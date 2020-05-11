Вслед за Германией: в Испанию и Англию возвращается футбол

Испания

Руководство Ла Лиги планирует выйти в свет через месяц, 12 июня. Как пишет AS, клубы чемпионата Испании были уведомлены об этом после возвращения к тренировочному процессу. Тем не менее органы здравоохранения намерены внимательно следить за развитием ситуации после новостей о заражении нескольких футболистов.

Результаты медицинских тестов при возобновлении тренировок оказались не самыми утешительными: несколько команд Примеры и Сегунды объявили суммарно о восьми случаях заражения, в том числе пять из них — среди игроков. Президент лиги Хавьер Тебас в свою очередь утверждает, что это добрый знак.

«Хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что всего было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. 12 мая заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование. Они близки к выздоровлению», – сообщил функционер в эфире телеканала Movistar.

Реклама

Иначе говоря, возобновлению сезона эта ситуация никак не должна помешать. Комитет Ла Лиги и Испанский высший спортивный совет (CSD) разработали специальный протокол по процессу возвращения футбола в страну. Так, в основном он предусматривает соблюдение мер социального дистанцирования, тщательное тестирование футболистов и персонала, а также использование защитных масок и перчаток на тренировках. Если все этапы пройдут по плану, то 12 июня матчи возобновят. В ином случае альтернативной датой назначено 19 июня.

«Никто не знает точной даты возобновления сезон. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. И даже если следовать правилам, вирус все равно может себя проявить. Если сможем играть 12 июня – что ж, тем лучше», — считает Тебас.

Идея доигровки сезона в чемпионате Испании состоит в том, чтобы завершить Примеру и Сегунду одновременно (осталось 11 туров). Для этого потребуется проводить матчи в течение 35 дней: по пятницам, субботам и воскресеньям, а в середине недели — со вторник по четверг. Соответственно, закроется национальный сезон в начале июля, после чего испанские клубы смогут принять участие в доигровке еврокубковых турниров. Это позволит клубам вернуть часть дохода от телевизионных вещателей и предотвратить дальнейшие сокращения, вызванные пандемией. Многие команды, среди которых «Барселона» и «Атлетико Мадрид», напомним, уже были вынуждены прибегнуть к правительственной схеме сокращения расходов.

«Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома», – сказал Тебас.

Англия

То же самое касается и чемпионата Англии, сообщает The Telegraph. 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить парламенту дорожную карту по выходу страны из карантина, где будут пункты, касающиеся возобновления спортивных состязаний. Ожидается, что в конечном итоге будет принято решение разрешить проводить соревнования, в том числе и футбольные, уже в следующем месяце. Правда, c одной традиционной оговоркой: если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это сделать.

Великобритания находится на четвертом месте по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом — 219 тыс. Более 31 тыс. пациентов скончались. Однако пик распространения опасной инфекции уже пройден, потому есть все основания рассчитывать на скорое возвращение футбола. Спортивные турниры занимают важную роль в общенациональном доходе страны, соответственно, медлить никто не станет.

Так или иначе, остаются организационные проблемы, даже если правительство даст добро. Дело в том, что некоторые команды с Туманного Альбиона не поддерживают идею возобновления сезона на нейтральных стадионах (это необходимо, что минимизировать риск заражения COVID-19). На предстоящем собрании по вопросу доигровки чемпионата выступят клубы, занимающие последние места в АПЛ — это «Брайтон», «Вест Хэм Юнайтед », «Уотфорд», «Борнмут», «Астон Вилла», «Норвич»), а также две другие команды. Опасения у них вызвала информация о том, что коронавирус был обнаружен у третьего игрока «Брайтона».

В итоге сторонникам идеи не возобновлять сезон необходимо набрать 14 голосов из 20. Но это кажется маловероятным.