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Обошлась без падений: Щербакова захватила лидерство

Щербакова лидирует после короткой программы на 1-м этапе Кубка России

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В Сызрани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек, после которой лидирует Анна Щербакова, набравшая 82.13 балла.
Трансляция
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16:10

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию, но не прощаемся. В 19:00 мы начнем онлайн короткой программы среди мужчин.

16:05

И вот так выглядит турнирная таблица после короткой программы девушек.

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16:04

Но это не помешало ей набрать 82.13 балла. Безоговорочное лидерство.

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16:02

Все элементы выполнила Анна, хотя на каскаде с тройным риттбергером мог быть небольшой недокрут. После первого прыжка Щербакова еще не очень удачно приземлилась, чем оказался недоволен Сергей Дудаков.

15:59

Анна Щербакова закрывает женскую короткую программу.

15:58

62.47 балла получает Талалайкина. Пока что это третий результат.

15:57

Хотя на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем был небольшой недокрут.

15:56

Вполне обычная программа. Чисто исполнены элементы и прыжки, но по баллам за технику до лидера чуть не дотянула.

15:53

На очереди Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга.

15:52

59,49 балла. Третье место пока занимает Султанмагомедова в турнирной таблице.

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15:49

Не слишком удовлетворена Камила своим выступлением, хоть и все элементы у нее получились. Если и были помарки, то несущественные — один недокрут в каскаде и касание рукой льда. А так — порадовала своей программой.

15:46

Камила Султанмагомедова на льду. Она тоже из «Самбо-70», но представляет команду «Конек Чайковской».

15:46

И все-таки лидерство у Фроловой отбирает Майя. 69,28 балла у Хромых.

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15:43

Сокрушительные аплодисменты в адрес Майи, но выступление получилось не самое лучшее. Степаут один был, помарка на каскаде, но боролась до конца. Знаем, что может она значительно лучше.

15:41

Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе занимает место на сцене.

15:40

68,19 балла у Фроловой. Новый лидер сегодняшних соревнований.

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15:37

Чрезвычайно сильное выступление. Чистейшее и технически более интересное катание от Анна. Особенно понравились тройные лутц и тулуп.

15:34

Небезызвестная Анна Фролова открывает выступления второй разминки. У нее номер поставлен под саундтрек из «Матильды».

15:30

Появляются на льду девушки из второй разминки. Там уже совсем серьезные спортсменки, включая Анну Щербакову.

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15:27

А вот судьи оценили уровень Станиславы. Молчанова получает 58,50 балла и выбивается в лидеры.

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15:24

Не стесняются самые молодые участницы включать в своих программы серьезные технические элементы. Станислава продолжила сегодняшнюю тенденцию и короткую программу откатала более или менее, с небольшими недокрутами и сорванным элементом. Очень симпатичная программа.

15:21

Ученица Алексея Урманова Станислава Молчанова на льду. И снова французские мотивы...

15:19

С 55,01 балла возглавляет Арина турнирную таблицу.

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15:18

Очень приятное впечатление оставила Онищенко. На порядок чище и техничнее, чем у предыдущих участниц.

15:15

Арина Онищенко из петербургской школы «Звездный лед» готова показать свое выступление. В образе юной француженки она.

15:14

46,61 балла получает от судей Ющенкова.

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15:11

Еще одно практически чистое (с несколькими недокрутами) и довольно сильное выступление. По технике получила значительно меньше, чем Сарновская. Но довольна она и ее тренер выступлением.

15:08

Виктория Ющенкова продолжает шоу. Она представляет Ленинградскую область.

15:07

51,99 балла получает Сарновская. Нормальная оценка.

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15:05

Танго получилось не то чтобы страстным, но оно получилось. Ничего не сорвала и не допустила серьезных ошибок фигуристка (были недочеты на ребрах и недокруты), очень старательно, хоть и довольно однобоко каталась. Конкурировать за попадание на ЧР ей будет трудно, но попытка хорошая.

15:00

Первой выступает София Сарновская, которая тренируется в Москве под руководством Елены Селивановой. Она покажет страстное танго.

14:55

Девушки, которые будут открывать сегодняшние выступления, появляются на льду для разминки.

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14:50

Несколько минут назад завершились выступления танцевальных пар. Результаты:

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14:45

Выступления девушек стартуют в 14.55 по мск.

14:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на этапе Кубка России.