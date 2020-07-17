После «Спартака» — на пенсию: Шюррле покончил с футболом

17 июля в мире стало на одного профессионального футболиста меньше — Андре Шюррле в возрасте 29 лет принял решение повесить бутсы на гвоздь. Завершив карьеру, немецкий хавбек удивил многих, хотя данный итог был предсказуем, ведь в последнее время он больше думал о своем здоровье и борьбе с травмами, нежели о выходе на футбольное поле. К решению, как говорили классики, «закончить вообще все» Андре, по его словам, шел долго.

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«Больше я не нуждаюсь в аплодисментах. Провалы становились все глубже и глубже, а проблески появлялись все реже и реже. Нужно всегда играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе потеряешь работу и не получишь новую. Значение имеет только игра», — приводит слова Шюррле Der Spiegel.

Дав интервью, именитый немец позднее выступил с обращением и к болельщикам, в котором намекнул на намерение заняться новым родом деятельности. Не исключено, что Шюррле уйдет в бизнес к своей жене Анне, которая занимается продвижением и реализацией продуктов для веганов.

«Всем привет. Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста. От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди», — написал Шюррле в своем Instagram.

Карьера Андре получилась крайне неоднозначной. Очень примечательно, что его последним клубом стал московский «Спартак».

Заявил о себе на высоком уровне Шюррле, еще выступая за «Майнц» и «Байер». Немец выделялся отличной для своих антропометрических данных техникой и весьма неплохой результативностью, благодаря которой входил в список лучших бомбардиров Бундеслиги. После двух лет в Леверкузене он получил вызов в Английской премьер-лиге — лондонский «Челси» выложил за тогда еще перспективного хавбека €22 млн. Причем Шюррле был целью лично Жозе Моуринью.

На «Стэмфорд Бридж» немец начал активно: пробивался в основной состав, забивал, вошел в историю как третий футболист из Германии, кому удалось оформить хет-трик в АПЛ (после Юргена Клинсмана и Фреди Бобича), а также постепенно укрепил свои позиции в немецкой национальной сборной.

С Шюррле Бундестим катком прошлась по другим командам на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. Тогда Андре отметился, к примеру, дублем в ворота хозяев мундиаля, а также стал автором золотого голевого паса на Марио Гётце в финале против Аргентины.

Именно на этот период и пришелся пик его карьеры. Потом началась борьба с самим собой.

«Летом 2014 года я вернулся в «Челси» в статусе чемпиона мира. Тогда я думал: «Ну все, держитесь, пришло мое время»! Партнеры по команде относились ко мне иначе, Моуринью считал меня лидером, видел во мне победителя. Я чувствовал, что выхожу на новый уровень, но вдруг все пошло наперекосяк», — говорил Шюррле в одном из интервью.

Немец стал часто болеть. Сперва врачи обнаружили у него сальмонеллез, из-за которого футболист потерял около 5 кг собственного веса. Его физическое состояние резко ухудшилось, работоспособность и выносливость — соответственно, тоже. Из-за отравления Шюррле долго не мог вернуться к оптимальным кондициям, что стало причиной его возвращения в Бундеслигу.

«Челси» умудрился продать немца «Вольфсбургу» аж за €32 млн. Время показало, что от данной сделки выиграли в принципе обе стороны. Статистические данные Андре в составе «волков» не были впечатляющими, однако ему удалось стать одним из лидеров той команды, которая неплохо выступала в Лиге чемпионов. Болельщики московского ЦСКА наверняка помнят, как Шюррле огорчал их команду. За полтора сезона в «Вольфсбурге» он сумел привлечь внимание дортмундской «Боруссии». Пожалуй, для «шмелей» тот трансфер стал одним из самых провальных за последние годы.

Большую часть времени Шюррле проводил не на тренировках, а в лазарете. Когда казалось, что талантливый хавбек возвращается на прежний уровень, он вновь столкнулся с целой серией травм. Футболист страдал как от суставных и мышечных повреждений, так и обычных болезней вроде гриппа. Из-за этого он лишился не только места в основном составе «Боруссии», но и был вынужден завершить карьеру в сборной Германии.

У немца была попытка заявить о себе в АПЛ вновь, когда последовала аренда в «Фулхэм», но даже в скромном лондонском клубе он задержался не надолго.

Тем удивительнее выглядело решение «Спартака» пригласить Шюррле на сезон-2019/20. С одной стороны, в Россию приехал чемпион мира, с другой — сильно подверженный травмам футболист, который на протяжении нескольких месяцев тренировался самостоятельно.

В первое время казалось, что Шюррле сможет заткнуть рты всем скептикам. Немец сразу же смог влиться в команду, был одним из лидеров красно-белых и даже поначалу радовал своей результативностью, забивая и в квалификации Лиги Европы, и в Российской премьер-лиге. Однако вскореАндре вновь осел в лазарете. Сначала ему пришлось бороться с бронхитом, затем уже Доменико Тедеско не находил места на поле своему соотечественнику, который физически не мог выдержать 90 минут матча, а после зимнего перерыва футболист повредил лодыжку и на время пандемии коронавируса вернулся в Германию. Там он и остался — «Спартак» решил не продлевать арендное соглашение с именитым игроком и даже позволил тому не возвращаться в Россию, чтобы отбыть оставшиеся месяцы контракта.

В планы «Боруссии» Шюррле ожидаемо не входил. Сначала клуб из Дортмунда пытался пристроить своего многострадального футболиста куда-нибудь хотя бы за пару миллионов евро, но в конечном счете контракт по обоюдному согласию был расторгнут. На этом карьера худощавого немца и завершилась.