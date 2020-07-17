Сбор приостановлен: коронавирус добрался до «Спартака»

Руководство московского «Спартака» приняло решение приостановить подготовку к сезону-2020/21. Данные меры были связаны с коронавирусом, который обнаружился у нескольких хоккеистов. Как сообщил портал vseprosport.ru,

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в команде Олега Знарка инфицированы сразу 15 человек, среди которых игроки основы Максим Гончаров, Андрей Зубарев и Илья Зубов. «Спартак» в свою очередь подтвердил, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудников из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с заражением COVID-19.

«У троих игроков положительный анализ был зафиксирован до начала общего сбора; хоккеисты находились на самоизоляции по месту жительства. 10 июля игроки, тренеры и персонал, задействованный в обеспечении тренировочного процесса, с соблюдением всех мер предосторожности прошли тестирование на COVID-19. По его итогам было выявлено два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения. Игроков с отрицательным анализом допустили к прохождению углубленного медицинского осмотра», — говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.

Также известно, что перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование игроков, тренеров и обслуживающего персонала. Положительные анализы были зафиксированы у шести спортсменов и одного человека из числа персонала команды. Они сразу были помещены на изоляцию по месту жительства.

«У всех болезнь протекает в легкой форме без осложнений. Игрокам с отрицательными анализами было получено разрешение на участие в тренировочном процессе в Новогорске.

Вместе с тем после консультаций со специалистами Роспотребнадзора было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе.

Тестирование методом ПЦР было проведено 17 июля, повторное назначено на 21-е число. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора», — отмечают в «Спартаке».

К слову, незадолго до этого о проблемах со здоровьем рассказал защитник «Спартака» Андрей Зубарев. Он признался, что в настоящий момент ведет борьбу с вирусной пневмонией.

«Наконец-то можешь приехать в расположение команды, ура, тренироваться с ребятами! Соскучился по хоккею, по общению, по коллективу. Начинаешь проходить тесты, готовишься к тяжелой предсезонке, чтобы в скором времени играть с соперниками. Но говорят — подожди, не спеши, вот тебе первый соперник. Сначала с ним справься, а потом можешь делать все что хочешь. Ну как же его зовут? Вирусная пневмония»,

— пишет хоккеист у себя в Instagram.

Напомним, что в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» пробился в плей-офф, где в первом же раунде уступил московскому «Динамо» (счет в серии – 2:4).

Что же касается самого многострадального розыгрыша, то 25 марта сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно.

«Продолжение чемпионата летом крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки отпусков и предсезонки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество матчей. Тем более, 18 клубов уже завершили участие в чемпионате и начали готовиться к новому розыгрышу КХЛ», — объясняла свое решение лига.

Впоследствии подводить итоги недоигранного сезона пришлось Федерации хоккея России. Золотые медали достались московскому ЦСКА, санкт-петербургский СКА и казанский «Ак Барс» поделили серебро, а бронза досталась столичному «Динамо».

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Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 17 июля, вирусом заразилось более 13,8 млн человек, из которых 7,7 млн уже выздоровело, а 592 тыс. умерло.