Cпорт во время пандемии: новое шоу UFC. LIVE

Поздравляем Андрея! Поздравляем поклонников белоруса! Он одерживает долгожданную победу единогласным решением.
Третий раунд: Питбуль (прозвище Орловского) заметно перебил новичка, который, вкладываясь в одиночные удары, так и не смог потрясти бывшего обладателя пояса.
Второй раунд запомнился неудачным лоукиком Линса, который пришелся в пах Андрея. Долго не мог прийти в себя после жуткой боли Орловский, однако сжав зубы продолжил противостояние.
Первый раунд прошел в равной борьбе: набирали очки бойцы, не боясь идти в размены. Ждем продолжения звучных ударов!
Бойцы уже в клетке — начинается поединок тяжеловесов.
Бесспорно, самый интересный бой для отечественных поклонников ММА. Экс-чемпион UFC из Белоруссии Андрей Орловский, к сожалению, проиграл 9 поединков в 13 последних схватках. Но 41-летний ветеран не унывает и готовится закрыть неприятную статистику благодаря победе над дебютантом организации Филипе Луисом из Бразилии.
Безумный бой! Только вдумайтесь: весь первый раунд Джонсон доминировал при крайне пассивным сопротивлении бразильца. Но начался второй раунд — Мойсес рванул вперед и забрал ногу Майкла! Американец сдался, а судья затянул с завершением боя, из-за чего проигравший долго отходит от болевого приема.
Майкл Джонсон — Тиаго Мойсес. Вот первый бой основного карда! Не самая яркая афиша... Но стоит ли напоминать, что именно с победы над Джонсоном Хабиб начал вражду с Конором Макгрегором, бросив после победы над американцем легендарный вызов Печально Известному?
А на арене в Джексонвилле все готово к началу основных противостояний турнира. Смотрим!
К слову, это второй турнир, который главный ММА-промоушен мира проводит в период бушующего в мире CОVID-19. Естественно, без зрителей. Естественно, со строгим соблюдением правил безопасности.
О том, как в минувшее воскресенье прошел UFC 249, можно почитать тут:
Полный же список участников выглядит следующим образом: Прелимы:
Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США) (тяжелый вес) Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США) (полулегкий вес) Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла) (легкий вес) Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада) (женский легчайший вес)
Основной кард:
Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия) (легкий вес) Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия) (тяжелый вес) Рэй Борг (США) — Рики Симон (США) (легчайший вес) Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США) (легкий вес) Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США) (тяжелый вес) Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия) (полутяжелый вес)
В главном поединке вечера сойдутся полутяжеловесы Энтони Смит и Гловер Тейшейра, в соглавном бою же встретятся представителя тяжелого дивизиона Бен Ротуэлл и Овинс Сен-Пре.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция очередного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 171, который проходит на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в Джексонвилле (США, штат Флорида).