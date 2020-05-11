«Ушел слишком рано»: Италия скорбит по 19-летнему футболисту

11 мая вся футбольная Италия оказалась шокирована трагическими новостями из северной части страны. В возрасте 19 лет скоропостижно скончался воспитанник «Аталанты» Андреа Ринальди, который в этом сезоне выступал за клуб итальянской Серии D «Леньяно» на правах аренды. 8 мая футболист был экстренно доставлен в больницу с аневризмой головного мозга, позднее он был переведен в реанимационное отделение, но пойти на поправку не смог. Почти через месяц, 23 июня, итальянский полузащитник должен был отметить свой 20-й день рождения.

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«Сегодня футбольный клуб «Леньяно», наш город и вся футбольная вселенная на всех уровнях переживают один из самых трагических дней. Андреа Ринальди, наш воин, покинул нас. Аневризма вырвала его из жизни в самом расцвете сил, из будущей карьеры, которая обещала стать яркой. Внезапная и шокирующая новость, которую невозможно представить. Андреа сражался с болезнью последние три дня. Врачи сделали все возможное, но спасти его, к сожалению, не смогли. Он ушел слишком рано», — написано на официальном сайте «Леньяно».

В клубе также обратились к болельщикам с просьбой почтить память молодого футболиста, который «был золотым, образцовым человеком как на футбольном поле, так и в жизни».

Il dolore del mondo lilla: Andrea Rinaldi ci ha lasciato https://t.co/45B9IrgVry — Legnano Calcio (@aclegnano) May 11, 2020

Со словами соболезнования выступил и президент, владелец «Леньяно» Джованни Мунафо, который также вспомнил одну из встреч с футболистом во время тренировки. По словам функционера, Ринальди был «необыкновенным мальчиком и примером для всех».

«Однажды я появился на тренировке, и Андреа подошел ко мне первым из всех, чтобы со мной поздороваться. Эта память, которую я навсегда сохраню в своем сердце. Необыкновенный мальчик, пример для всех. От имени клуба выражаю самые глубокие соболезнования семье Ринальди. Уверен, что Андреа в новом мире будет таким же воином, каким был, сражаясь на футбольном поле и даря фанатам «Леньяно» радость», — заявил Мунафо.

Андреа Ринальди является воспитанником «Аталанты». «Семья «Аталанты» глубоко шокирована и тронута болью родных Андреа после его смерти. Прощай, Андреа...» — сообщили в команде.

Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia #Atalanta, profondamente colpiti, partecipano commossi al dolore dei familiari e del @aclegnano per la scomparsa di Andrea #Rinaldi.



Ciao Andrea...https://t.co/BPqNgtp9HK — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 11, 2020

Однако за основной состав клуба из Бергамо он так и не успел дебютировать: только за команды разных возрастных категорий. Например, за юношескую группу «Аталанты» (до 17 лет) он всего провел 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей. За молодежную же команду из Бергамо (до 19 лет) — только две неполные встречи без результативных действий. В июле 2018 года Ринальди перешел на правах аренды в «Имолезе» из Серии С, но уже зимой вернулся обратно в систему «Аталанты», за полгода проведя пять матчей в клубе из Имолы, где также выступили с соболезнованиями.

«С сильной болью узнаем трагическую новость о смерти Андреа Ренальди, который в прошлом сезоне защищал наши красно-синие цвета. Все мысли клуба сейчас вместе с его семьей в этот трудный момент», — говорится в заявлении.

| Con estremo dolore, #IC1919 apprende la notizia della scomparsa di Andrea #Rinaldi, nella passata stagione con i colori rossoblu.



| Il Presidente Spagnoli, a nome di tutta la societа, si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profonda tristezza. #RIP pic.twitter.com/GBuxdNSauD — Imolese Calcio 1919 (@ImoleseCalcio) May 11, 2020

Остаток того же сезона, впрочем, итальянский хавбек доигрывал в Серии D, куда также был арендован в «Меццолару», где за 14 матчей не отметился результативными действиями. Последней командой Ринальди стал как раз «Леньяно» — весь сезон-2019/20 он должен был провести за команду из пригорода Милана. В 25 матчах во всех турнирах Андреа забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Клуб, к слову, в своем большом заявлении вспомнил тот единственный гол Ринальди, который оказался победным в гостевом матче Серии D против »«Фолгоре Каратезе» (0:1).

Помимо команд, за которые выступал молодой хавбек, со словами соболезнования выступили и другие итальянские клубы. Например, «Милан», который, как и Бергамо, базируется на территории провинции Ломбардия.

«Мы глубоко опечалены в связи со скорой кончиной игрока «Леньяно» Андреа Ринальди. Все наши мысли сейчас с его семьей и близкими», — заявили в пресс-службе «россонери».

We are deeply saddened by the untimely passing of AC Legnano player, Andrea Rinaldi. All our thoughts are with his family and loved ones



Apprendiamo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Andrea Rinaldi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutto l'AC Legnano — AC Milan (@acmilan) May 11, 2020

Также с подобными сообщениями выступили в «Торино» и «Пескаре».