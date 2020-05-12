Наглее Роналду: игрок «Ювентуса» отказался возвращаться в Италию

Не прошло и года с того момента, как Адриен Рабьо покинул «Пари Сен-Жермен» и пополнил состав «Ювентуса», как он угодил в очередной крупный скандал. За один сезон, проведенный в туринском клубе, он так и не смог стать игроком основного состава, проведя лишь 17 матчей, да и те — безрезультатно. Однако вспыльчивый нрав француза никуда не делся: теперь полузащитник и вовсе отказывается возвращаться в команду.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Рабьо уведомил руководство «бьянконери» о том, что намерен оставаться во Франции на как можно более долгий срок. «Юве» такое поведение игрока категорически не устраивает: это идет вразрез с пунктуальностью других футболистов, которые уже вернулись в Италию в преддверии возобновления тренировочного процесса.

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Не секрет, что клуб был разочарован отъездом некоторых игроков с Апеннин, когда по стране ударила эпидемия. В их числе был и Криштиану Роналду, но к нему претензий не было. Как и к нападающему Гонсало Игуаину, отправившемуся в Аргентину, чтобы ухаживать за больной матерью и повидаться с маленькой дочерью, которую он не видел долгое время. К таким ситуациям «Юве» отнесся с пониманием, но это не случай Рабьо. Француз, например, даже опубликовал в Instagram призыв оставаться дома во время вспышки коронавируса, а спустя несколько дней отправился на родину. И даже на это клуб был готов закрыть глаза.

Corriere dello Sport в свою очередь пишет, что желание Рабьо не возвращаться в Италию возникло неспроста. Дело в том, что таким образом француз, по информации прессы, протестует против вынужденного сокращения зарплат футболистов. Кроме того, на протяжении долгого времени ходят разговоры о том, что к французу пристальный интерес проявляют несколько английских команд, в числе которых «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть «Ювентус» к его продаже. Зимой, напомним, туринцы заблокировали трансфер Рабьо в лондонский «Арсенал».

Важно и то, что инициатором всего происходящего с Рабьо по-прежнему является его мама и по совместительству агент. Вероника Рабьо рассчитывает, что ее сын все-таки переберется в Англию, поскольку там у клубов больше возможностей удовлетворить их финансовые аппетиты. Приоритетным вариантом остается «МЮ». «Юве», по информации инсайдеров, готов расстаться с французом за £26 млн, при этом итальянцы готовы рассмотреть обмен на Поля Погба.

Впрочем, модель поведения Рабьо вряд ли могла серьезно кого-то удивить. На протяжении всей карьеры футболиста преследуют скандалы, которые создает его мать. В 2007 году отец игрока перенес инсульт и оставался полностью парализованным до момента своей смерти в 2019-м, из-за чего Вероника Рабьо полностью сосредоточилась на спортивной карьере сына. Известны случаи, когда она лично требовала у тогдашнего главного тренера «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти взять Адриена на предсезонные сборы с первой командой. А у наставника «Тулузы» просила разрешение присутствовать на тренировках, чтобы наблюдать за сыном.

Но это, прямо говоря, не худшее из проявлений четы Рабьо. В 2018 году главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включил Адриена в состав национальной команды на чемпионат мира, отправив его в список резервистов. Это означало, что он должен был соблюдать предписанный план тренировок на случай экстренного вызова, если кто-то из основы получит травму и не сможет сыграть на мундиале. Рабьо вместе с матерью подняли шум: Адриен отказался тренироваться, а Вероника в прессе прошлась по президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Гре. Нетрудно догадаться, что с тех пор футболист — изгой в сборной.

К слову, сезон-2018/19, последовавший после мундиаля, стал для Рабьо чрезвычайно тяжелым. Это был его последний год по контракту с «ПСЖ», и обе стороны выражали желание продлить соглашение. До тех пор, пока в переговоры не вступила мама игрока, затребовавшая, как писали во французских СМИ, колоссального повышения оклада (€10 млн в год и аналогичные подъемные). Даже богатые владельцы парижан от сделки и назойливости женщины отказались, а Рабьо отправился в дубль вплоть до конца сезона. Примерно в это время француз практически перешел в «Барселону», но и здесь вмешалась Вероника, потребовав гигантские подъемные. Летом, когда у Адриена истек контракт с «ПСЖ», он перешел в «Ювентус», при этом полгода будучи без игровой практики.