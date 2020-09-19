Обошлась без падений: Щербакова захватила лидерство

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию, но не прощаемся. В 19:00 мы начнем онлайн короткой программы среди мужчин.
И вот так выглядит турнирная таблица после короткой программы девушек.
Но это не помешало ей набрать 82.13 балла. Безоговорочное лидерство.
Все элементы выполнила Анна, хотя на каскаде с тройным риттбергером мог быть небольшой недокрут. После первого прыжка Щербакова еще не очень удачно приземлилась, чем оказался недоволен Сергей Дудаков.
Анна Щербакова закрывает женскую короткую программу.
62.47 балла получает Талалайкина. Пока что это третий результат.
Хотя на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем был небольшой недокрут.
Вполне обычная программа. Чисто исполнены элементы и прыжки, но по баллам за технику до лидера чуть не дотянула.
На очереди Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга.
59,49 балла. Третье место пока занимает Султанмагомедова в турнирной таблице.
Не слишком удовлетворена Камила своим выступлением, хоть и все элементы у нее получились. Если и были помарки, то несущественные — один недокрут в каскаде и касание рукой льда. А так — порадовала своей программой.
Камила Султанмагомедова на льду. Она тоже из «Самбо-70», но представляет команду «Конек Чайковской».
И все-таки лидерство у Фроловой отбирает Майя. 69,28 балла у Хромых.
Сокрушительные аплодисменты в адрес Майи, но выступление получилось не самое лучшее. Степаут один был, помарка на каскаде, но боролась до конца. Знаем, что может она значительно лучше.
Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе занимает место на сцене.
68,19 балла у Фроловой. Новый лидер сегодняшних соревнований.
Чрезвычайно сильное выступление. Чистейшее и технически более интересное катание от Анна. Особенно понравились тройные лутц и тулуп.
Небезызвестная Анна Фролова открывает выступления второй разминки. У нее номер поставлен под саундтрек из «Матильды».
Появляются на льду девушки из второй разминки. Там уже совсем серьезные спортсменки, включая Анну Щербакову.
А вот судьи оценили уровень Станиславы. Молчанова получает 58,50 балла и выбивается в лидеры.
Не стесняются самые молодые участницы включать в своих программы серьезные технические элементы. Станислава продолжила сегодняшнюю тенденцию и короткую программу откатала более или менее, с небольшими недокрутами и сорванным элементом. Очень симпатичная программа.
Ученица Алексея Урманова Станислава Молчанова на льду. И снова французские мотивы...
С 55,01 балла возглавляет Арина турнирную таблицу.
Очень приятное впечатление оставила Онищенко. На порядок чище и техничнее, чем у предыдущих участниц.
Арина Онищенко из петербургской школы «Звездный лед» готова показать свое выступление. В образе юной француженки она.
46,61 балла получает от судей Ющенкова.
Еще одно практически чистое (с несколькими недокрутами) и довольно сильное выступление. По технике получила значительно меньше, чем Сарновская. Но довольна она и ее тренер выступлением.
Виктория Ющенкова продолжает шоу. Она представляет Ленинградскую область.
51,99 балла получает Сарновская. Нормальная оценка.
Танго получилось не то чтобы страстным, но оно получилось. Ничего не сорвала и не допустила серьезных ошибок фигуристка (были недочеты на ребрах и недокруты), очень старательно, хоть и довольно однобоко каталась. Конкурировать за попадание на ЧР ей будет трудно, но попытка хорошая.
Первой выступает София Сарновская, которая тренируется в Москве под руководством Елены Селивановой. Она покажет страстное танго.
Девушки, которые будут открывать сегодняшние выступления, появляются на льду для разминки.
Несколько минут назад завершились выступления танцевальных пар. Результаты:
Выступления девушек стартуют в 14.55 по мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на этапе Кубка России.