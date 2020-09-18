Приехал с травмой: зачем Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»

Ведущий себя весьма скромно на трансферном рынке «Тоттенхэм Хотспур» подписал контракты сразу с двумя игроками мадридского «Реала». Стан «шпор» пополнили крайний защитник Серхио Регилон и валлийский нападающий Гарет Бэйл. С первым лондонский клуб заключил пятилетнее соглашение, заплатив «сливочным» €30 млн, а Бэйл был взят в аренду.
Относительно первого много говорить особо не приходится: 23-летний испанец так и не смог пробиться в основу «Реала», а «Севилья», где он провел прошлый сезон на правах аренды, просто не имела шансов превзойти трансферное предложение «Тоттенхэма», который увеличил обойму на левом фланге. А вот насчет второго интересного больше.
О карьере Бэйла в «Реале» складывается двоякое мнение. С одной стороны, валлиец очень помог «сливочным» в важные моменты: своим знаменитым забегом едва ли не в одиночку обыграл «Барселону» в финале Кубка Испании, внес огромный вклад в победу над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов в 2014-м, когда «сливочные» впервые за 12 лет завоевали «ушастый» кубок, а также уничтожил «Ливерпуль» в финале ЛЧ уже 2018 года. Скорость, техника, поставленный дальний удар… Для «Реала» этот трансфер был многообещающим.
Тем более что за валлийца мадридский клуб заплатил €100 млн, сделав Бэйла на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Так, сделка даже превзошла переезд на «Сантьяго Бернабеу» Криштиану Роналду, за которого «Манчестер Юнайтед» в 2009-м получил на шесть миллионов евро меньше.
105 голов и 68 результативных передач в 251 матче во всех турнирах — статистика хорошая, но за семь лет в Мадриде от Бэйла ждали явно большего. Особенно если учитывать тот факт, что валлиец очень много времени провел в лазарете, так и не нашел общего языка с Зинедином Зиданом, а к этому еще и умудрился испортить отношения с и без того требовательными болельщиками.
«Тоттенхэм» в этом плане поступил потенциально грамотно. Во-первых, клуб взял — что важно — опытного и техничного игрока в аренду, обошелся без серьезных затрат (а президент клуба Дэниел Леви очень любит экономить и считать деньги), а большую часть зарплаты футболисту все равно будет «Реал» (каждую неделю на счет Гарета будет поступать €650 тысяч из Мадрида, а от «шпор» — €240 тысяч). Во-вторых, усилил проблемную зону атаки.
Бэйл, пожалуй, тоже поступил разумно. Валлийцу уже 31 год. На нем, как и на Жозе Моуринью, уже успели поставить крест. Возвращение в «Тоттенхэм», где Гарет провел шесть сезонов, может стать для него последним шансом реанимировать карьеру, а Моуринью в свою очередь получит больше вариантов в атакующей модели, хотя сам португальский специалист совсем недавно говорил о том, что большое количество игроков в команде идет для него только во вред.
«Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков», — утверждал Моуринью.
В любом случае главному тренеру «Тоттенхэма» не придется рассчитывать на креатив только лишь Сон Хын Мина и Деле Алли. Уж Бэйлу будет что показать на поле, да и мотивации для этого должно быть предостаточно. Как минимум доказать Мадриду, что там его недооценивают.
Впрочем, шанс показать себя во всей красе представится Гарету еще нескоро.
В Лондон для подписания контракта валлиец приехал... с травмой, как бы иронично это ни звучало. По информации Marca, на восстановление ему потребуется минимум четыре недели. Если реабилитация пройдет успешно и по плану, то к середине октября игрок сможет рассчитывать на выход на поле. Там как раз у «шпор» не самый сложный график в виде домашних матчей с «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтоном» вместе с выездом к «Бернли». Времени подготовиться у Бэйла достаточно.
«Я всегда думал, что после ухода из этого клуба я снова захочу вернуться в него. Не только для победы, но и для того, чтобы сражаться во всех турнирах, в которых только возможно. Для меня было бы мечтой принести трофей «Тоттенхэму». Я хочу вернуть менталитет победителей обратно в этот клуб», — заявил Бэйл в интервью клубной пресс-службе.