«Это унизительно»: Ласицкене заплатила за нейтральный статус

11-12 марта в Монако прошло крайне важное для всей отечественной легкой атлетики заседание исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на котором был возобновлен процесс восстановления статуса соответствия у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Российское ведомство было оштрафовано за допинговые махинации на $10 млн: половину от этой суммы необходимо в обязательном порядке выплатить до 1 июля 2020 года. Если ВФЛА в этот срок уложится, то остальные $5 млн станут условными (штраф будет активным только при новых нарушениях антидопинговых правил). В противном же случае процесс восстановления Всероссийской федерации в правах будет приостановлен вновь.

Пока же российским легкоатлетам снова дан зеленый свет на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях. Однако в ходе этого процесса спортсмены сталкиваются с серьезными ограничениями — например, на ближайшую летнюю Олимпиаду смогут отправиться не более десяти атлетов от ВФЛА, то есть далеко не все, кто получит право выступать под нейтральными цветами. Кроме того,

за оформление нейтрального статуса World Athletics ввела обязательный денежный сбор. Согласно ему, взрослые спортсмены (старше 20 лет) обязаны выплатить $250, легкоатлеты в возрасте от 18 до 20 лет — $100, младшим же атлетам за данную опцию платить не надо. Однако ранее для всех спортсменов оформление нейтрального статуса являлось бесплатной процедурой.

Теперь же национальная федерация — в конкретном случае ВФЛА совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) — должны прислать специально оформленные письма, предварительно заполненные атлетами, руководству World Athletics и проследить за оплатой.

Соответствующие заявки уже были направлены лидерам сборной России по легкой атлетике Анжелике Сидоровой, Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене. Последняя за свою заявку уже заплатила положенные $250, однако выразила свое возмущение в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики. По мнению трехкратной чемпионки мира и чемпионки Европы в прыжках в высоту, данные обязательства должна брать на себя именно организация. Аргументировала Ласицкене это тем, что руководители ВФЛА своими ошибками добились потери статуса соответствия, чем навредили спортсменам.

«Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, за что им большое спасибо.

Взнос в размере $250 за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать, несмотря ни на что. Я за то, чтобы спортсмены всегда платили сами за себя. Но в нынешней ситуации есть один нюанс. Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов»,

— приводит ТАСС слова Ласицкене.

Своего членства в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций ВФЛА лишилась еще в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое обвинило российское ведомство в систематических нарушениях антидопинговых правил. В итоге отечественные легкоатлеты в полном составе (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) были не допущены до участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. На последующих же соревнованиях россияне выступали исключительно в нейтральном статусе.

В конце 2019 года ВФЛА оказалась на грани ликвидации.

Из-за дела прыгуна Данила Лысенко, который в 2018 году был обвинен в нарушении антидопинговых правил за пропуск трех допинг-тестов, дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил от своих должностей нескольких членов тогдашнего руководства ВФЛА: президента Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову. И это — помимо самого Лысенко с его личным тренером Евгением Загорулько. ВФЛА была обязана дать объяснения о том, как и с какой целью были проведены махинации с медицинскими справками прыгуна, однако ни в один из установленных сроков российское ведомство не уложилось.

В итоге World Athletics приостановила процесс восстановления отечественной организации в полноценных правах, а также пообещала применить к ней «самые жесткие санкции» вплоть до полного исключения из своего состава.

Ситуация достигла критического момента, и тогда в дело вмешалось Министерство спорта России, которое временно лишило ВФЛА государственной аккредитации и вернуло его только после того, как у ведомства появился новый президиум — его 28 февраля возглавил Евгений Юрченко.

Прежнее же руководство в полном составе подало в отставку, передав свои полномочия в деле по восстановлению статуса организации Минспорта и Олимпийскому комитету России.