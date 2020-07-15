Спор из-за девушки: брата игрока «Тоттенхэма» убили во Франции

В семье защитника «Тоттенхэм Хотспур» и капитана сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье произошло трагическое событие — футболист потерял родного брата Кристофера.

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«Мы глубоко опечалены подтверждением сообщений СМИ о том, что брат Орье скончался рано утром. Клуб поддерживает Сержа в это трудное время, и мы просим, ​​чтобы конфиденциальность нашего игрока и его семьи уважалась. Все выражают свои искренние соболезнования Сержу и его семье. Наши мысли с ними», — гласит заявление пресс-службы «шпор», опубликованное спустя несколько часов после вестей из прессы о гибели Криса Орье.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier's brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью также объявил, что Орье будет позволено самостоятельно решить, сможет ли он принять участие в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 15 июля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Португальский специалист отметил, что Серж находится в трауре и вряд ли будет готов сыграть, однако может поехать с командой в Тайн-энд-Уир. За несколько туров до конца сезона «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице, лишившись шансов на попадание в Лигу чемпионов и борясь теперь за Лигу Европы. Орье же прошлым летом был близок к тому, чтобы покинуть «шпор», но с приходом Моуринью в клуб стал твердым игроком основы, проведя в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Как сообщило французское телевидение, 13 июля, примерно в 5.00 по местному времени сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия в Тулузе, получив сигнал от местных жителей. Там полицейские обнаружили 26-летнего мужчину с признаками ранения из огнестрельного оружия в живот. Кристофера Орье доставили в ближайшее медицинское учреждение — позднее врачи университетской больницы Рангейл констатировали его смерть от полученных травм.

«Би-би-си» уточняет, что это случилось в промышленной зоне на окраине города. Согласно полицейскому отчету, вооруженный мужчина выпустил две пули в Орье в ночном клубе «Le Kin's», после чего скрылся с места преступления. Его поисками занялись сотрудники Региональной службы судебной полиции Тулузы.

close Кристофер Орье / Xavier de Fenoyl.DDM Кристофер Орье / Xavier de Fenoyl.DDM

Однако долго скрываться от правосудия подозреваемый в убийстве не стал: уже на следующий день, как стало известно AFP, преступник сдался полиции, признав, что это именно он стрелял в Орье-младшего. La Depeche уточняет, что мотивом для преступления мог стать спор между мужчинами из-за девушки.

Крис Орье являлся гражданином Кот-д'Ивуара и был футболистом, причем в прошлом считался куда более перспективным, чем его старший брат. Вместе с Сержем он прошел через академию «Ланса» и в 2011 был близок к тому, чтобы оказаться в английском «Брентфорде», который тогда выступал в АПЛ. Однако молодой ивуариец не знал английский язык, из-за чего Уве Реслер отказался от его подписания. В конечном итоге на профессиональном уровне Крис закрепиться так и не сумел. Ранее он выступал за любительскую команду «Родео Тулуза», которая в прошлом сезоне была в пятом эшелоне французской футбольной системы, а также защищал цвета «Геньона», «Шантийи» и бельгийского клуба «Ребек». По последней информации, незадолго до смерти Криса уволили из клуба JET («Jeune Entente Toulousaine»), который также опубликовал сообщение о гибели игрока.

Repose en paix frйrot ! Un gars bien qui aurait mйritй tellement mieux ! On gardera dans nos curs ta gentillesse tes sourires et toutes les fois oщ tu йtais prкt а nous rendre service Опубликовано Jeune Entente Toulousaine - JET Понедельник, 13 июля 2020 г.

Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что Орье-младший «имел плохую репутацию в среде правосудия».

По сообщениям La Voix du Nord, в августе 2017-го Крис Орье был помещен под стражу в связи с нападением на проститутку в Лилле. Тогда он, как писали в прессе, в составе группы из трех человек договорился о встрече с пострадавшей для оказания интимных услуг. Оказавшись с женщиной наедине, мужчины угрожали ей пистолетом и пускали слезоточивый газ, а затем украли у нее мобильный телефон с кредитной картой. Полицейские обнаружили на месте преступления предмет с ДНК Орье.

За два года до этого дисциплинарные проблемы были и у Орье-старшего: изначально футболист публично оскорбил тогдашнего наставника «Пари Сен-Жермен» в прямом эфире в социальной сети Periscope, а спустя несколько месяцев напал на сотрудника полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Игрок вступил в конфликт со стражем порядка и ударил того локтем в грудь, отказываясь покидать неудачно припаркованную машину. Спортсмена приговорили к шести месяцам тюремного заключения и €2100 евро в виде штрафов, что он позднее обжаловал. В тюрьме футболист так и не оказался — срок заменили общественно-полезными работами. Ранее 27-летний Серж Орье также четырежды был судим за вождение без прав, когда жил и играл во Франции.

Соболезнования Орье в связи со смертью брата выразили многие его коллеги: Виссам Бен Йеддер, Килиан Мбаппе, Яя Туре и другие.