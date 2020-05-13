Большая авантюра: почему «Барселоне» не нужен Миранчук

Разговоры о возможном переезде братьев Миранчуков в Европу ходят уже довольно давно. Преимущественно они касаются Алексея, однако порой захватывают и Антона. Не так давно, например, активно писали о заинтересованности туринского «Ювентуса», «Милана» и «Ромы» в Алексее, а агент Роман Орещук сообщал, что его просматривали скауты «Барселоны» во время матча Лиги чемпионов. Правда, позднее выяснилось, что спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль прилетал в столицу по другому поводу — для консультирования «железнодорожников».

Сейчас испанское издание Don Balon пишет, что трансферу, судя по всему, быть. Якобы его одобрил не только Абидаль, но и президент клуба Хосеп Бартомеу. «СЭ» в свою очередь уточняет, что, по их источникам, эта информация не соответствует действительности. Но есть и другой момент: «Севилья» изучает возможность приобретение не только Алексея, но и Антона.

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В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 24 матча во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Что касается Антона, то он в 12 встречах записал на свой счет лишь два гола и один ассист. Transfermarkt оценивает потенциальную стоимость трансферов россиян в €14,5 млн и €13 млн.

Если с «Севильей» еще смириться можно, то вот в интерес «Барсы» верится с большим трудом.

«Я согласен, что Испания ему подходит лучше всего. Может, «Барселона» задумала взять Миранчука, чтобы в РЖД всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фэйк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там, вместо Лионеля Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. «Севилья», «Валенсия» – такие команды ему подойдут», – считает агент Дмитрий Селюк.

Если разбираться по пунктам, то можно выделить следующие моменты, почему сине-гранатовые никак не могут всерьез думать о трансфере одного из Миранчуков.

— Покупательная способность топ-клубов в ближайшее трансферное окно существенно снизится из-за финансового кризиса, вызванного пандемией. Команды будут искать более дешевые и, грубо говоря, практичные варианты, в случае провала которых ничего не потеряют, когда как переход российского игрока, не имеющего опыта в Европе, но дорогостоящего, — это большая авантюра.

— У каталонцев и без Миранчуков очевидный перебор футболистов в полузащите, от некоторых из которых клуб будет стремиться избавиться летом. Если верить более-менее авторитетным и проверенным источникам в Испании, то приоритетов руководства сине-гранатовых станет продление истекающих контрактов с лидерами команды — Лионелем Месси и Марком-Андре тер Штегеном. Плюс ко всему, шансы россиянина заиграть в стартовом составе «Барсы» представляются слишком маленькими, чтобы президент Бартомеу (которого и так обвиняют в коррупции) накануне выборов так рисковал, покупая кота в мешке.

— Вполне вероятно, что желающим приобрести одного брата Миранчука придется рассматривать вариант с подписанием и второго. Не секрет, что Алексей и Антон намного эффективнее играют тогда, когда вместе на поле. Это, правда, больше домыслы, чем реальный факт, но некоторый вес все же имеют.

— Отсутствие как такового бэкграунда в Европе. Это первый пункт, на который топ-клубы обращают внимание при подписании игроков. На сегодняшний момент у Миранчуков лишь несколько матчей в Лиге чемпионов на двоих. В совокупности с деньгами, которые российские команды требуют за своих футболистов в условиях лимита на легионеров, а также зарплату, перспектива переезда в Европу выглядит не слишком обнадеживающей. С большой долей вероятности братьям придется отказываться от завышенных требований по окладу и идти на понижение.

Другой вопрос, нельзя отрицать, что сейчас настал наилучший момент, если полузащитники хотят покинуть «Локо». Им по 24 года, что по европейским меркам уже не входит в статус подающих надежды. Иначе говоря, если не заявить о себе как можно быстрее, то с каждым сезоном это будет сделать гораздо сложнее. Что самое важное, контракты братьев с «железнодорожниками» истекают летом следующего года. То есть клуб не сможет заламывать за них бешеный ценник (как это зачастую бывает с российскими командами), если они откажутся продлевать соглашение. «Локомотиву» будет выгоднее продать их летом или зимой хоть за какие-то деньги, чем расставаться в 2021 году бесплатно. При этом глупо рассчитывать, что москвичи даже в таких обстоятельствах расстанутся со своими лидерами задешево. Тем не менее сомнений в том, что закрепиться в топ-клубах футболисты могут, нет.

«Алексей техничный игрок, его стиль подходит для Испании, его мастерство позволяет заиграть в Европе, нужно пробовать, если будет шанс. Не могу залезть к братьям в голову, душу, если живешь футболом, в сильную команду нужно ехать», – уверен бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин.

Нельзя не отметить, что ситуацию с трансферами Миранчуков в Европу может существенно осложнить тот факт, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год. В этой связи важно, что братьям необходима игровая практика в преддверии турнира, иначе проход в сборную будет закрыт. А пойти в европейский клуб без гарантированного места в основе может быть слегка опрометчиво.