«Месси несчастлив»: «Барсе» предрекли судьбу «Милана»

«Барселона» тонет в раздрае после неудачного возобновления сезона: еще несколько месяцев назад каталонцы опережали своего главного конкурента — мадридский «Реал» — в борьбе за титул, но в оставшейся части чемпионата регулярно грубо оступались и растеряли все преимущество. Как итог, «сливочные» стали чемпионами впервые за три года, а у «Барсы» остаются шансы побороться за победу в Лиге чемпионов. Однако на рестарт она выйдет андердогом.

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Но больше всего вопросов у болельщиков и общественности вызывает не игра команды, а деятельность клуба в целом. Президент Жозеп Бартомеу регулярно попадает под шквал критики в связи с неудачами «Барсы» и некоторыми решениями. Вкратце о том, чем, по мнению недовольных, плох Бартомеу:

— назначение на пост главного тренера Кике Сетьена и других неоднозначных специалистов за свой срок;

— дорогая сделка с IT-фирмой I3 Ventures по улучшению имиджа, в рамках которой высмеивались Лионель Месси и Жерар Пике;

— бессмысленные трансферы, которые, как многие предполагают, были проведены ради отмывания денег;

— уход Артура в «Ювентус» ради финансовой отчетности, лишивший клуб стратегически важного игрока;

— шестеро уволившихся сотрудников, некоторые из них открыто заявили о коррупции в клубе;

— колоссальные траты за последние годы, практически сделавшие «Барсу» банкротом;

— клуб потерял свою уникальную индивидуальность.

Часть вышеизложенных тезисов продвигает кандидат на пост президента «Барсы» Виктор Фонт, который бросит вызов Бартомеу на выборах летом 2021 года. Ранее он пытался добиться переноса выборов на 2020 год, но проводить досрочное голосование действующее руководство не стало.

Главные цели президентского проекта «Si al futur» («На будущее») Фонта — привлечение доморощенных футболистов и возвращение в клуб на официальные должности своих воспитанников: Карлеса Пуйоля, Виктора Вальдеса и Хави, который рассматривается им в качестве нового тренера.

Поражение «Барсы» в чемпионате Испании лишь усилило позиции Фонта в президентской гонке. Через прессу он предупредил болельщиков, что каталонцы могут уже в ближайшем будущем стать одним из тех клубов Европы, которые, несмотря на славную историю, не в состоянии бороться за высшие трофеи.

«Конкуренция за последнее десятилетие становилась все более и более серьезной. Вы видите в Англии клубы, которыми хорошо управляют, и даже государства, владеющие клубами, вкладывают много денег. А финансы клуба и экономическая модель задействованы до предела.

Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барселоны» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», – цитирует Фонта «Би-би-си».

Также Фонт давит на ухудшавшееся положение Месси в клубе, который, по его словам, «несчастлив и не знает, что делать дальше». Кандидат намекает, что в случае переизбрания Бартомеу великий аргентинец может покинуть команду. Сам же Фонд обещает построить команду, способную снова побеждать.

«Месси, вероятно, немного разочарован, так как год за годом не может выиграть, особенно в Лиге чемпионов (в последний раз «Барса» побеждала в ЛЧ в 2015 году. — «Газета.Ru»). На этом нужно сосредоточиться. Мы хотим, чтобы он понимал, что если мы будем руководить клубом со следующего лета, то создадим все условия, чтобы в последние годы карьеры он все еще имел возможность стремиться выиграть пару титулов Лиги чемпионов», — заверил Фонт.

В свою очередь, Бартомеу уверен, что ему удастся сохранить президентский мандат, и делает все наперекор мнению фанатов. После домашнего поражения от «Осасуны» (1:2) глава «Барсы» провел встречу с Сетьеном, на которой обсудил его будущее в клубе. Sport.es пишет, что они сошлись на следующем: тренер возьмет на себя ответственность за потерю титула и останется руководить командой как минимум до конца сезона, поскольку руководство не намерено его увольнять. То есть не исключено, что испанский специалист останется в клубе и на будущий сезон, если удачно проведет еврокубковую кампанию.

Это может измениться лишь в том случае, если Сетьен решит подать в отставку до оставшихся матчей Лиги чемпионов.