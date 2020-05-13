«Этого и добивались»: суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Защита нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева добилась пересмотра дела осужденной компании. 13 мая Второй кассационный суд общей юрисдикции зафиксировал ошибки и «существенное нарушение закона» в работе Мосгорсуда, который в июне 2019 года приговорил футболистов к отбыванию наказания в исправительных колониях, и отправил материалы расследования на пересмотр.

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«Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Заседание прошло без участия самих футболистов. Их интересы представляли адвокаты Юрий Бушманов и Татьяна Стукалова, чьими клиентами являются Мамаев и Кокорин соответственно. Теперь апелляционная инстанция рассмотрит дело осужденных по правилам первой инстанции — с изучением доказательств невиновности спортсменов в конкретных эпизодах. Примечательно, что данное расследование может пройти в несколько этапов.

«Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учетом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум»,

— цитирует «Чемпионат» адвоката Мамаева.

Представляющая интересы Кокорина же и вовсе выразила удивление решением кассационного суда. Отправление дела на пересмотр для нее оказалось неожиданностью.

«Мы были удивлены тем, как суд подробно вник в дело, изучил все детали и вынес абсолютно обоснованное решение. Радостно работать с такими профессионалами, в нашей профессии это встречается в последнее время не так часто», — цитирует Стукалову РИА «Новости».

История судимости Кокорина и Мамаева берет свое начало с октября 2018 года, когда футболисты в компании с Кириллом Кокориным (младшим братом Александра) и их товарищем Александром Протасовицким сначала избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем вступили в драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Денисом Паком и гендиректор НАМИ Сергеем Гайсиным. Все четверо на протяжении девяти месяцев находились под стражей в Бутырском изоляторе Москвы, а затем получили реальные сроки.

В мае 2019 года Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев, осудив их по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК), побоях (ст. 116 УК) и причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). Позднее Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда и вынес другой, при этом оставив саму меру наказания без изменений.

В новом постановлении была одна поправка: уточнялось, что действия подсудимых должны квалифицироваться по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), тогда как в изначальном вердикте пункт указан не был. Фактически эти изменения ни на что не повлияли. В итоге братья Кокорины вместе с Мамаевым в июле были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке, Белгородская область, а Протасовицкий был доставлен в колонию в Брянской области. Первые трое смогли вскоре добиться условно-досрочного освобождения и вышли из колонии 17 сентября. Протасовицкий же смог освободиться только в середине ноября.

На этом защита футболистов разбирательства не остановила и в начале марта этого года обратилась во Второй кассационный суд с жалобой на многочисленные ошибки, допущенные следствием, Пресненским судом и Мосгорсудом при обвинении всех четверых. Главная идея адвокатов состояла в намерении избавиться от уголовной статьи в их деле — «Хулиганства». Также, по мнению защиты, окончательный приговор Мосгорсуда был необоснованным и противоречащим российскому законодательству, так как обвинения носили коллективный характер, а не в отношении конкретных участников инцидентов.

В частности, отмечалось, что в приговоре Мосгорсуда, например, не указано, кто именно причинил вред здоровью Соловчука, и в итоге наказание за избиение водителя понесли все четверо, хотя на записях видеонаблюдения видно, что Александр Кокорин прямого участия в этом конфликте не принимал. То же касается и инцидента в кафе, по итогам которого пострадали Пак и Гайсин. Защита Мамаева утверждает, что хавбек «Ростова» не бил чиновника из Минпромторга, а также потребовала оправдать футболиста по статье «Побои» в конфликте с Гайсиным.

«Исключить 213 и 116 статьи — мы этого будем добиваться. Наша задача и цель — добиться справедливого решения по данному делу. Мы за справедливость. И дело тут не в деньгах точно. Для нас это дело чести»,

— говорил адвокат Мамаева.

После выхода из колонии по УДО Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» сроком до 30 июня 2020 года, однако заявиться за петербургский клуб в этом сезоне не смог. Зимой он был отдан в аренду в «Сочи», в составе которого провел четыре матча в Российской премьер-лиге, отметившись тремя голами. Мамаев же разорвал контракт с «Краснодаром» и на правах свободного агента ушел в «Ростов». Его соглашение с желто-синими действует до 30 июня 2021 года. В этом сезоне он принял участие в одной игре РПЛ и отметился забитым мячом.