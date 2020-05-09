Спорт вернулся: UFC проводит супертурнир без Хабиба. LIVE

UFC проделал большую работу для организации ивента во Флориде, учитывая меры безопасности. Тем не менее видимых проблем в логистике и антураже не наблюдается. В Бразилии, где состоялся последний турнир, тоже не было болельщиков, но и в глаза это совершенно не бросается.
Текущий турнир станет первым большим спортивным мероприятием с того момента, когда во всем мире из-за пандемии спорт ушел на второй план, и соревнования поставили на паузу. Изначально, напомним, ивент должен был возглавить бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Когда россиянин снялся с поединка, на замену ему нашли Гэтжи.
В предварительном кадре также должен был состояться бой Роналду Соузы против Юрайи Холла, однако тест бразильца на коронавирус COVID-19 дал положительный результат, и поединок был отменен.
Полный кард турнира выглядит следующим образом: Основной кард Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи (легкий вес, бой за временный титул) Генри Сехудо — Доминик Крус (легчайший вес, титульный бой) Фрэнсис Нганну против Жаирзиньо Розенстрайка Келвин Каттар — Джереми Стивенс (полулегкий вес) Грег Харди — Йорган де Кастро (тяжелый вес)
Предварительный кард Энтони Петтис — Дональд Серроне (полусредний вес) Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум (тяжелый вес) Карла Эспарза — Мишель Уотерсон (женский минимальный вес) Висенте Луке — Нико Прайс (полусредний вес) Брайс Митчелл — Чарльз Роса (полулегкий вес) Райан Спэнн — Сэм Алви (полутяжелый вес)
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, главным событием которого станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул легкого дивизиона промоушена.