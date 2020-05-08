Вторая волна: коронавирус вернулся в итальянские клубы

Италия постепенно восстанавливается после пережитого пика эпидемии и готовится к возобновлению спортивных соревнований в стране. С 4 мая клубам Серии А официально разрешили вернуться к тренировочному процессу. Правда, процесс постепенный — команды начнут с индивидуальных занятий. В связи с этим футболисты проходят медосмотр, сдавая в том числе и медицинские тесты на наличие коронавируса в организме. Как оказалось, выздоровели далеко не все.

Например, в «Милане», как сообщил журналист Николо Скира в социальных сетях, зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. Имена больных не уточняются, как и их должности. Известно, что ранее в клубе опасную инфекцию перебороли технический директор Паоло Мальдини и его 18-летний сын Даниэль, выступающий на позиции нападающего в составе «россонери». У обоих заболевание протекало бессимптомно.

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Кроме того, о новой вспышке коронавируса внутри команды объявила «Фиорентина». В апреле коронавирусом там заразились Херман Пеццелья, Душан Влахович и Патрик Кутроне. Все футболисты «фиалок» прошли надлежащее лечение и отбыли карантин. Теперь же положительный результат дали тесты сразу шести членов клуба — заболели трое игроков и еще три сотрудника, имена которых не сообщаются. Сейчас они изолированы. Тем не менее это не помешает команде в ближайшее время возобновить тренировки: уже 8 мая оставшиеся футболисты флорентийского клуба приступят к индивидуальным занятиям с соблюдением всех мер предосторожности — то есть избегая контактов друг с другом, что предусматривают обязательные правила социального дистанцирования.

Три новых случая инфицирования подтвердили и в «Сампдории». Известно, что все инфицированные — футболисты, поскольку заражения были выявлены после проверки среди игроков. При этом один из положительных тестов сдал человек, который ранее уже болел коронавирусом и после этого сдавал повторный отрицательный тест. Уточняется, что в настоящее время никто из заразившихся не имеет симптомов, все они ближайшие недели будут находиться на самоизоляции. В марте, напомним, полузащитник генуэзцев Якуб Янкто говорил, что в клубе на первых порах болели аж 15 человек.

Еще один положительный тест сдал игрок «Торино», его имя не называется. У него болезнь, как и в большинстве случаев у спортсменов, протекает бессимптомно.

Наконец, не обошлось и без положительных новостей. Так, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала объявил, что окончательно вылечился от коронавируса. «Старая синьора» подтвердила, что очередной тест аргентинца на наличие заболевания дал отрицательный результат. У 26-летнего форварда COVID-19 был диагностирован еще в марте. С тех пор он несколько раз прошел процедуру забора мазка, один из которых был положительным. После двух новых тестов Дибала вновь признан полностью здоровым, ему больше не предписан режим домашнего карантина.

«Было много разговоров в последние недели, но я могу подтвердить, что здоров. Спасибо за вашу поддержку. Сейчас мои мысли о всех, кто все еще страдает от болезни. Берегите себя», – написал Дибала в своем аккаунте в Twitter.

Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥ — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020

В составе туринцев ранее также переболели инфекцией защитник Даниэле Ругани (именно после новостей о его болезни чемпионат Италии был приостановлен) и хавбек Блез Матюди. Оба они выздоровели еще в середине апреля.

В то же время руководство Серии А продолжает искать выход из сложившейся ситуации, чтобы доиграть поставленный на паузу сезон-2019/20. Подавляющее большинство итальянских клубов проголосовало именно за возобновление чемпионата. Однако с этим не все так просто: дело в том, что министерство здравоохранения пока не дает разрешение на подготовку к рестарту первенства, чем существенно задерживает планы минспорта. Несмотря на то что тренировки частично возобновлены, нет никаких гарантий, что в конечном итоге сезон доиграют.

«Если условия не позволят продолжить спортивные соревнования, то принимать решение о прекращении всех соревнований будет правительство. Включая футбол. Если же все продолжится, матчи будут проводиться без болельщиков. Это не обсуждается. В последние дни наблюдается чрезмерное давление со стороны тех, кто просит правительство немедленно назначить дату возобновления.

Сегодня у нас нет оснований говорить, что можно будет возобновить чемпионат в середине июня. Это зависит от того, будет ли кривая заражения продолжать падать. Я надеюсь, что чемпионат возобновится, но он должен быть в безопасности», — заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафорав эфире RAI.