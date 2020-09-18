Приехал с травмой: зачем Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»

Ведущий себя весьма скромно на трансферном рынке «Тоттенхэм Хотспур» подписал контракты сразу с двумя игроками мадридского «Реала». Стан «шпор» пополнили крайний защитник Серхио Регилон и валлийский нападающий Гарет Бэйл. С первым лондонский клуб заключил пятилетнее соглашение, заплатив «сливочным» €30 млн, а Бэйл был взят в аренду.

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Относительно первого много говорить особо не приходится: 23-летний испанец так и не смог пробиться в основу «Реала», а «Севилья», где он провел прошлый сезон на правах аренды, просто не имела шансов превзойти трансферное предложение «Тоттенхэма», который увеличил обойму на левом фланге. А вот насчет второго интересного больше.

О карьере Бэйла в «Реале» складывается двоякое мнение. С одной стороны, валлиец очень помог «сливочным» в важные моменты: своим знаменитым забегом едва ли не в одиночку обыграл «Барселону» в финале Кубка Испании, внес огромный вклад в победу над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов в 2014-м, когда «сливочные» впервые за 12 лет завоевали «ушастый» кубок, а также уничтожил «Ливерпуль» в финале ЛЧ уже 2018 года. Скорость, техника, поставленный дальний удар… Для «Реала» этот трансфер был многообещающим.

Тем более что за валлийца мадридский клуб заплатил €100 млн, сделав Бэйла на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Так, сделка даже превзошла переезд на «Сантьяго Бернабеу» Криштиану Роналду, за которого «Манчестер Юнайтед» в 2009-м получил на шесть миллионов евро меньше.

105 голов и 68 результативных передач в 251 матче во всех турнирах — статистика хорошая, но за семь лет в Мадриде от Бэйла ждали явно большего. Особенно если учитывать тот факт, что валлиец очень много времени провел в лазарете, так и не нашел общего языка с Зинедином Зиданом, а к этому еще и умудрился испортить отношения с и без того требовательными болельщиками.

«Тоттенхэм» в этом плане поступил потенциально грамотно. Во-первых, клуб взял — что важно — опытного и техничного игрока в аренду, обошелся без серьезных затрат (а президент клуба Дэниел Леви очень любит экономить и считать деньги), а большую часть зарплаты футболисту все равно будет «Реал» (каждую неделю на счет Гарета будет поступать €650 тысяч из Мадрида, а от «шпор» — €240 тысяч). Во-вторых, усилил проблемную зону атаки.

Бэйл, пожалуй, тоже поступил разумно. Валлийцу уже 31 год. На нем, как и на Жозе Моуринью, уже успели поставить крест. Возвращение в «Тоттенхэм», где Гарет провел шесть сезонов, может стать для него последним шансом реанимировать карьеру, а Моуринью в свою очередь получит больше вариантов в атакующей модели, хотя сам португальский специалист совсем недавно говорил о том, что большое количество игроков в команде идет для него только во вред.

«Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков», — утверждал Моуринью.

В любом случае главному тренеру «Тоттенхэма» не придется рассчитывать на креатив только лишь Сон Хын Мина и Деле Алли. Уж Бэйлу будет что показать на поле, да и мотивации для этого должно быть предостаточно. Как минимум доказать Мадриду, что там его недооценивают.

Won more trophies than Zidane. Provided more assists than Beckham. Scored more goals than R9. Gareth Bale is far too disrespected by Madrid. pic.twitter.com/ZfewaARGgL — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 18, 2020

Впрочем, шанс показать себя во всей красе представится Гарету еще нескоро.

В Лондон для подписания контракта валлиец приехал... с травмой, как бы иронично это ни звучало. По информации Marca, на восстановление ему потребуется минимум четыре недели. Если реабилитация пройдет успешно и по плану, то к середине октября игрок сможет рассчитывать на выход на поле. Там как раз у «шпор» не самый сложный график в виде домашних матчей с «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтоном» вместе с выездом к «Бернли». Времени подготовиться у Бэйла достаточно.

«Я всегда думал, что после ухода из этого клуба я снова захочу вернуться в него. Не только для победы, но и для того, чтобы сражаться во всех турнирах, в которых только возможно. Для меня было бы мечтой принести трофей «Тоттенхэму». Я хочу вернуть менталитет победителей обратно в этот клуб», — заявил Бэйл в интервью клубной пресс-службе.