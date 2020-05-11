«Денег нет»: КХЛ рискует потерять еще одну команду

Последние два сезона минское «Динамо» было одним из главных аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В последнем розыгрыше регулярного чемпионата белорусская команда и вовсе, заняв последнее место в общей турнирной таблице, стала единственной пропустившей 200 и более шайб (232). У минчан отмечались серьезные кадровые трудности, теперь же они могут стоить клубу прописки в КХЛ.

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30 апреля у «Динамо» закончились контракты с 16 хоккеистами, с некоторыми из них клуб по-прежнему продолжает переговоры о подписании новых соглашении, с другими же было принято решение попрощаться окончательно. Хотя в руководстве минчан никаких проблем в этом не видят и, сохранив 16 игроков (большинство контрактов которых истекает через год) и сделав квалификационные предложения Ивану Дроздову, Райану Спунеру и Дмитрию Знахаренко, считают, что «сохранили костяк состава на следующий сезон».

Как бы то ни было, но кадровые проблемы имеются, и возникли они не на пустом месте. Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков ранее рассказывал о долгах по зарплатам. Из-за этого клубу не удалось сохранить одного из своих лучших нападающих Андрея Костицына, который в свой последний год имел на своем свитере капитанскую нашивку, а в обоих проведенных за минчан сезонах был вторым бомбардиром команды (в 110 матчах он забросил 31 шайбу и сделал 31 результативную передачу). Сам 35-летний форвард, перешедший в «Нефтехимик», при уходе из «Динамо» подчеркивал, что не желал покидать клуб, но на это решение его сподвигли определенные обстоятельства. А именно те самые финансовые трудности, из-за которых участие команды в следующем сезоне КХЛ находиться под сомнением.

«Сейчас нет ясности, продолжит ли «Динамо» выступать в КХЛ.

Вы же видели, что клуб не сделал квалификационные предложения молодым игрокам. Так что мы даже суммы контракта не обсуждали», – цитирует Sport.tut.by агента Костицына Александра Черных.

О долгах рассказывал и Марк-Андре Граньяни. 33-летний канадский защитник вошел в число тех, чей контракт истек в мае. По его словам, зарплаты игрокам не выплачивались с января.

«Команда не платила нам три месяца. Я остался в клубе до истечения срока контракта, и на сегодняшний день мне не заплатили. Обычно нам платят раз в месяц. И последний раз это было в январе.

Они просто сказали нам, что у них больше нет денег»,

– приводит слова Граньяни Radio-Canada.

Позднее в Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) выступили с большим заявлением, подчеркнув, что клуб находится в активном поиске новых спонсоров, которые смогли бы обеспечить «Динамо» средствами на комплектацию состава. В качестве альтернативного варианта минчане рассматривают политику привлечения молодых белорусских игроков. В ФХБ вместе с этим надеются, что клуб сможет решить все проблемы и остаться в КХЛ, где минское «Динамо» играет с самого первого сезона образования лиги и четыре раза выступала в плей-офф.

«Участие белорусского клуба в КХЛ является одной из приоритетных задач для развития игроков, в том числе для подготовки национальной сборной к крупнейшим международным соревнованиям. Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков, также занимающий пост зампреда федерации хоккея, входит в состав совета директоров КХЛ, где представляет не только интересы клуба, но и интересы всего белорусского хоккея», — говорится в заявлении ФХБ.

Эту мысль подчеркнул и главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров, по словам которого «хоккей в стране постепенно умрет, если «Динамо» не будет в КХЛ». Однако председатель белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов убежден, что для сохранения прописки в Континентальной хоккейной лиге минчанам надо «приложить архиусилия при сопутствии архивезения».

«Май месяц и затягивание комплектования команды по любым причинам негативно скажется на выступлении «Динамо». Если «Динамо» войдет в сезон КХЛ, то он будет не проще, чем прошедший. Может ли клуб остаться без участия в лиге? Это что, какое-то форс-мажорное обстоятельство? Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли? Конечно, может быть. Вероятность наступления любых событий, даже порой, казалось бы, неимоверных и непредсказуемых – очень высока», — заявил председатель ФХБ.

Впрочем, в самом клубе по-прежнему убеждены, что нынешние проблемы не являются настолько серьезными, чтобы отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ. Более того, минчане даже направили руководству лиги соответствующие документы со своей заявкой на новый розыгрыш. В «Динамо» надеются, что партнерство со своим главным спонсором будет продолжено. Правда, неясно, чем эта надежда обоснована.

«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. «Динамо» в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21. На данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения», — отмечается в официальном заявлении клуба.

Минское «Динамо», впрочем, является не первым клубом, чье участие в КХЛ находится под угрозой из-за финансовых проблем. Первым с нового розыгрыша лиги снялся «Адмирал» из Владивостока, где не нашли средств, необходимых для содержания команды. Также Sport24 сообщал, что серьезно было ограничено финансирование и в уфимском «Салавате Юлаеве», где с января 2020 года генеральный спонсор уфимцев перестал перечислять деньги команде, а хоккеистам с марта не выплачивались зарплаты. Так, остаток сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, команда доигрывала на резервном бюджете, которого на новый сезон не хватит. Отмечалось, что для оптимизации расходов клуб также готов отказаться от своих команд в Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — «Агидель» и «Толпара» соответственно.

Позднее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подтвердил информацию и задолженностях по зарплате, правда, отметив, что задержка была минимальной — около недели, о чем хоккеисты были проинформированы. Сейчас же, по его словам, все выплаты совершены в полном объеме. Что касается финансовых трудностей, то функционер подчеркнул, что они имеются, как и у многих клубов КХЛ, из-за пандемии COVID-19, однако «долговой ямы» уфимцы избежали.

«Надеемся, в будущем финансирование будет носить устойчивый характер. Республика нас очень сильно поддерживает. Всегда говорит, что «Салават Юлаев» был, есть и будет и никаких трудностей в дальнейшем не будет», — подчеркивал Курносов.

Также СМИ сообщали, что КХЛ может лишиться финского «Йокерита», рижского «Динамо», казахстанского «Барыса», «Сочи», «Северстали», «Нефтехимика» и «Амура». И если первые два клуба находятся в неопределенном состоянии из-за ограниченного авиасообщении своих стран с Россией, то остальные также имеют финансовые трудности. «Барыс», например, из-за этого (как и «Савалат Юлаев») планирует отказаться от финансирования «Снежных Барсов» и «Томирис» — команд, которые выступают в МХЛ и ЖХЛ соответственно. В «Сочи» и «Амуре» же неоднократно возникали задержки по зарплатам.