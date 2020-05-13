Cпорт во время пандемии: новое шоу UFC. LIVE

К слову, это второй турнир, который главный ММА-промоушен мира проводит в период бушующего в мире CОVID-19. Естественно, без зрителей. Естественно, со строгим соблюдением правил безопасности.

О том, как в минувшее воскресенье прошел UFC 249, можно почитать тут: