Любимчик Гвардиолы: кого хочет приобрести «Ливерпуль»

Тьяго Алькантара родился 11 апреля 1991 года. То, что он станет футболистом, было предопределено еще в раннем детстве: его отец Мазиньо — чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии.

Уже в возрасте 11 лет будущий игрок «Баварии» в интервью местному изданию Portalbarra заявил: «Я просто хочу стать футболистом. Моим первым подарком был мяч. Все время я играю в футбол».

В 13 лет Алькантара приехал в Испанию и поступил в школу каталонской «Барселоны», куда через два года также попадет его младший брат Рафаэль.

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Сезоны-2011/12 и 2012/13 Тьяго и его брат провели уже за взрослую команду сине-гранатовых. Потом их пути разошлись: старший брат переехал в «Баварию», а младший до сих пор числится игроком «блауграны», но регулярно играет за другие клубы на правах аренды, так и не закрепившись в основном составе сине-гранатовых.

В 2013 году Тьяго всерьез интересовались английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Однако хавбек сделал выбор в пользу «Баварии», которую тренировал Хосеп Гвардиола. Ранее полузащитник играл под его руководством с 2008 по 2012 год — до того, как специалист возглавил мюнхенцев. Сам Алькантара заявил, что хотел бы вновь воссоединиться с наставником.

Первые два сезона бразильца в «Баварии» были очень неудачными: игрока мучили травмы, и он провел всего 38 матчей за клуб. Также на этот период пришлось его выступление за сборную Испании на чемпионате мира — 2014.

Интересно, что его отец играл за команду Бразилии, но Тьяго предпочел защищать цвета испанцев, поскольку именно в этой стране прошло его становление как футболиста. В итоге «Красная Фурия» не смогла даже выйти из группы на мундиале.

В октябре 2014 года в интервью Die Welt Гвардиола поделился мнением о ситуации игрока: «Возможно, мы допустили с Тьяго большую ошибку. Мне очень обидно за него. Конечно, сейчас игрок расстроен. Ему нужно провести некоторое время наедине с собой и своей семьей. Слова тут не помогут».

В сезоне-2015/16 игрок полностью излечился от травм и наконец стал основным игроком «Баварии». Однако летом 2016 года очень ценивший его Гвардиола ушел из команды.

В 2018 году появилась информация о том, что несмотря на то, что Хосеп в свое время назвал трансфер Алькантары в мюнхенский клуб возможной ошибкой, он хочет видеть футболиста в «Манчестер Сити». Однако трансфер не состоялся. Полузащитник провел еще два сезона в Германии, оставаясь незаменимым игроком основы. При этом Алькантара продолжал раздавать комплименты бывшему тренеру:

«При Гвардиоле и в «Баварии», и в «Барселоне» была наибольшая интенсивность, наибольшая сосредоточенность. Тренировки были такими же напряженными, как и матчи. Ты настроен учиться, оттачивать свою игру. С другими тренерами занятия могут проходить в более расслабленной атмосфере, но с Пепом — всегда полная концентрация».

И вот в июле снова начались обсуждения возможного переезда Алькантары в Англию — но не к Гвардиоле в «Манчестер Сити», а к его главному конкуренту — «Ливерпулю».

Натурализованный испанец привык играть в центре поля, и, если трансфер все же случится, то его основными конкурентами окажутся Джордан Хендерсон, Наби Кейта и Жоржиньо Вейналдум. При этом кажется, что в «Ливерпуле» нет проблем со средней линией поля, и усиление команде не требуется. Все три игрока являются футболистами стартового состава, а 29-летнему Алькантаре еще нужно будет дать время на адаптацию в новом для себя чемпионате.

Однако этот трансфер может иметь вполне конкретный смысл. 16 июля появилась информация о том, что Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласился продлить действие правила пяти замен на весь следующий сезон. Это значит, что любому клубу, который серьезно рассчитывает на успех, нужна сильная скамейка. Матчи текущего сезона, который был приостановлен из-за COVID-19 и затем возобновлен с новыми правилами, показали, что в сегодняшних футбольных реалиях 11 игроков явно недостаточно. К тому же существует вероятность того, что мир накроет вторая волна инфекции. Если это случится, то команды опять будут вынуждены играть раз в 2-3 дня.

В данный момент Алькантара не выглядит футболистом, который сможет легко получить место в основном составе. Но если он покажет Клоппу свой профессиональный настрой, то имеет все шансы отправить своих партнеров на скамейку запасных.

Впрочем, Клопп пока отказывается рассуждать о возможном трансфере хавбека: «Я никогда не отвечаю на такие вопросы. Тьяго Алькантара — действительно хороший игрок. Как и другие футболисты. Он мне очень нравится, но это все, что я могу сказать об этом.