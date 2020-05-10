«Футбол должен вернуться»: РПЛ ждет выхода из карантина

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что российский футбольный сезон возобновлен не будет, а большинство клубов Российской премьер-лиги выступают против того, чтобы доигрывать чемпионат. Якобы «Зенит» объявят чемпионом, «Локомотив» получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, «Краснодар» попадет в квалификацию, а «Ростов», ЦСКА и «Динамо» — в Лигу Европы.

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При этом также сообщалось, что располагающиеся на момент остановки в зоне вылета самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат» не вылетят, но при этом из ФНЛ смогут подняться волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», лидировавшие там. Если, конечно, пройдут лицензирование. То есть в новом сезоне в РПЛ могут выступить 18 команд.

Однако 10 мая пришли другие новости. Теперь СМИ уже сообщили о том, что Российский футбольный союз и Российская премьер-лига хотят доиграть сезон. Более того, шансы на такую перспективу оцениваются как высокие.

«Позиция РФС даже не обсуждается – мы все настроены, что футбол должен вернуться. И как можно быстрее.

Честно говоря, мне непонятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности… Сегодня та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджмент лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол, — рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

— Мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за ними. Но мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол.

Такая пауза губительна для футбола, и каждая неделя простоя, лишний месяц… Только потом узнаем, какое повреждение она может нанести. Мы сейчас говорим о Премьер-лиге, но наша задача вернуть всю футбольную пирамиду. Это и детские спортивные школы, и любительский футбол – миллионы людей.

Шансы на возобновление сезона очень высокие. РФС и РПЛ делают все возможное, чтобы вернуть его. И я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, надо ли его возвращать или нет».

Также информацию о том, что возобновление чемпионата планируется, подтвердил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин.

«Разрабатывали разные нюансы проведения чемпионата, в том числе без зрителей. Надеемся возобновить сезон. Мнения разные. Большинство клубов за то, чтобы сезон возобновился. Наша задача – проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения, — поведал Савин также в эфире телеканала.

— Первый важный этап – возвращение легионеров. У нас около 70 игроков и представителей штабов за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с профильными ведомствами, чтобы у них было какое-то специальное разрешение на въезд. Это первая задача, которую нужно решить.

В целом ожидания от решения вопроса позитивные. Хотелось бы всех вернуть и потом уже начать тренировочный процесс».

Высказался в пользу возобновления чемпионата и старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Впрочем, клуб Сергея Галицкого последовательно стоит на этой позиции все время.

«Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждем возможности вернуться. «Краснодар» выступает за то, чтобы сезон доиграли. Это даст возможность народу почувствовать то, что все будет хорошо.

Каждому футболисту выдали задание, их выполнение строго контролируется. Пять футболистов находятся вне территории России. Сейчас игроки будут сдавать повторный тест на вирус, после чего мы будем ожидать окончательного решения РПЛ по текущему сезону.

Некоторые ребята приезжают и тренируются на базе сами. Надеюсь, что трех недель хватит, чтобы подготовить команду к официальным играм. Мне надо сдать экзамены на категорию Pro, чтобы я уже мог без проблем работать главным тренером в клубе из элиты, — рассказал Мусаев.

— Положительно настраиваюсь на оставшиеся матчи, но понимаю, что решение о возобновлении сезона во многом будет принято исходя из позиции врачей. 18 команд в РПЛ? Я не против, так как поддержу большее количество матчей. Если кто-то из футболистов будет против играть, то я не буду ставить его на поле. Буду уважать его решение».

А уже ближе к вечеру стало известно о том, что дело не только в разговорах. «Спорт-Экспресс» сообщил, что РФС разработал и даже уже передал в правительство страны проект регламента, который будет регулировать поведение всех участников процесса чемпионата России по футболу.

«Был подготовлен серьезный документ, называется «протокол COVID», взяли практику лучших лиг, в том числе немецких. Будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими профильными объединениями. У нас сейчас задача вернуть не только Премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ. Нельзя думать только о сиюминутных задачах», — отметил Алаев.

Подобные протоколы являются неотъемлемой частью работы всех лиг, планирующих возобновление сезона. А немецкая Бундеслига, например, соревнования в которой снова стартуют уже 16 мая, разослала в клубы и на почту игрокам четыре страницы текста, запретив даже секс, если у второй половины футболиста имеются симптомы COVID-19.

Что до России, то по-прежнему ключевой датой остается 15 мая, когда представители лиги и всех клубов соберутся на конференции, где обсудят, стоит ли продолжать сезон.