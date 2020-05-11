АПЛ возвращается: в Великобритании отменяют карантин

Правительство Великобритании объявило о сроках выхода из карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19, и разрешило проводить массовые мероприятия с 1 июня. По информации Sky Sports, в это время в стране может возобновиться Английская премьер-лига (АПЛ) и другие спортивные турниры.

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При этом матчи чемпионата Англии будут проводиться без зрителей. СМИ информируют, что болельщики на стадионы будут допущены только тогда, когда будет изобретена вакцина от коронавируса.

Даже при условии, что все спортивные мероприятия могут проводиться с 1 июня, руководство АПЛ рассчитывает возобновить сезон в середине месяца и доиграть оставшиеся туры на нейтральных стадионах.

Однако тут возникает проблема: не все клубы чемпионата Англии согласны с таким решением. По информации The Telegraph, уже восемь команд Лиги выступили против – шесть из них идут внизу турнирной таблицы («Норвич», «Астон Вилла», «Борнмут», «Уотфорд», «Вест Хэм» и «Брайтон»), а две располагаются наверху, однако их названия не раскрываются.

Глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван отметил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.

«Да, видимо так и будет. Правительство даст понять, если еще не дало, что проведение домашних матчей на заполненных стадионах ставит под вопрос возможность соблюдения правила социального дистанцирования», — приводит слова Бивана Goal.

По информации СМИ, вариант с проведением игр на нейтральных полях должны были поддержать 14 клубов из 20.

Руководство Английской премьер-лиги также опасается, что игроки могут устроить бунт из-за возобновления сезона.

Об этом пишет Mirror. По информации источника, в АПЛ считают, что существует вероятность того, что в каждом клубе найдутся два-три человека, которые не захотят играть, пока угроза коронавируса полностью не исчезнет.

Стоит также отметить, что в одном из клубов АПЛ – «Брайтоне» — было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов. Имена игроков не раскрываются, однако известно, что все трое отправлены на двухнедельный карантин, а остальные члены команды продолжают индивидуальный тренировочный процесс на базе. The Telegraph также сообщает, что в рамках подготовки к возобновлению сезонов всех футболистов могут начать тестировать на коронавирус с 14 мая. АПЛ заключила соглашения с биотехнологической компанией из Гонконга, которая будет поставлять в Англию тесты, дающие результат уже через 24 часа, в то время как по всей Великобритании используются те, где ответ дается от 48 до 72 часов.

Примечательно, что АПЛ уже разработала новые правила для футболистов для того случая, если сезон все же будет доигран – игрокам могут запретить плеваться на футбольном поле, обмениваться футболками после игр, пить воду из одной бутылки и праздновать с командой. Такие меры могут быть введены на срок до двенадцати месяцев.

До паузы в чемпионате Англии, которая была объявлена 13 марта, единоличным лидером турнирный таблицы был «Ливерпуль». Подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа за 29 туров набрали 82 очка. У ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» — на одну игру меньше, однако отстают они от «красных» на 25 баллов.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, говоря о вариантах развития событий в чемпионате Англии, заявил, что «Ливерпуль должны признать чемпионом, если сезон не будет доигран.

«Клопп провел отличную работу, ведь «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет. И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от «Манчестер Сити»… 25 очков, просто гигантский отрыв. Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для всех «Ливерпуль» — чемпион», — цитирует Венгера Talk Sport.

В Европе досрочно завершены только три чемпионата – во Франции, Бельгии и Нидерландах, а победитель был не определен только в Эредивизи, где амстердамский «Аякс» и «АЗ Алкмар» набрали одинаковое количество очков в момент остановки национального первенства.

В Испании, Италии и Германии, как и в Англии, сезон намерены завершить, однако точная дата возобновления матчей называется только в Бундеслиге – 16 мая.