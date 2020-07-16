Оказались на месте «Ростова»: в клубе Кокорина эпидемия COVID-19

Многострадальный сезон Российской премьер-лиги близится к своему завершению, но новостей о коронавирусе в отечественном футболе меньше не становится. Инфекция уже поразила «Ростов», «Уфу», московское «Динамо» и «Оренбург», а теперь добралась и до «Сочи».

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Сегодня, 16 июля, в 20.30 мск, команда Владимира Федотова должна была сыграть в гостях с «Тамбовом» в рамках 29-го тура РПЛ. Однако за несколько часов до стартового свистка оперативный штаб лиги объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 сразу у девяти представителей сочинского клуба.

Матч с «Тамбовом» не состоится, для его переноса возможности нет, что примечательно после нашумевшего случая с «Ростовом» и последующим разгромом ростовских юношей 16-18 лет со счетом 10:1 месяц назад. Соответствующий запрос РПЛ уже отправила Российскому футбольному союзу, который и зафиксирует техническое поражение «Сочи».

«Сочи» не сыграет против «Тамбова»



Подробнее https://t.co/CHsAxm8rjU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 16, 2020

Кто именно числится среди заболевших, ни клуб, ни лига не афишируют. Однако, как утверждает Metaratings, коронавирус выявлен у четырех футболистов. Пострадавшими оказались, например, вратари Николай Заболотный и Сергей Самока. Основной голкипер сочинцев Сослан Джанаев на выезд с командой не отправился. Остальные заразившиеся — сотрудники клуба. Нападающих Александра Кокорина и Антона Заболотного инфекция обошла стороной.

«Все ли в порядке и здоров ли? У меня, да, все в порядке», — цитирует Кокорина РИА «Новости».

«Все отлично, все решается по матчу сейчас. Я не болею. Больше ничего сказать не могу», — сказал Заболотный в интервью Sport24.

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В связи с данными событиями судьба всей команды остается неясной.

Результаты тестов на COVID-19 стали известны в момент, когда «Сочи» поселился в гостинице в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» проводит свои домашние матчи. Согласно регламенту, при вспышке коронавируса команда обязана всем составом сесть на 14-дневный карантин. Для возвращения в Сочи клуб должен получить специальное разрешение от регионального ведомства Роспотребнадзора. В ином случае сочинцам придется отбывать карантин в Нижнем Новгороде.

Неясными остаются и дальнейшие действия «Тамбова».

«Сочи» уже прилетел в Нижний Новгород. Сейчас сидим и ждем решения», — приводит Sport24 слова спортивного директора тамбовчан Павла Худякова.

Однако, по данным «РБ-Спорт», в первой половине дня представители «Сочи» и «Тамбова» совместно с людьми из РФС встречались на предматчевом совещании, когда о результатах тестов на коронавирус еще не было известно. Отмечается, что сотрудники двух клубов общались лично, при этом используя средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. В связи с этим не исключается вариант с отправкой на карантин и «Тамбова».

Интересно, что тамбовчане, добившись фактической победы над «Сочи» (3:0), гарантируют себе сохранение прописки в РПЛ.

Из-за пандемии был досрочно завершен сезон в Футбольной национальной лиге, второго по силе дивизионе. В элиту должны подняться клубы, занявшие первые два места: «Ротор» и «Химки» соответственно. Если к первым вопросов практически не остается, и клуб из Волгограда заменит занявший последнее место в РПЛ «Оренбург», то с подмосковной командой все не так однозначно.

На протяжении нескольких месяцев «Химки» мечутся из стороны в сторону: то у клуба есть финансовые возможности для участия в Премьер-лиге, то нет. Если химчане не найдут необходимых средств, то из ФНЛ в РПЛ поднимется только «Ротор». В ином же случае «Химки» займут место «Крыльев Советов», которые не смогут подняться выше предпоследней строчки — математически самарская команда может сравняться с «Тамбовом» по очкам, но у коллектива Сергея Первушина будет минимум на одну победу больше, да и по личным встречам тамбовчане также лучше «крылышек».

И, по словам главного тренера «Химок» Сергея Юрана, Самары в РПЛ минимум сезон не будет.

«Убережет ли себя клуб РПЛ, занявший 15-е место, от вылета? Они ошибаются, это большое заблуждение. Я бы порекомендовал занимать повыше место. Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю», — цитирует Юрана Sport24.