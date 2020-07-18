Экстремальные условия: как коронавирус бьет по хоккею в России

Континентальная хоккейная лига оказалась среди тех, кто от пандемии коронавируса пострадал сильнее всего. Не найдя альтернативных вариантов, лига в марте решила досрочно завершить прошлый сезон уже после первого раунда плей-офф. Определив чемпиона и распределив медали, руководство КХЛ направило взгляд уже на следующий розыгрыш. Планируется, что новый регулярный чемпионат стартует 2 сентября. Но уверенности в этом нет даже у президента лиги Алексея Морозова.

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«Несмотря на сложную ситуацию, пока все клубы готовы стартовать, все прислали расписания предсезонной подготовки. Заочное заседание Совета директоров пройдет в ближайшее время. Есть объективные причины, почему все затягивается, и последствия пандемии — одна из основных», — сказал он накануне.

И данные последствия не внушают оптимизма.

Во-первых, в клубах КХЛ все чаще возникают очередные вспышки заражения COVID-19.

Новости о положительных результатах тестов на коронавирус стали появляться едва ли не сразу же после того, как команды приступили к предсезонной подготовке. 13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста «Северстали», трое игроков «Торпедо», один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в «Спартаке». Если учитывать, что в лиге числится 23 команды, то показатель совсем маленький, да и при многочисленных, регулярных проверках иначе быть и не могло (в Национальной хоккейной лиге история примерно та же). Однако позднее количество заболевших стало резко расти.

Сперва «Авангард» объявил, что нападающий Сергей Шумаков первые тренировки пропустил именно из-за коронавируса, затем двустороннюю пневмонию диагностировали защитнику «Салавата Юлаева» Игорю Мясищеву (23-летний хоккеист уже прошел лечение в одной из московских клиник и был выписан, сдав три подряд теста с отрицательным результатом), позднее с вирусной пневмонией слег и игрок «Спартака» Андрей Зубарев. В стане красно-белых, к слову, ситуация крайне плачевная: команда только-только заехала на базу в Новогорске, как пришлось приостановить тренировочный сбор.

Вечером 17 июля пресс-служба москвичей сообщила о 13 случаях заражения коронавирусом. Среди пострадавших как хоккеисты, так и сотрудники клуба.

Тенденция намекает, что это только начало и новые вспышки COVID-19 еще обязательно будут выявлены. И от этого руководству КХЛ не легче.

Во-вторых, головную боль менеджерам лиги добавляет экономическая ситуация в клубах, которые переживают серьезный кризис. Некоторые даже могут отказаться от участия в новом сезоне КХЛ из-за отсутствия финансирования.

Прецедент уже имеется — в конце прошлого розыгрыша о снятии с турнира как минимум на один соревновательный год объявил «Адмирал». Клуб из Владивостока давно находился в трудной финансовой ситуации, а пандемия коронавируса нанесла решающий удар по его бюджету. Не исключено, что по тому же пути пойдет еще один представитель Дальнего Востока в КХЛ — «Амур». В стане хабаровчан активно идет урезание зарплат, хотя игроки на контрактах имеются и даже подписываются новички.

В руководстве КХЛ никакой ясности о состоянии «Амура» пока не имеют. Та же проблема и в «Витязе». Именно эти два клуба являются для лиги сейчас самыми финансово неустойчивыми и вызывают сильное беспокойство у Морозова. Помимо этого долги по зарплатам имеются еще у трех клубов КХЛ, с проблемами борются и минское с рижским «Динамо».

«Сложилась такая ситуация, что с трудностями сталкиваются многие, практически все. Клубы КХЛ — не исключение. Некоторые вынуждены были оперативно сокращать расходы из-за уменьшения объема финансирования»,

— утверждает глава КХЛ, хотя, по его словам, пока что все клубы вписываются в так называемый «пол» зарплат.

В-третьих, проблемы с логистикой до сих пор остаются актуальными.

Основной процент участников КХЛ составляют российские команды, и большинство матчей проходит именно на территории России. Однако границы страны до сих пор по понятным причинам остаются закрытыми, хотя власти ведут обсуждения о смягчении мер. Государство еще пару месяцев назад сделало шаг навстречу профессиональному спорту, разрешив иностранцам-легионерам приехать в Россию, но на этом все.

Под вопросом остается участие в КХЛ сразу несколько зарубежных клубов.

Среди таковых «Йокерит», «Барыс» и рижское «Динамо» (с минскими динамовцами подобных трудностей не возникает ввиду открытых границ России и Белоруссии). Ходят слухи, что финский клуб может перебраться в Санкт-Петербург и до отмены ограничений будет свои домашние матчи проводить именно в городе на Неве. Однако «шуты» пока этого не подтвердили, да и сами больше склоняются к тому, чтобы остаться в Хельсинках. Ради этого финский клуб даже просит лигу отсрочить старт чемпионата хотя бы до октября. Неясной остается и судьба «Барыса» после того, как в Казахстане началась вторая волна эпидемии COVID-19. Из-за сильного роста числа заболевших границы открывать власти не собираются. Команда уже перенесла начало сборов на август и отменила Кубок Президента Казахстана. В Латвии эпидемиологическая обстановка является благоприятной, но власти страны отменять ограничения не торопятся. Примет ли «Динамо» соперников на «Арене Рига» в этом сезоне — неизвестно. Возможно, клуб будет вынужден перебазироваться в Сочи.

В рижан имелся также вариант с Мытищами, однако одноименную арену уже занял китайский «Куньлунь». В прошлом сезоне подмосковную площадку дважды использовал «Спартак».