Возвращение легенды: «Лидс» вышел в АПЛ

«Лидс» был основан в 1919 году и по меркам английского футбола является совсем молодым клубом. В первые десятилетия клуб не отличался особыми успехами, играя то в первом, то во втором дивизионе, а по итогам сезона 1947/48 и вовсе вылетел из второй по силе лиги.

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Первые серьезные успехи к клубу пришли в 60-х. В начале сезона-1961/62 команду возглавил Дон Реви и за два года сумел вывести «павлинов» в первый дивизион, где сразу завоевал серебряные медали чемпионата. Это достижение позволило команде сыграть в Кубке ярмарок (предшественнике Кубка УЕФА и Лиги Европы. — «Газета.Ru»).

Серьезные достижения на европейской арене не заставили себя долго ждать, и в 1968 году «Лидс» забрал золотые медали второго по значимости турнира континента, обыграв в финале венгерский «Ференцварош».

В сезоне-1968/69 клуб впервые становится чемпионом Англии, набрав рекордные для своего времени 67 очков (в те времена за победу давали два балла). В 1971 году «Лидс» повторяет свой успех в Кубке ярмарок, обыграв в финале по сумме двух матчей туринский «Ювентус», а еще через год «павлины» отпраздновали свою первую победу в Кубке Англии — на «Уэмбли» «Лидс» с минимальным счетом одолел лондонский «Арсенал».

Громкие победы команды привели к тому, что в 1974 году Реви после 13 лет работы в клубе возглавил сборную Англии, а на его место пришел Брайан Клаф. Впрочем, столь неоднозначное назначение вызывало многочисленные пересуды: специалист до этого возглавлял «Дерби Каунти», непримиримого врага «Лидс» на футбольном поле. Команды боролись за чемпионство с переменным успехом. Соперничество было жестким: во времена работы с «Дерби Каунти» Клаф постоянно обвинял «павлинов» в грязной игре, симуляциях и чрезмерной жесткости.

Игроки «Лидса» не простили ему громких высказываний, и Клаф ушел с поста тренера через 44 дня после назначения, провалив старт чемпионата.

В 2009 году эта история вдохновила режиссера Тома Хупера снять фильм «Проклятый «Юнайтед», в котором рассказывается о перипетиях этого странного назначения. Несмотря на неудачный старт чемпионата «Лидс» в конечном счете сумел пробиться в финал Кубка европейских чемпионов (аналог сегодняшней Лиги чемпионов), но там уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2. После этого «павлины» впали в кризис: аж до 1992 года, когда «Лидс» стал лучшей командой Англии, команда не выигрывала ничего серьезного.

Кстати, есть у «Лидса» в АПЛ и еще один непримиримый соперник — это «Манчестер Юнайтед». После возвращения клуба в высший дивизион молодой нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд опубликовал в социальных сетях запись, где поприветствовал «павлинов» в Премьер-лиге, заявив, что они должны здесь быть всегда. Пост позднее пришлось удалить из-за критики фанатов. Дело в том, что соперничество «Лидс» и «красных дьяволов», известное как «противостояние роз» (борьба двух исторических графств: Ланкашира и Йоркшира), берет свое начало еще с войны Алой и Белой розы в XV веке. В 1970-е ненависть клубов обострилась из-за усиления влияния фанатских группировок.

Зато есть у «павлинов» болельщики с такой же славной историей, как у клуба. Например, сразу после выхода команды в АПЛ Марсело Бьелсе записал голосовое сообщение с поздравлениями Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов». Он — большой фанат «Лидс» с самого детства.

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020

О том, насколько знаменит «Лидс» был раньше, подтверждают и имена некоторых воспитанников йоркширского клуба. Поздравил «павлинов» ныне полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер. Впервые он вышел на поле в матче АПЛ в 2002 году в 16-летнем возрасте, надев футболку «Лидс».

1992 год был последним в истории первого дивизиона Англии. Следующий розыгрыш турнира уже прошел под названием Английская премьер-лига (АПЛ).

Последние громкие достижения команды приходятся на конец 90-х — начало 2000-х годов. За «павлинов» играли такие звезды, как Марк Видука, Рио Фердинанд, Иан Харт, Ли Бойер. Эта компания наводила ужас на соперников в Англии и Европе. Возглавлял команду Дэвид О'Лири.

В сезоне-2000/01 «павлины» вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, но уступили в этой игре испанской «Валенсии». Тот сезон стал началом конца возрождения клуба: команда заняла пятое место в АПЛ и не получила право выступить в следующем году в главном европейском турнире. Это серьезно нарушило планы руководства клуба: финансовые вложения, сделанные с прицелом на участие в Лиге чемпионов, превратились в долг размером £80 млн. Как следствие, клубу пришлось продать всех ведущих игроков, а также стадион и тренировочную базу. Неудивительно, что команда вылетела из АПЛ и до нынешнего сезона выступала в Чемпионшипе.

В 2017 году 50% акций клуба приобрел итальянец Андреа Радриццани, а еще через год команду возглавил аргентинский специалист Марсело Бьелса по прозвищу Сумасшедший, который получил широкую известность и признание благодаря работе в сборных Чили и Аргентины, а также «Атлетике» из Бильбао. В своем первом сезоне в клубе он был близок к тому, чтобы вернуть команду в АПЛ, но финальный отрезок клуб провалил. Со второго раза все получилось.

У Бьелсы в «Лидсе» нет футболистов, которые известны широкой публике. Из всех игроков, пожалуй, можно выделить Патрика Бэмфорда, который в свое время считался большой надеждой лондонского «Челси», но играл только за резервную команду, а также 35-летнего Пабло Эрнандеса, проведшего более 100 матчей за испанскую «Валенсию», и бывшего вратаря мадридского «Реала» Кико Касилью. За выход в АПЛ на Туманном Альбионе клубы получают существенные выплаты от лиги, поэтому в межсезонье «павлинов» наверняка ожидает мощное усиление.