Обошлась без падений: Щербакова захватила лидерство

Танго получилось не то чтобы страстным, но оно получилось. Ничего не сорвала и не допустила серьезных ошибок фигуристка (были недочеты на ребрах и недокруты), очень старательно, хоть и довольно однобоко каталась. Конкурировать за попадание на ЧР ей будет трудно, но попытка хорошая.