулепова в произвольной программе в 132,80 баллов, что дало ему всего 197,48 баллов в итоге.

13:27

Хорошее выступление демонстрирует Шулепов, но во второй части программы начинаются ошибки, чуть не падает с одного из прыжков и задевает рукой лед. Это была попытка исполнить четверной лутц, она вышла лучше, чем в короткой программе, но все равно не докрутил он его. Не хватило немного яркости в программе.

13:22

Закончена разминка, на льду остается Антон Шулепов из Санкт-Петербурга. У него музыка из фильма «Начало».

13:18

А положение после первой разминки у нас такое:

close
13:16

На разминку выходит следующая группа участников: Антон Шулепов, Роман Савосин, Артем Ковалев и Макар Игнатов.

13:16

Судьи оценивают прокат Мурашова в 129,41 балла что дало ему 190,25 балла за два проката. Пока он первый.

13:13

Да, с недочетами выступил Мурашов, но программа смотрелась гораздо увереннее и слаженнее, чем предыдущие выступления. Не докрутил он несколько прыжков, попытка исполнить четверной сальхов осталась лишь попыткой, только двойной у него вышел.

13:08

Под музыку из «Пиратов Карибского моря» выступать выходит Егор Мурашов.

13:08

85,84 балла получил Петров в произвольной, что дало ему 145,13 баллов за два выступления.

13:04

Проблема возникает у Петрова: развязывается шнурок у конька, чуть приостанавливают музыку, но после этой заминки продолжает он, развалилась программа у него, хотя догнал он музыку и элементы. Без сбоев в начале и не обошлось. Жаль, обидные падения в самом конце с двух элементов скрадывают баллы у Максима.

13:00

Максим Петров из республики Татарстан появляется на льду. Под саундтрек из «Дракулы» исполняет он произвольную программу.

12:58

Судьи оценивают произвольную фигуриста 107,19 баллов, что дало ему 159,83 очка за две программы.

12:56

Падает фигурист с первого же прыжка — четверного тулупа, да и один из каскадов выходит кривоватым, не падает с него Варакин, но приземление не удается ему. Да и в целом не самое сильное и насыщенную произвольную программу показал Максим, но стоит признать, что некоторые элементы удались ему очень даже неплохо.

12:51

Закончена разминка, на льду остается только Максим Варакин, он представляет Москву.

12:45

Первая группа фигуристов выходит на лед: Максим Варакин, Максим Петров и Егор Мурашов.

12:43

Совсем скоро фигуристы уже выйдут на разминку.

12:35

Вот в таком порядке представят мужчины свою произвольную программу. Лидирует по итогам короткой программы набравший 84.87 балла Артем Ковалев, ученик Евгения Плющенко.

close
12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин на этапе Кубка России в Сызрани.