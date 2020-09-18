UFC готовит «кое-что веселое»: Конор Макгрегор возвращается

Поклонники смешанных единоборств уже привыкли к громким заявлениям Конора Макгрегора и большинству высказываниям ирландского бойца особо не верят. Это касается и слов «Ноториуса» о том, что с ММА все покончено, и его якобы теперь заботят только семейные дела и собственный бизнес. Уходил из спорта Конор трижды, и всякий раз болельщики ждали его заявления о возвращении в течение каких-то нескольких дней. Так ведь по сути оно и было.

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В апреле 2016 года после того, как ирландец сдался американскому полусредневесу Нейту Диасу на UFC 196 и потерпел свое первое поражение в промоушене, Макгрегор заявил, что решил завершить свою карьеру «вовремя», будучи на пике. Но вскоре Конор передумал и уже через два дня после этих слов вернулся, запросив от Даны Уайта большой бой. Этим поединком стал реванш с Диасом UFC 202, где Макгрегор победил решением большинства судей, после чего последовали победа над Эдди Альваресом и чемпионский титул в легком весе (тогда Конор стал первым в истории организации чемпионом одновременно в двух весовых категориях), громкий денежный боксерский поединок с Флойдом Мейвезером и историческая схватка с Хабибом Нурмагомедовым. Она, кстати, на протяжении достаточно длительного периода была для Макгрегора последней, и ирландец даже успел вновь объявить о завершении карьеры. Тогда Конор бросал вызов всем подряд, а затем обиделся на Дану Уайта и ушел из ММА. Причина конфликта была весьма занимательной: президент UFC отказался делиться акциями промоушена с ирландцем, отметив, что интересы чемпионата котируются выше конкретных бойцов, что «Ноториус» воспринял как оскорбление. Однако чуть позднее Макгрегор объявил о возобновлении карьеры — уже через девять дней.

7 июня этого года ирландский боец, чуть ранее триумфально вернувшийся в октагон с 40-секундным нокаутом против Дональда Серроне, вновь выступил с заявлением об уходе из ММА. Дескать, мотивации и интереса к смешанным единоборствам уже нет, и на переднем плане перед Конором только его семья.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Всем спасибо за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих чемпионских титулов! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Все, что ты захочешь, — твое»,

— писал он.

Hey guys I've decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it's yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Естественно, подавляющее большинство поклонников ММА не стало воспринимать слова Макгрегора всерьез и ожидало скорых сообщений об очередном возвращении ирландца. Однако на этот раз ожидание заметно затянулось. Конор то и дело делился кадрами из своей личной жизни, рассказывал о своей жене и детях и лишь изредка комментировал некоторые посткарантинные турниры UFC, а Дана Уайт на вопросы об ирландце отвечал резко и конкретно: «он на пенсии, он не дерется, и я не думаю о нем, а занимаюсь другими бойцами, которые имеют контракт с UFC». Некоторые даже всерьез задумались о том, что промоушен совсем потерял если не самого, то одного из самых эпатажных и ярких бойцов.

Но не тут-то было.

Журналист и инсайдер Ариэль Хэльвани сообщил, что пообщался с президентом лиги, и тот в беседе намекнул на скорое возвращение Макгрегора в большой спорт, а UFC уже готовит «кое-что веселое» для ирландца.

White also said they are working on some "fun stuff" for Conor McGregor and he is hopeful he'll return in early 2021. — Ariel Helwani (@arielhelwani) September 17, 2020

Это впоследствии подтвердил и сам Дана Уайт, в интервью ESPN анонсировав камбэк Конора в октагон уже в 2021 году.

«Действительно, мы работаем над кое-чем забавным и интересным для Конора и планируем организовать это в начале следующего года. Он должен вернуться. Но при этом я не гарантирую этого. Пока что я не могу обещать, что у Макгрегора будет бой. Но мы готовим кое-что для него», — заявил глава UFC.

О начале переговоров Макгрегора с промоушеном сообщил и менеджер ирландца Оди Аттар.

«Накануне у нас была очень интересная беседа с UFC. Мы с нетерпением ждем будущего, работаем над интересными вещами. Совсем скоро нас ждет кое-что захватывающее», — заявил агент.

Конкретики по сути никакой, но сам факт того, что Макгрегор и UFC еще не попрощались окончательно, является занимательным. Возможно, болельщиков ждет поединок Конора с Дастином Порье или Тони Фергюсоном, чтобы дать ирландцу возможность выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым. А, может, «Ноториус» начнет несколько иную деятельность в промоушене, ведь Уайт особенно отметил, что «кое-чем веселым» может быть не бой, а что-то другое. Например, работа комментатором-экспертом, как это уже практиковал тот же Даниэль Кормье. Остается только ждать новостей от UFC. Они сейчас нужны и самому Макгрегору, чтобы отвлечься от последних проблем с законом.