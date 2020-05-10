Новая волна: справится ли Бундеслига с коронавирусом

Футбольный сезон в Германии близится к своему долгожданному возобновлению после паузы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, а вместе с этим напряжение лишь нарастает. Правда, вызвано оно не столько стремлением наконец продолжить борьбу на футбольном поле, сколько ухудшением ситуации с распространением инфекции в стране.

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С конца апреля власти Германии стали смягчать условия карантина, и люди постепенно стали возвращаться к обычному образу жизни. Не обошли благополучные изменения и футбол: клубам первой Бундеслиги было разрешено возобновить тренировки (сначала в группах по 3-4 человека, а затем поэтапно и в полных составах). При этом командам были поставлены определенные условия, вроде осторожного поведения дома с семьей, занятий и собраний с командой в открытом помещении, а также о соблюдении социальной дистанции не менее двух метров.

В итоге Немецкая футбольная лига (DFL) официально решила продолжить сезон в первой и второй Бундеслигах, а также в первенстве страны среди женщин с 16 мая. И это, безусловно, была отличная новость для всех профессиональных футбольных клубов.

Однако с отменой некоторых ограничений, связанных с COVID-19, ситуация в стране вновь несколько ухудшилась.

По новым данным, число выявленных случаев коронавируса в Германии увеличилось. Так, в Институте им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней отметили повышение базового репродуктивного показателя R (среднее число людей, которых заражает один больной) до отметки выше 1,1, а общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, поднялось до 171,3 тысячи при 7 549 скончавшихся. Немецкие эпидемиологи, основываясь на новых данных, считают, что снятие карантина сейчас негативно скажется на состоянии здоровья граждан, а распространение COVID-19 только усилится.

«Следует ожидать, что число R превысит единицу и мы вернемся к инфицированию в геометрической прогрессии. Ослабление мер было весьма плохо подготовлено», — написал профессор-вирусолог Карл Лаутербах в своем Twitter.

(1) Es ist zu erwarten, dass der R Wert wieder ьber 1 geht und wir in das exponentielle Wachstum zurьckkehren. Zumindest entspricht das ALLEM, was ich heute in Kцln gesehen habe. Die Lockerungen sind zu schlecht vorbereitet worden. https://t.co/WmCgCkAnNu — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 9, 2020

Не обошел коронавирус стороной и футбольные клубы. Еще ранее COVID-19 был обнаружен у трех представителей «Кельна»: положительные результаты тестов оказались у левого защитника Исмаиля Якобса и полузащитника Никласа Хауптманна, а также у физиотерапевта клуба Даниэля Шутца. Все трое были изолированы от команды, «козлы» же продолжили тренировки в штатном режиме, что болельщики восприняли весьма неоднозначно. Всего же по итогам первого этапа тестирования коронавирус был обнаружен у десяти представителей всех клубов первой и второй Бундеслиги. У кого именно — в Германии решили не рассказывать. Примечательно, что и результаты новых тестирований руководство немецкой лиги тоже намерено скрывать от общественности ради продолжения футбольного сезона.

Данное стремление было поставлено под сомнение после новых выявленных случаев заражения в дрезденском «Динамо», у аутсайдеров второй Бундеслиги. Там положительные результаты тестов на вирус оказались у двух футболистов, но меры были приняты по отношению ко всей команде — динамовцы в полном составе (от игроков до менеджеров) отправились на 14-дневный карантин. В связи с этим их матч с «Ганновером», запланированный на 17 мая, был отменен.

Но даже при настолько нестабильном положении и ситуации в Германии твердо намерены уже в следующий уикенд возобновить футбольный сезон: всеми правдами и неправдами.

«Карантин в «Динамо»? Это не повод подвергать сомнению весь сезон в стране. Мне всегда было ясно, что подобное может произойти, ведь мы находимся пока в начальном этапе перезапуска сезона», — заявил глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.

Стремление немцев продолжить футбольный ясно и очевидно. Однако в таком случае клубы остаются в неравных условиях. На примере того же дрезденского «Динамо»: клуб борется за сохранение прописки во второй Бундеслиге, даже одна победа может спасти команду от вылета в третью немецкую лигу. Отменой же матча с «Ганновером» (неизвестно, состоится ли он в итоге вообще) DFL динамовцев этой возможности лишает.