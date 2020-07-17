«Топит спорт»: Фетисов и Канделаки обрушились на главу РУСАДА

Все началось в первых числах июля, когда в медиапространство просочилась компрометирующая информация о руководстве РУСАДА.

Один из Telegram-каналов опубликовал пост о том, что Юрий Ганус и его сотрудники злоупотребляли служебным положением — гендиректора РУСАДА подозревают в коррупции и нецелевом расходовании средств.

Речь шла о баснословных 110 миллионах рублей, которые Ганус якобы присвоил в 2018-2019 годах. Также главу агентства упрекнули в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам организации за совмещение и миллионных тратах на услуги таксопарков.

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Ганус отреагировал мгновенно, подключив юристов и подав в суд за клевету.

«Посмотрите на результаты деятельности РУСАДА: мы восстановились практически за год (спикер имеет в виду 2018-й, когда спустя год после занятия поста он добился восстановления агентства в правах — «Газета.Ru»), а на второй-третий год стали одним из лучших агентств. Более того, мы активно участвуем в работе рабочих групп. В Совете Европы мы фактически участвуем в антидопинговой международной повестке, активно сотрудничаем по направлениям расследований.

Считаю, что это удар недоброжелателей, и я ждал этого. Ждал, но не думал, что будет так подло. У нас сделок-то: закупка оборудования, логистические операции, все поездки обоснованы... А совмещений у меня не было и быть не может», — приводил слова Гануса ТАСС.

Однако вопреки этим словам углубленный аудит нашел-таки нарушения финансовой деятельности организации. Об этом в разговоре с «Р-Спорт» рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Начались проверки.

И пускай во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что аудит не способен выявить финансовые нарушения РУСАДА, усугублять ситуацию вокруг российского агентства стали высказывания известных личностей из мира спорта. Так, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов призвал Гануса и его команду на время «отойти в сторонку».

«Не хочется верить в эти обвинения. Но, чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что в целом происходит. Но решение должно принимать само руководство… Повторюсь, не хочется верить в данные обвинения, однако если они подтвердятся, это будет очень серьезная история.

Мне неприятно все это слышать. Тем более за последнее время РУСАДА сделало большой объем работы, которая признана и WADA, и другими коллегами. Есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и международными структурами. Но то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи», — утверждал Фетисов.

Ему вторила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она куда более критически высказалась о работе Юрия Гануса, указав на сильно усугубившееся положение отечественного спорта на мировой арене (в настоящий момент отстраненная от крупнейших мировых турниров на четыре года Россия дожидается заседания по апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) — «Газета.Ru»).

«Для меня абсолютно очевидно, что мы могли уже 300 раз отмыть и привести в порядок репутацию. О проблемах и способах их решения говорит вся страна, но пока мы копошимся, нашу страну продолжают лишать всех позиций в мировом спорте.

Пандемия немного отвлекла, но факт остается фактом: участие в следующих Играх под нейтральным флагом остается нашим потолком. И возникает вопрос: может, эта ситуация будет длиться годами? Рада за Юрия Гануса — английский язык за счет РУСАДА он подтянул, сыпать обвинениями привык. А проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности.

Вот уже перечислены все «недостатки» бухгалтерии и ясно, что работа больше похожа на саботаж. По-моему, сохраняющий остатки совести человек в такой ситуации пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьезной должности. Так чего ждать? Если ты декларировал принципиальность и погорел на проверке, зачем ждать увольнения и способствовать тому, что ситуация еще долгое время не разрешится? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», – написала Канделаки у себя в Telegram-канале.

Ганус в долгу не остался. На жесткую позицию Канделаки глава агентства ответил не менее жестко, упрекнув генерального продюсера «Матч ТВ» в том, что она занимается не своим делом.

«Да с какого перепуга?! Кто она такая, чтобы я уходил в отставку? Да, она медиаперсона, и что? Хочу сказать следующее… Во-первых, я пришел сюда не гламурить. Во-вторых, я честный человек и честно выполняю свои обязанности. И то, что сейчас идет, я разобрал все по полочкам — это все шито белыми нитками», — цитирует главу РУСАДА Sport24.

Ганус утверждает, что в ОКР не разобрались в ситуации, а аудитор привел доводы, не имеющих за собой основания:

«Вопрос в следующем: вот эти два числа — 57 и 53 миллиона. Это говорит о полном непонимании этими людьми бизнес-процесса. Это гражданско-правовые договоры, они заключались в соответствии с требованиями WADA с инспекторами допинг-контроля. Обращаю внимание: в 2018-м у нас их было сто человек, и мы отобрали 9 тыс. проб. Часть из них была отобрана нашими зарубежными партнерами, но основная часть была отобрана нами. Второе: у нас на гражданско-правовых договорах члены дисциплинарного антидопингового комитета, члены комитета по терапевтическим исключениям. Никто ничего не присваивал».

Не мог не отреагировать Ганус и на информацию о «такси на 11 миллионов».

«Люди не понимают, и меня поражает, что этого не понимают и наши учредители. Они настолько поглощены своим намерением. Они не знают наши бизнес-процессы. Инспекторы у нас что, на велосипедах ездят? У нас есть договор с операторами такси, и это все обоснованные расходы. Эти бизнес-процессы выстраивались под наблюдением инспекторов WADA», — подытожил Ганус.

Как итог, скандал только набирает обороты. В течение следующий недель-месяцев в СМИ будут появляться все новые подробности об очередном скандале, который в свете ноябрьского заседания CAS в Лозанне никак не сыграет на руку отечественному спорту: атакуемый внешними санкциями, он еще и страдает от внутренних разбирательств.