«Возможно, был коронавирус»: как болели в «Ахмате»

Футболист Андрей Семенов сделал громкое заявление. Защитник «Ахмата» и сборной России заявил, что зимой игроки грозненской команды массово заболели во время сборов.

«COVID-19? Наблюдались похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Был сухой кашель… Температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего сутки пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу: наверное, около 17-19 человек в итоге слегли.

Из-за этих обстоятельств второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел. Парадокс», — цитирует спортсмена Sportbox.

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Помимо этого, Семенов порассуждал о том, нужно ли доигрывать чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии COVID-19.

«У меня к этой проблеме двоякое отношение. С одной стороны, нужно обязательно доиграть. С другой, из-за скомканных графиков придется формировать составы на сезон-2020/2021 буквально за неделю. Ведь в случае доигровки до последнего будет непонятно, кто вылетит, кто зайдет из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Люди иногда годами собрать состав не могут, а тут придется за неделю это делать.

Но, повторюсь: как игрок очень хочу довести дело до конца. Считаю, это возможно и нужно сделать», — уверен представитель «Ахмата».

Стоит отметить, что защитник также прокомментировал понижение зарплаты, на которое пошли футболисты грозненской команды в связи с паузой в чемпионате. Семенов сказал, что сокращение в «Ахмате» было не таким сильным, как у других клубов. Не последнюю роль в быстрой договоренности с игроками сыграл тот факт, что многие атлеты уже давно выступают в Чеченской Республике и с уважением относятся к традициям команды.

«Наше руководство всегда идет навстречу в трудных ситуациях, вовремя платит зарплату, даже иногда поощряет сверх сумм, прописанных в контрактах. С парнями перекинулись парой фраз и, недолго думая, согласились на урезание», — подытожил футболист.

Напомним, что до приостановки чемпионата России в связи с бушующим коронавирусом «Ахмат» с 20 очками в 22 встречах замыкал турнирную таблицу Российской премьер-лиги. По последней информации, в случае досрочного завершения сезона «Ахмат» вместе с «Оренбургом», «Рубином» и «Крыльями Советов» (четыре команды от РПЛ), а также «Ротором», «Химками», «Чертаново» и «Торпедо» от ФНЛ сыграют в турнире за право выступать в высшем дивизионе.

Что интересно, за прошедшую неделю это уже второй громкий случай, когда «Ахмат» мелькает в ленте хроники.

Так, 3 мая наставник бело-зеленых Игорь Шалимов дал резонансный комментарий относительно соотечественников, требующих от правительства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19. Отечественный специалист назвал таких россиян «ноющими», сравнив их с «дармоедами» и «бомжами».

«Сейчас прошелся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы — все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

Давайте начнем с бомжей: живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — говорил Шалимов на видеозаписи, выложенной у себя в Instagram-аккаунте.

На высказывание специалиста молниеносно отреагировала общественность, не только раскритиковавшая тренера, но и призвавшая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова снять рулевого «Ахмата» с должности.

«Для придурков! Все хотят быть одним из мушкетеров! Но если нет, то Майдан», — не менее жестко объяснил монолог о кризисе в стране Шалимов.

В итоге рулевой «Ахмата» сначала удалил скандальный пост, а потом и Instagram-аккаунт.