Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧЕ 2020 Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
После «Спартака» — на пенсию: Шюррле покончил с футболом

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Андре Шюррле в возрасте 29 лет решился повесить бутсы на гвоздь. В последний раз немецкий футболист выходил на поле в декабре 2019 года, когда выступал за московский «Спартак».

17 июля в мире стало на одного профессионального футболиста меньше — Андре Шюррле в возрасте 29 лет принял решение повесить бутсы на гвоздь. Завершив карьеру, немецкий хавбек удивил многих, хотя данный итог был предсказуем, ведь в последнее время он больше думал о своем здоровье и борьбе с травмами, нежели о выходе на футбольное поле. К решению, как говорили классики, «закончить вообще все» Андре, по его словам, шел долго.

«Больше я не нуждаюсь в аплодисментах. Провалы становились все глубже и глубже, а проблески появлялись все реже и реже. Нужно всегда играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе потеряешь работу и не получишь новую. Значение имеет только игра», — приводит слова Шюррле Der Spiegel.

Дав интервью, именитый немец позднее выступил с обращением и к болельщикам, в котором намекнул на намерение заняться новым родом деятельности. Не исключено, что Шюррле уйдет в бизнес к своей жене Анне, которая занимается продвижением и реализацией продуктов для веганов.

«Всем привет. Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста. От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди», — написал Шюррле в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hallo zusammen, Ich mцchte euch mitteilen, dass ich meine aktive Karriere beende! Im Namen von mir und meiner Familie will ich danke sagen, an alle, die ein Teil dieser phenomenalen Jahre waren! Eure Unterstьtzung hat das alles mцglich gemacht!! Ich freue mich auf neue Herausforderungen und kann es kaum erwarten dieses neue Kapitel zu beginnen Euer Andrй Hi all, I want to let you know that I'm stepping away from playing professional football !! On behalf of myself and my family I want to thank everybody who was a part of these phenomenal years! The support and love you shared with me was unbelievable and more I could have ever asked for! Now I'm ready and open for all the beautiful possibilities that are coming towards me Andrй

Публикация от Andre Schьrrle (@andreschuerrle)

Карьера Андре получилась крайне неоднозначной. Очень примечательно, что его последним клубом стал московский «Спартак».

Заявил о себе на высоком уровне Шюррле, еще выступая за «Майнц» и «Байер». Немец выделялся отличной для своих антропометрических данных техникой и весьма неплохой результативностью, благодаря которой входил в список лучших бомбардиров Бундеслиги. После двух лет в Леверкузене он получил вызов в Английской премьер-лиге — лондонский «Челси» выложил за тогда еще перспективного хавбека €22 млн. Причем Шюррле был целью лично Жозе Моуринью.

На «Стэмфорд Бридж» немец начал активно: пробивался в основной состав, забивал, вошел в историю как третий футболист из Германии, кому удалось оформить хет-трик в АПЛ (после Юргена Клинсмана и Фреди Бобича), а также постепенно укрепил свои позиции в немецкой национальной сборной.

С Шюррле Бундестим катком прошлась по другим командам на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. Тогда Андре отметился, к примеру, дублем в ворота хозяев мундиаля, а также стал автором золотого голевого паса на Марио Гётце в финале против Аргентины.

Именно на этот период и пришелся пик его карьеры. Потом началась борьба с самим собой.

«Летом 2014 года я вернулся в «Челси» в статусе чемпиона мира. Тогда я думал: «Ну все, держитесь, пришло мое время»! Партнеры по команде относились ко мне иначе, Моуринью считал меня лидером, видел во мне победителя. Я чувствовал, что выхожу на новый уровень, но вдруг все пошло наперекосяк», — говорил Шюррле в одном из интервью.

Немец стал часто болеть. Сперва врачи обнаружили у него сальмонеллез, из-за которого футболист потерял около 5 кг собственного веса. Его физическое состояние резко ухудшилось, работоспособность и выносливость — соответственно, тоже. Из-за отравления Шюррле долго не мог вернуться к оптимальным кондициям, что стало причиной его возвращения в Бундеслигу.

«Челси» умудрился продать немца «Вольфсбургу» аж за €32 млн. Время показало, что от данной сделки выиграли в принципе обе стороны. Статистические данные Андре в составе «волков» не были впечатляющими, однако ему удалось стать одним из лидеров той команды, которая неплохо выступала в Лиге чемпионов. Болельщики московского ЦСКА наверняка помнят, как Шюррле огорчал их команду. За полтора сезона в «Вольфсбурге» он сумел привлечь внимание дортмундской «Боруссии». Пожалуй, для «шмелей» тот трансфер стал одним из самых провальных за последние годы.

Большую часть времени Шюррле проводил не на тренировках, а в лазарете. Когда казалось, что талантливый хавбек возвращается на прежний уровень, он вновь столкнулся с целой серией травм. Футболист страдал как от суставных и мышечных повреждений, так и обычных болезней вроде гриппа. Из-за этого он лишился не только места в основном составе «Боруссии», но и был вынужден завершить карьеру в сборной Германии.

У немца была попытка заявить о себе в АПЛ вновь, когда последовала аренда в «Фулхэм», но даже в скромном лондонском клубе он задержался не надолго.

Тем удивительнее выглядело решение «Спартака» пригласить Шюррле на сезон-2019/20. С одной стороны, в Россию приехал чемпион мира, с другой — сильно подверженный травмам футболист, который на протяжении нескольких месяцев тренировался самостоятельно.

В первое время казалось, что Шюррле сможет заткнуть рты всем скептикам. Немец сразу же смог влиться в команду, был одним из лидеров красно-белых и даже поначалу радовал своей результативностью, забивая и в квалификации Лиги Европы, и в Российской премьер-лиге. Однако вскореАндре вновь осел в лазарете. Сначала ему пришлось бороться с бронхитом, затем уже Доменико Тедеско не находил места на поле своему соотечественнику, который физически не мог выдержать 90 минут матча, а после зимнего перерыва футболист повредил лодыжку и на время пандемии коронавируса вернулся в Германию. Там он и остался — «Спартак» решил не продлевать арендное соглашение с именитым игроком и даже позволил тому не возвращаться в Россию, чтобы отбыть оставшиеся месяцы контракта.

В планы «Боруссии» Шюррле ожидаемо не входил. Сначала клуб из Дортмунда пытался пристроить своего многострадального футболиста куда-нибудь хотя бы за пару миллионов евро, но в конечном счете контракт по обоюдному согласию был расторгнут. На этом карьера худощавого немца и завершилась.