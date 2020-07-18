Оставила записку: в Москве погибла 20-летняя фигуристка

Тело Екатерины Александровской обнаружили под окнами дома на улице 1905 года в Москве. По информации РЕН ТВ, трагедия произошла ночью 18 июля.

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«Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал Telegram-канал «112».

Как позднее уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фигуристка совершила самоубийство.

«Предварительная причина гибели — суицид», — сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что Александровская оставила предсмертную записку. В ней было написано одно слово: «Люблю».

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До конца 2011-го выступала как одиночница, однако после переезда в Днепропетровск весной следующего года стала тренироваться в парном катании вместе с украинским участником I зимних юношеских Олимпийских игр Владиславом Лысовым. В 2014-м фигуристка вернулась в Россию и начала выступать с Александром Епифановым, а спустя два года, по приглашению австралийской федерации, сменила спортивное гражданство и представляла Австралию в паре с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров Нины Мозер и Андрея Хекало. По окончании олимпийского сезона пара приняла решение в межсезонье сменить тренера и перебралась из Москвы в Монреаль, чтобы работать с канадским специалистом Ришару Готье.

Александровская и Уиндзор становились чемпионами мира среди юниоров (2016/17), дважды завоевывали золото чемпионатов Австралии (2016/17, 2018/19) и выигрывали финал юниорского Гран-при (2016/17). Кроме того, они принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, где заняли 18-е место и не сумели квалифицироваться в финальную часть соревнований. Свои лучшие результаты в карьере девушка показала, выступая за австралийскую национальную команду: 190.31 балла по сумме двух программ (в 2017-м на турнире Небельхорн в Оберстдорфе), 66.45 за короткую программу (чемпионат четырех континентов в 2018-м) и 125.80 за произвольную программу (на Небельхорн Трофи в 2017-м).

«Это была способная спортсменка. В последний раз я ее видел достаточно давно на льду, когда она выступала за сборную Австралии», — заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«В последний раз видела ее на юниорском чемпионате мира в 2017 году, где она стала чемпионкой в парном катании. Нормальный счастливый ребенок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они же выиграли чемпионат мира, мы все ее поздравляли, она была такой счастливой», — сказала бывший тренер Александровской Светлана Соколовская, тренировавшая ее на раннем этапе карьеры.

До последнего времени фигуристка тренировалась в Канаде, однако недавно получила спортивную травму и прилетела в Россию. По сведениям источников, после возвращения в Москву у Александровской началась депрессия, в связи с чем она начала посещать психолога. В ночь, когда девушка погибла, она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего ее нашли мертвой. Предполагается, что именно психическое расстройство стало причиной самоубийства. Ранее она уже пыталась покончить с собой из-за полученной травмы.

«Екатерина страдала затяжной депрессией. В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась. Александровская даже обращалась к психологам, но они, к сожалению, помочь ей не смогли», — пишет «112».

После смерти Александровской в психиатрическую больницу доставили мать спортсменки. Женщина, узнав о гибели дочери, пережила шок и не смогла прийти в себя, а затем ее состояние значительно ухудшилось, из-за чего медики решили ее госпитализировать.

«Катя выросла на наших глазах, она пришла в группу еще совсем маленькой девочкой, лет в 13. Когда она каталась в нашей группе, не было никаких проблем — абсолютно нормальный ребенок, хороший спортсмен, никаких истерик на тренировках, адекватный, работоспособный фигурист. И когда мы с ней общались, ничего не предвещало беды, сложно было предположить такой финал. Мы знакомы с ее мамой, и сейчас я хотел бы передать ей слова поддержки», — заявил двукратный олимпийской чемпион и тренер Максим Траньков.