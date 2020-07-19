Новый чемпион и российские победы: UFC пошумел на острове

В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В феврале эти бойцы встретились в поединке за титул временного чемпиона, но бразилец не сумел сделать вес и не претендовал на пояс.

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Тем не менее Бенавидес, выходивший на поединок фаворитом, все равно был жестко нокаутирован во втором раунде. Ветеран объяснил это случайным столкновением головами незадолго до нокаута и отчасти был прав. Впоследствии тогдашний чемпион Генри Сехудо вскоре завершил карьеру, и титул стал вакантным. В реванше, впрочем, для Бенавидеса, обещавшего восстановить справедливость, все пошло по схожему сценарию:

в первом раунде Фигередо трижды отправил соперника в нокдаун, Бенавидес не дотерпел десять секунд до перерыва и был задушен бразильцем. Новый хозяин «мухачей» получил бонус за одно из лучших выступлений на турнире. А Джозеф потерпел поражение уже в четвертом для себя титульнике в карьере.

«Чистое насилие. В этот раз не было никаких противоречий. Теперь у нас есть весьма жесткие чемпионы в наилегчайшем и легчайшем весах», — порадовался Уайт.

Figueiredo dominates Benavidez for the rear naked choke submission



Your new UFC Flyweight Champion #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/GNclorCMJq — Sideline Sports (@sportsideline) July 19, 2020

Незаурядная развязка получилась и в соглавном бою UFC Fight Island 2. У бывшего претендента на временный титул в среднем весе Келвина Гастеллума (16-6-0, БН:1) в последнее время дела в дивизионе идут не очень: в последний раз он побеждал аж в мае 2018 года, после чего последовала серия из двух поражений подряд — от будущего чемпиона Исраэля Адесаньи и Даррена Тилла. Впрочем, Дана Уайт любит Гастеллума за способность показывать яркие бои, он обещал, что это произойдет и в его поединке против Джека Херманссона (21-5), как бы тот ни завершился. А завершилось для Келвина все очень быстро:

быстро переведя шведа на канвас, Гастеллум, будучи борцом серьезного уровня, зачем-то потянулся в стойку и неудачно встал. В это время Херманссон, которому тоже надо было закрывать предыдущее поражение, поймал американца на хил-хук и заставил того сдаться. Победа болевым приемом на пятку — чрезвычайно редкое явление, но свой бонус Джек, как посчитали в UFC, не заслужил.

Зато $50 тыс. за лучший бой вечера забрал Рафаэль Физиев (8-1) из Кыргызстана. Он выдал крутейшую 15-минутную зарубу с Марком Диакези (14-4), где, несмотря на то что поединок получился чрезвычайно близким, смотрелся предпочтительнее, демонстрируя порой что-то из «Матрицы»:

Slow motion look at Rafael Fiziev's head movement #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/g1zM3yr55J — Blue Corner Fighting (@blue_fighting) July 19, 2020

Как итог, судьи единогласно отдали победу Физиеву. Для него это второй успех в главной лиге мира подряд. И солидный бонус точно был не лишним.

Наравне с Фигередо бонус за лучшее выступление вечера также отошел его соотечественнице Ариане Липски (13-5). Менее чем полторы минуты потребовалось ей, чтобы повалить на землю еще одну бразильянку на турнире Луану Каролину (6-2), забрать ногу и провести рычаг на колено. Каролина издала истошный вопль от боли и постучала, рефери тут же вмешался и разнял девушек. Думается, Луана некоторое время не сможет танцевать на пути к октагону.

Продолжает уверенно идти к титульнику в наилегчайшем весе россиянин Аскар Аскаров (12-0-1). Экс-чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) подписали в UFC в июле прошлого года. С тех пор Аскаров провел первую ничью в карьере против Брэндона Морено, затем победил Тима Эллиотта, а в третьем турнире на «Бойцовском острове» благодаря судейским запискам разобрался с Алешандре Пантожей (22-5) в доминирующем стиле.

Однако в зрелищности Пуле определенно стоит прибавлять, если он хочет биться за пояс в будущем.

Askar Askarov vence por decisiуn unбnime a Alexander Pantoja (29-28 x 3). Gran dominio de #Bullet en una pelea muy muy cerrada.pic.twitter.com/xHylqqXGQQ — Quinto Round MMA (@QuintoRoundMMA) July 19, 2020

А вот свой последний поединок в UFC, вполне возможно, провел еще один российский боец Хадис Ибрагимов (8-3). В промоушен он приходил в статусе непобежденного двукратного чемпиона Европы по боевому самбо, но в боях с конкурентными соперниками проявить себя не сумел. К двум стартовым поражениям подряд Ибрагимова добавилось третье — на этот раз от грузинского дебютанта. Бывший чемпион WWFC Роман Долидзе (7-0) в первом раунде повалил россиянина на канвас красивым ударом коленом в стойке и добил его несколькими мощными зарядами.

После второй победы подряд в UFC Арман Царукян (15-2) пообещал, что в ближайшем будущем ему не будет равных в легком дивизионе. В апреле прошлого года он уже удивил всех тем, что дал чрезвычайно конкурентный бой воспитаннику Абдулманапа Нурмагомедова Исламу Махачеву. Тогда Царукян уступил, но запомнился тем, что первым сумел перевести чемпиона мира по боевому самбо на землю, а серия Махачева по тейкдаунам на тот момент насчитывала 13-0. После этого этнический армянин встретился с Оливье Обен-Мерсье, а прошедшей ночью в Абу-Даби единогласным решением судей забрал победу у Дэви Рамоса (10-4). Чемпион мира по грэпплингу ADCC, шедший на серии 10-0 по тейкдаунам, ничем не сумел удивить Царукяна. Его, к слову, ранее в UFC тоже не переводили в партер.