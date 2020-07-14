Бойкот, жвачка и рекорды: 40 лет Олимпиаде в Москве

Борьба с Лос-Анджелесом

Впервые Советский Союз задумался о проведении на своей территории столь масштабного мирового события, как Олимпиада, в конце 60-х годов. Заявка была подана на проведение Игр в 1976 году, но тогда Международный олимпийский комитет (МОК) сделал выбор в пользу канадского Монреаля.

Спустя четыре года СССР повторно подал заявку, и 24 сентября 1974-го на конгрессе в Вене Москва оказалась фаворитом. Это было обусловлено возросшим в мире интересом к «Стране советов», а также связями председателя Спорткомитета страны Сергея Павлова, который и продвигал все эти годы идею.

В решающем раунде борьба шла между Москвой и американским Лос-Анджелесом, и победа осталась именно за Белокаменной — 39 голосов делегатов конгресса против 20. Поражение было принято в Америке не лучшим образом. США и другие страны капиталистического блока проводили кампанию о неспособности Советского Союза принять Олимпийские Игры на должном уровне из-за низкого уровня жизни, сервиса и дефицита товаров.

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Не сказать, что данные утверждения были лишены оснований, но в итоге к Олимпиаде была проделана колоссальная работа, и Игры прошли вполне успешно. В том числе и благодаря содействию американских компаний.

Что до Лос-Анджелеса, то он в итоге получил следующую летнюю Олимпиаду и провел Игры в 1984 году.

Бойкот

25 декабря 1979 года советские войска по просьбе правительства Афганистана вошли в эту азиатскую страну, что привело к резкому охлаждению отношений между СССР и США, хотя до того в них наметилось заметное потепление. В итоге конгресс Штатов не ратифицировал договор о совместном разоружении ОСВ-2, а президент Джимми Картер стал чуть ли не готовить страну к ядерной войне.

Но главное, 39-й президент США 20 января 1980 года объявил о бойкоте Игр в Москве своей страной и призвал к этому весь мир. Призыв был поддержан более чем 50 странами.

Картер хотел, чтобы московская Олимпиада утратила фактический статус самого престижного соревнования в мире. За три дня до ее старта в США начались так называемые «Олимпийские игры бойкота» для сборных, не поехавших в столицу СССР.

Однако план Картера не удался. Руководству Спорткомитета удалось привлечь на свою сторону только что избранного президента МОК испанца Хуана-Антонио Самаранча, который уже на дедлайне (буквально за несколько дней до старта соревнований) уговорил около 20 стран послать-таки своих представителей на Олимпиаду, хотя эти спортсмены выступали там не под своими, а под олимпийским флагами. И только спортсмены Греции, которые до переговоров Самаранча не должны были лететь в СССР, соревновались в своих национальных цветах с использованием всей символики, включая флаг и гимн.

А вот США, Канада, Китай, Япония, Аргентина, Чили, Турция, ряд стран Персидского залива, Африки и Азии на Играх представлены не были.

Заявление Картера было сделано аккурат перед началом зимних Олимпийских игр в американском Лейк-Плэсиде (тогда обе Олимпиады проводились в один год), не оставив Союзу шансов на ответную реакцию, и советская делегация вынуждена была всю «Белую Олимпиаду» делать вид, что ничего не случилось. Ответ последовал только через четыре года, когда уже летние Игры в Лос-Анджелесе бойкотировали страны социалистического блока. Выиграть от всего этого никому не удалось, а вот многие спортсмены как из одного, так и из другого лагеря остались без олимпийской мечты.

Проиграл и сам Картер, который рассчитывал объявлением бойкота поднять свой рейтинг в преддверии новых президентских выборов, однако добился обратного эффекта: американцы ждали спортивного противостояния двух сверхдержав и были разочарованы таким решением.

В итоге Картер без шансов уступил на следующих выборах республиканцу Рональду Рейгану.

Выселение за 101-й километр

Для современной России практика определенной «расчистки» территории для масштабных соревнований мирового значения является в какой-то мере уже привычной. Универсиада-2013 в Казани прошла в заметно опустившем городе, да и Сочи годом позже не был забит жителями.

Начало же практике положила как раз московская Олимпиада. Чтобы столь серьезное и ответственное мероприятие прошло по высшему разряду и без эксцессов, из столицы были выселены за 101-й километр все антисоциальные элементы: алкоголики, проститутки, криминальные элементы.

Была также проведена работа с молодыми родителями, которым настоятельно (хоть и не в обязательном порядке) рекомендовалось отправить своих детей на лето в деревню или пионерский лагерь, чтобы избежать знакомства с «опасной западной жвачкой», а также риска подхватить от прилетающих иностранцев неизлечимую болезнь. Рекомендациям вняли многие, и потому Москва летом 80-го года получила прозвище «Город взрослых».

Ну а в обратном направлении поехали многочисленные сотрудники органов госбезопасности и милиции, которые, в основном находясь в городе в штатском, должны были обеспечить безопасность.

Здесь все задуманное было реализовано идеально: за время Олимпиады в Москве не было зафиксировано ни одного преступления. И даже если официальная статистика на самом деле и не до конца правдива, преступность в этот период действительно находилась на рекордно низком уровне.

Проблемы общепита

Чтобы не ударить в грязь лицом по части питания — одном из важнейших сопутствующих компонентов любой Олимпиады, — Советский Союз проделал колоссальную работу, потратив огромные деньги, на что даже жаловался генсек Леонид Брежнев.

Страна впервые открыла свои границы для массового посещения иностранцами, причем не только спортсменами других стран, но и болельщиками. Это был серьезный вызов, поскольку советский общепит не соответствовал мировым стандартам.

«За последние месяцы западная пропаганда в целом сместила акцент антиолимпийской кампании с требования бойкота Олимпиады-80 на проблемы «трудностей Советского Союза в сфере обслуживания». Распространяются измышления о том, что Советский Союз якобы не в состоянии обеспечить проведение Олимпийских игр на должном уровне из-за недостатка гостиниц, ресторанов, увеселительных заведений и продуктов питания», — говорилось в подготовленной для ЦК КПСС 21 марта 1979 года аналитической записке.

В итоге в Москве, а также в Ленинграде, Минске, Киеве и Таллине, которые принимали отдельные соревнования Игр, была подготовлена почти тысяча точек питания, чтобы быть способными принять разом до 180 тысяч человек.

Какие-то заведения были капитально отремонтированы, многие рестораны и кафе были построены с нуля. За рубежом позаимствовали «шведский стол» и культуру продажи горячих сосисок. И хотя партия после долгих раздумий отвергла предложение McDonald's за счет американской компании построить в столице три ресторана, чтобы не заражать советских людей тлетворной западной культурой, Coca-Cola и Fanta в Союз все-таки пробрались.

Высокое качество питания на Олимпиаде отмечали очень многие, но были и критики. В основном речь шла об иностранных представителях соцлагеря, прибывших на Олимпиаду по профсоюзной линии и питавшихся по экономразряду.

Кто-то был недоволен обслуживанием, кому-то не нравился объем порций и качество питания. При этом, по официальным данным, за медицинской помощью в связи с проблемами с пищеварительной системой обратились 2 625 иностранцев, а 137 потребовалась госпитализация.

Смерть Высоцкого

Одним из немногих событий, омрачивших саму Олимпиаду, стала смерть поэта, барда, исполнителя и актера Владимира Высоцкого, любимого всей страной, но доставлявшего много проблем властям своей наркозависимостью, о которой было хорошо известно.

Высоцкий скончался, по официальной причине, от острой сердечной недостаточности в ночь на 25 июля, а похоронен был на Ваганьковском кладбище 28-го числа.

В Союзе о смерти культового поэта и актера сообщили всего две газеты, и власти вообще постарались максимально замять это событие, чтобы не бросить тень на Олимпиаду.

Все это не помешало тысячам людей дежурить все три дня со смерти до похорон у здания Театра на Таганке, а прощанию с Высоцким стать масштабным событием. Впрочем, опасения оказались напрасными. Спортивный праздник шел своим чередом.

СССР против ГДР

Но необходимо рассказать и о спортивной составляющей главного летнего спортивного старта четырехлетия. Из-за бойкота, пусть и частично смягченного Самаранчем, в Москву прибыли представители только 80 стран, что оказалось меньше, чем на предыдущих пяти Олимпиадах.

Последними летними Играми, которые Москве удалось превзойти по количеству участников, стала Олимпиада-1956 в Мельбурне, где соревновались 67 стран.

Тем не менее участники соревнований в СССР установили 36 мировых и 74 олимпийских рекорда за две недели!

Вся спортивная борьба в отсутствие таких лидеров мирового спорта, как США, Япония, Китай, ФРГ, и без полноценных команд Великобритании и Франции свелась к противостоянию СССР и ГДР.

На двоих две главных спортивных державы Восточного блока собрали больше половины всех золотых медалей, причем советские спортсмены выиграли 80 первых мест, а немцы — 47.

У ближайших преследователей — Болгарии, Кубы и Италии — по восемь наград высшей пробы.

Интересно, что та же Болгария, а также команда Польши (три золота) установили свои рекорды по числу медалей на Олимпиадах вообще, выиграв 41 и 32 награды соответственно. Эти достижения они не смогли перебить до сих пор.

Несколько команд на московских Играх заработали свои первые медали вообще, а сборная Зимбабве выиграла первое золото в истории.

Герои Олимпиады

У Олимпийских игр 1980 года было немало героев среди спортсменов, чьих заслуг не умаляет отсутствие соперников из стран, бойкотировавших соревнования.

Великий советский пловец Владимир Сальников стал первым человеком, который на 1500 м выплыл из одной минуты и 15 секунд. Всего на Играх он завоевал три золота.

Блестящая гимнастка Нелли Ким выиграла в двух дисциплинах и довела свой счет до пяти золотых олимпийских наград, как и румынка Надя Команечи, тоже взявшая в столице СССР два золота. И при этом ни той, ни другой не покорилось абсолютное первенство, где триумф праздновала еще одна советская спортсменка Елена Давыдова.

Вряд ли отсутствие западных соперников стало причиной, по которой советский стрелок Александр Мелентьев выбил 581 балл в стрельбе из пистолета — этот рекорд продержался 34 года.

А вот Александр Дитятин, конечно, взял восемь медалей, включая три золотые, в спортивной гимнастике в том числе благодаря отсутствию американских оппонентов, но до него такое в любом случае никому не удавалось. Не удалось и через четыре года в Лос-Анджелесе, где не было уже команд соцлагеря.

Именно в Москве начала свое феноменальное восхождение тогда 18-летняя байдарочница из ГДР Биргит Фишер, выигравшая первое олимпийское золото в одиночках на 500 м. Для будущей 28-кратной чемпионки мира эта золотая награда стала первой из восьми олимпийских, причем последнюю она взяла аж в 2004 году в Афинах, когда Берлинская стена уже много лет как пала.