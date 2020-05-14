«Намного лучше Хабиба»: как Гэтжи готовится шокировать мир

Ударная мощь

22 победы в смешанных единоборствах, 19 из которых — нокаутом. Ничто не опишет силу в руках Джастина так, как статистика! Ворвавшись июльской бурей в главный ММА-промоушен мира, представитель США мгновенно влюбил в себя публику.

За семь поединков в UFC Гэтжи одержал пять побед и забрал девять (!) бонусов. Немыслимый показатель. Однако он объясняется крайне просто: легковес настолько любит открытый бой с обменами ударами, что ни одна схватка с участием Хайлайта (прозвище атлета, от англ. – «яркий момент») не заканчивалась без нокаутов. Четыре раза в октагоне падали соперники, дважды – сам временный чемпион, а еще один раз судья решением о техническом нокауте спас изможденного Тони Фергюсона.

Его акцентированные удары действительно хороши. Неизвестно, как бы смотрелся Гэтжи в бою в стойке с Конором Макгрегором, считающимся эталонным ударником в данной весовой, но с Джеймсом Виком и именитыми Эдсоном Барбозой и Дональдом Серроне он расправился в сумме всего 8 минут 18 секунд.

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А с тем же Эль Кукуем Джастин, переждав бурю в первой половине, затем обрушил на претендента №1 такой шквал ударов, после которого даже перелом орбитальной кости может показаться легким уроном.

В бою с Хабибом Джастин также будет полагаться на нокаутирующую мощь. В сентябре Дастин Порье уже заставил пятиться Нурмагомедова, а значит, Хайлайт тоже постарается улучить момент для решающего попадания.

«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков. Он отлично боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Так вот Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. А это сильно ограничивает шансы на тейкдаун.

В то же время Хабиб невероятно хорош в партере. В стойке Джастин его убьет. В партере Джастин не представляет угрозы для Хабиба, поэтому — 50 на 50», — порассуждал на YouTube-канале Helen Yee Sports один из наставников Фергюсона после краха в Джексонвилле.

Хладнокровие

Качество, которое раньше было совсем не свойственно Джастину. Боец шел на соперников, не боясь пропустить: на этом Хайлайт обжегся в противостояниях с Порье и Эдди Альваресом. Безрассудно напирая на врага, сам Гэтжи и проигрывал досрочно. Сказывалась слабая выносливость и высококлассный уровень спортсменов.

Но американец изменился. Теперь расчет в иерархии Гэтжи стоит выше эмоций, а уверенная победа — выше быстрого нокаута. Взгляните на последнюю схватку: Джастин не раз потрясал Фергюсона, уставшего от двух безумных весогонок, но не шел добивать поплывшего фаворита! Очевидно, что американец вдоволь наслушался от наставников про умения Тони выбрасывать встречный прямой/локоть, вот почему ради победы был готов пожертвовать быстрым финишем.

Однако это была ни в коем случае не осторожность, а тщательно продуманный тренерским штабом геймплан. Который на выходе обескровил Эль Кукуя и принес Хайлайту главную победу на спортивном пути.

Поэтому, если Гэтжи и по осени сможет сохранять холодным рассудок и не идти на поводу у бушующей арены, у Нурмагомедова обязательно будут проблемы с соискателем его золота.

Борцовская база

Забавно, что базовый борец Джастин Гэтжи не провел ни одного тейкдауна в UFC… Ни одного. И это притом, что по молодости Хайлайт дважды становился лучшим на первенстве штата, занимал седьмое место на чемпионате США, получал престижное по меркам американского спорта звание All-American.

Так почему же Джастин не борется? Ответ кроется далеко не в зрелищности, из-за которой Гэтжи якобы избегает работу в партере, а в кардио. Выносливость, которая уже упоминалась выше, и тут досаждает оппоненту Хабиба: американец боится вымотаться на нижнем этаже, поэтому не изменяет излюбленной «стойке».

Вот только в бою с Хабибом эта тактика не пройдет. Джастин (если не случится эпохальной сенсации в дебюте встречи) с вероятностью 99,9% попадет под прессинг одного из лучших грэпплеров в истории смешанных единоборств. Тут и дадут о себе знать борцовские азы, которыми в боях с россиянином не смогли похвастаться ни Эдсон Борбоза с Элом Яквинтой, ни Макгрегор с Порье.

«Я постараюсь добраться до Хабиба. Просто не могу позволить ему остаться непобежденным, по крайней мере не попробовав свои силы против него! Дело в том, что я считаю себя одним из самых опасных легковесов в мире... У меня есть качества, с которыми Нурмагомедову не приходилось сталкиваться: сумасшедшая сила в руках и ногах, высокий уровень работы в партере. Поймите, я борюсь так же долго, как и Хабиб. Вот почему в конечном итоге я пытаюсь получить этот поединок», — так в разговоре с BJPenn описывал желание встретиться с россиянином в клетке Гэтжи.

* * *

Похоже, эта мечта Хайлайта исполнится с месяца на месяц. Чем не повод звездному бойцу поставить перед собой новую цель? Титул абсолютного чемпиона UFC находится в одном поединке от Джастина, которому, чтобы шокировать мир, придется сделать куда больше, нежели в прошедший уикэнд.