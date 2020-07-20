«Дутый чемпион»: что говорят о матче «Зенит» — «Спартак»

Несмотря на шикарную вывеску и значимость полуфинального матча Кубка России, встреча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге обернулась скандалом. Матч, завершившийся со счетом 2:1, запомнился не столько борьбой на поле, сколько неоднозначными судейскими решениями: к отмененному голу спартаковца Жиго добавилось несколько эпизодов в штрафной хозяев, которые, по мнению красно-белых, должны были привести к назначению пенальти в ворота Михаила Кержакова.

Именно о работе арбитра и говорили главные действующие лица противостояния после матча. Так Леонид Федун жестко раскритиковал не только судейство, но и соперника, которому, по мнению владельца «Спартака», судьи не раз помогали по ходу сезона.

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«Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — ноль решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу… Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может. Я хочу сказать спасибо ребятам за то, что они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона… А в Лиге чемпионов они огребут, нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», — приводит слова Федуна «СЭ».

А вот наставник «Зенита» Сергей Семак встречей остался доволен. Не касаясь темы судей, специалист похвалил своих футболистов за отдачу и отдал должное неуступчивому сопернику.

«Интересная игра. В первом тайме забили два мяча, могли забить еще. Можно поблагодарить «Спартак» за хороший матч и за сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений. Много карточек. Но это эмоции. Я доволен ребятами. Спасибо болельщикам за поддержку. Будем готовиться к финалу», — отметил Семак.

Хорошего мнения об игре остался и наставник красно-белых Доменико Тедеско. Несмотря на то, что «Спартак» не сыграет в еврокубках впервые с 2015 года, немецкий специалист не унывает и уже ждет начала следующего сезона.

«Спартак» должен играть в еврокубках. Наш клуб, наши болельщики, наш президент заслужили это. Но вы видите, в каких мы оказались обстоятельствах.

Для тренерского штаба переход в «Спартак» был сложным решением. У нас молодая команда. И мы ее строим. Выиграть Кубок непросто. Особенно здесь. «Зенит» очень силен на своем поле. Но мы пришли в октябре. И нашей задачей было стабилизировать команду — думаю, что мы на верном пути. Мне нравится здесь работать. И я хочу здесь работать. Для меня важно, как я покину этот клуб однажды. Я люблю «Спартак», и хочу здесь остаться, и жду нового сезона», — цитирует Тедеско Sport24

Высказался об исходе встречи и новоиспеченный генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, намекнувший на далеко не самую убедительную работу арбитров.

«Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности, — цитирует спикера ТАСС. — Я команду поблагодарил, сказал: «Вы молодцы, пытались поменять ход игры, пытались забить, но не получилось — это футбол, он учит — кто сильнее, тот закаляется. Мне кажется, на сегодняшний день, что так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины».

На сторону судей встал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Комментируя победу сине-бело-голубых, он посоветовал красно-белым сконцентрироваться на игре, а не на судействе.

«Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме — у нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома. Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг... Комментировать высказывания Федуна не буду, у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.

Что же касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть еще тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки? Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции — главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Стоит отметить, что отреагировал на положительный исход встречи и форвард «Зенита» Артем Дзюба. На видео из раздевалки петербуржцев видно, как нападающий доволен тремя победам над «Спартаком» в завершающемся сезоне (в национальном первенстве зенитовцы брали верх над москвичами и в гостях, и дома с одинаковым счетом 1:0).

«Три из трех в этом году. Три из трех!» — сказал Дзюба.

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Стоит отметить, что в финале Кубка России «Зенит» встретится с подмосковными «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.