Спорт вернулся: UFC проводит супертурнир без Хабиба. LIVE

UFC проделал большую работу для организации ивента во Флориде, учитывая меры безопасности. Тем не менее видимых проблем в логистике и антураже не наблюдается. В Бразилии, где состоялся последний турнир, тоже не было болельщиков, но и в глаза это совершенно не бросается.