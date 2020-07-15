Спор из-за девушки: брата игрока «Тоттенхэма» убили во Франции

В семье защитника «Тоттенхэм Хотспур» и капитана сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье произошло трагическое событие — футболист потерял родного брата Кристофера.
«Мы глубоко опечалены подтверждением сообщений СМИ о том, что брат Орье скончался рано утром. Клуб поддерживает Сержа в это трудное время, и мы просим, чтобы конфиденциальность нашего игрока и его семьи уважалась. Все выражают свои искренние соболезнования Сержу и его семье. Наши мысли с ними», — гласит заявление пресс-службы «шпор», опубликованное спустя несколько часов после вестей из прессы о гибели Криса Орье.
Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью также объявил, что Орье будет позволено самостоятельно решить, сможет ли он принять участие в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 15 июля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Португальский специалист отметил, что Серж находится в трауре и вряд ли будет готов сыграть, однако может поехать с командой в Тайн-энд-Уир. За несколько туров до конца сезона «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице, лишившись шансов на попадание в Лигу чемпионов и борясь теперь за Лигу Европы. Орье же прошлым летом был близок к тому, чтобы покинуть «шпор», но с приходом Моуринью в клуб стал твердым игроком основы, проведя в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Как сообщило французское телевидение, 13 июля, примерно в 5.00 по местному времени сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия в Тулузе, получив сигнал от местных жителей. Там полицейские обнаружили 26-летнего мужчину с признаками ранения из огнестрельного оружия в живот. Кристофера Орье доставили в ближайшее медицинское учреждение — позднее врачи университетской больницы Рангейл констатировали его смерть от полученных травм.
«Би-би-си» уточняет, что это случилось в промышленной зоне на окраине города. Согласно полицейскому отчету, вооруженный мужчина выпустил две пули в Орье в ночном клубе «Le Kin's», после чего скрылся с места преступления. Его поисками занялись сотрудники Региональной службы судебной полиции Тулузы.
Кристофер Орье / Xavier de Fenoyl.DDM
Однако долго скрываться от правосудия подозреваемый в убийстве не стал: уже на следующий день, как стало известно AFP, преступник сдался полиции, признав, что это именно он стрелял в Орье-младшего. La Depeche уточняет, что мотивом для преступления мог стать спор между мужчинами из-за девушки.
Крис Орье являлся гражданином Кот-д'Ивуара и был футболистом, причем в прошлом считался куда более перспективным, чем его старший брат. Вместе с Сержем он прошел через академию «Ланса» и в 2011 был близок к тому, чтобы оказаться в английском «Брентфорде», который тогда выступал в АПЛ. Однако молодой ивуариец не знал английский язык, из-за чего Уве Реслер отказался от его подписания. В конечном итоге на профессиональном уровне Крис закрепиться так и не сумел. Ранее он выступал за любительскую команду «Родео Тулуза», которая в прошлом сезоне была в пятом эшелоне французской футбольной системы, а также защищал цвета «Геньона», «Шантийи» и бельгийского клуба «Ребек». По последней информации, незадолго до смерти Криса уволили из клуба JET («Jeune Entente Toulousaine»), который также опубликовал сообщение о гибели игрока.
Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что Орье-младший «имел плохую репутацию в среде правосудия».
По сообщениям La Voix du Nord, в августе 2017-го Крис Орье был помещен под стражу в связи с нападением на проститутку в Лилле. Тогда он, как писали в прессе, в составе группы из трех человек договорился о встрече с пострадавшей для оказания интимных услуг. Оказавшись с женщиной наедине, мужчины угрожали ей пистолетом и пускали слезоточивый газ, а затем украли у нее мобильный телефон с кредитной картой. Полицейские обнаружили на месте преступления предмет с ДНК Орье.
За два года до этого дисциплинарные проблемы были и у Орье-старшего: изначально футболист публично оскорбил тогдашнего наставника «Пари Сен-Жермен» в прямом эфире в социальной сети Periscope, а спустя несколько месяцев напал на сотрудника полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Игрок вступил в конфликт со стражем порядка и ударил того локтем в грудь, отказываясь покидать неудачно припаркованную машину. Спортсмена приговорили к шести месяцам тюремного заключения и €2100 евро в виде штрафов, что он позднее обжаловал. В тюрьме футболист так и не оказался — срок заменили общественно-полезными работами. Ранее 27-летний Серж Орье также четырежды был судим за вождение без прав, когда жил и играл во Франции.
Соболезнования Орье в связи со смертью брата выразили многие его коллеги: Виссам Бен Йеддер, Килиан Мбаппе, Яя Туре и другие.