Приедут Ян и Хабиб: планы UFC по «Бойцовскому острову»

Во время пандемии, когда все главные спортивные организации мира были вынуждены уйти на перерыв и остановить бизнес, UFC стал единственной компанией в мире, отстоявшей право и возможность проводить соревнования. А президент Дана Уайт вполне заслужил приз за самую причудливую идею — арендовать частный остров и делать ивенты в полной изоляции от внешнего мира. Впрочем, пока это все остается лишь планами.

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Уайт, какой бы суровой критике он не подвергался, обычно держит свое слово. Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в конечном итоге спасти не удалось, но в целом, как и обещал глава UFC, 249-й номерной турнир был проведен. В течение недели состоятся еще два мероприятия формата Fight Night, после чего вернется промоушен в Лас-Вегас. В тренировочном комплексе UFC APEX должен пройти ивент, который возглавит бой экс-чемпиона Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. И только после этого промоушен намерен переехать на «Бойцовский остров» Даны Уайта.

Как это будет

Предполагается, что точная локация не будет известна ни прессе, ни бойцам, ни болельщикам. В UFC объясняли, что это связано с рисками влияния внешних факторов. То есть, как в случае с Калифорнией, кто-то, кому не нравится идея проведения турнира, может лоббировать его отмену. Этого компания и планирует избежать. Штаты окружает более 80 островных территорий, поэтому самостоятельно вычислить местоположение выглядит проблематичным.

Спортсменов и их команды будут доставят на остров на частном самолете. Там они, соответственно, будут размещены в соответствии со всеми мерами безопасности. Они включают в себя обязательные медицинские тесты и осмотры. Если у кого-то из бойцов будет обнаружен коронавирус, это не проблема. Перед UFC 249 заразился Жакаре Соуза и двое его угловых, но турнир все равно успешно состоялся.

«История с островом возникла потому, что мы решали задачу продолжать турниры в условиях, когда никто не знает длительность этой пандемии. Самая большая проблема, и она будет еще долго, это международные перелеты. Как вы привезете людей из других стран в США? Никак. Это будет тяжело. Так мы начали проект бойцовского острова, — рассказал Уайт в интервью подкасту Menace and The Man Show.

— Мы его строим. В основном, он будет предназначен для международных боев. Мы готовим его для приема самолетов. Надеюсь, что все строительство завершится к середине июня. Первый международный турнир мы проведем во второй половине июня. Там не будет такой арены, к какой вы привыкли, не уверен даже, что там будут спонсоры. Но сама арена будет.

Кто согласен драться

Большинство бойцов были воодушевлены идеей Уайта. Если кто и отказывается от участия, то по причинам личного характера. Как, например, Роуз Намаюнас, потерявшая нескольких близких родственников, заразившихся коронавирусом. Важно понимать, что отсутствие поединков фактически означает для бойцов потерю работы. Если речь идет о спортсменах средней руки, то по их благосостоянию это бьет существенно. Плюс ко всему, наверняка каждому, кто в детстве играл в «Мортал Комбат», захочется стать частью этой истории в реальности.

Из-за пандемии были отменены или перенесены шесть турниров, решение по пяти последующим отложено. В их числе ивенты, которые должны были пройти в Бразилии, Казахстане и Австралии. Соответственно, все бои их кардов, о чем уже объявил Уайт, переносятся на остров.

Если во Флориде, кроме UFC 249, запланированы в основном турниры второстепенной важности, то вот на острове, по всей видимости, будет настоящая феерия из больших имен и боев. Во-первых, россиянин Петр Ян, который в Казахстане должен был подраться с Марлоном Мораесом, после завершения карьеры чемпионом дивизиона Генри Сехудо получил долгожданный титульник. Вполне вероятно, что соперником будет не Мораес, а Алджамейн Стерлинг. Ян последние месяцы находится в Таиланде, потому добраться до острова ему будет проще, чем Хабибу. Во-вторых, на 6 июня запланирован сорвавшийся ранее титульный поединок между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер. В-третьих, примерно в это же время должен пройти реванш Алекса Волкановски и Макса Холлоуэйя. Проще говоря, это уже заявка на два-три крупных и прибыльных турнира.

UFC не против привезти на остров и Конора Макгрегора. Как бы ни пытался выступать в социальных сетях ирландец, но титульный бой в легком весе в ближайшее время он не получит. Промоушен хочет дать ему поединок с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем, которому, впрочем, тоже не светит бой за титул в полулегком дивизионе. Проблемой остается тот факт, что Печально Известный не хочет драться без зрителей. Думается, что хороший чек может вразумить Конора. Также выразил желание вернуться после двительного простоя поединком на острове с Дарреном Тиллом экс-чемпион Роберт Уиттакер.

Хабиб приедет?

Такое развитие событий представляется возможным. По крайней мере, самому Уайту. После того как Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе, UFC планирует начать разрабатывать титульный бой Нурмагомедова и Гэтжи. Некоторое время назад стало известно, что Хабиб якобы планирует встретиться с главным претендентом летом. Позднее Уайт уточнил, что это будет точно не лето, а начало-середина осени, как предполагалось ранее.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь. Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что все еще тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну. Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится», — приводит слова Уайта Sportsnet.

Очевидно, что UFC гораздо выгоднее сделать этот ивент в уже прикормленных местах — Лас-Вегасе или Нью-Йорке. Это существенно упростит процедуру самой организации, а также добавится возможность открытия трибун. В Штатах уже прошел пик эпидемии и, надо полагать, стадионы там откроют так быстро, насколько это только возможно. Это в беседе с руководителями ведущих лиг произносил президент Дональд Трамп.

Хоть и деньги от продажи билетов, несмотря на популярное мнение, не такие существенные, как от платных трансляций, но все же играют свою роль. Из-за отмены боя Хабиба и Фергюсона в Бруклине промоушен потерял $5,5 млн.

Но и остров остается хорошей альтернативой, если эпидемиологическая обстановка в мире не стабилизируется. До конца года UFC надо провести 40 турниров, чтобы сделать план по доходам. Сейчас, учитывая и отсутствие живой публики, сделать это будет намного сложнее. Но все условия Уайт создает.

«Странные времена. Сегодня организовать турнир — это намного более затратно, чем три месяца назад. <..> Думаете, мы будем рисковать бойцами и персоналом? Думаете, я хочу умереть? Я не хочу умирать и не хочу, чтобы кто-то другой умер. У нас есть умные люди, мы передали правительству штата Невада и Флориды 30-страничный документ, описывающий, как мы обеспечим безопасность. Мы поделимся этим документом с любой лигой, если они этого попросят. Если бойцы или персонал не хотят сейчас работать, то никого не заставляем», — считает Уайт.