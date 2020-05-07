«Организм должен справиться»: Федун заразился коронавирусом

Леонид Федун, владелец московского футбольного клуба «Спартак», заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых, уточнив, что 64-летний топ-менеджер в настоящий момент проходит лечение в больнице.

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«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении «Спартака» на официальном сайте.

Как стало известно Metaratings, болезнь Федуна протекает не в тяжелой форме, его жизни ничто не угрожает. Госпитализация бизнесмена была плановой мерой после того, как его тест на наличие COVID-19 в организме дал положительный результат. По информации «СЭ», больничное лечение связано в первую очередь с желанием Федуна минимизировать риск заражения родных.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и министр спорта Виталий Мутко рассказал, что находится на связи с Федуном.

«Я с ним в контакте. Насколько я понимаю из общения с ним, он надеется, что через неделю все будет нормально», — сказал Мутко.

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция была выявлена у Федуна на стадии, когда она легко поддается лечению.

«В первую очередь хочу пожелать Леониду Федуну здоровья. Лично я знаю, что есть три стадии болезни: кто-то болеет в легкой форме, кто-то в средней, а у некоторых начинаются осложнения. Если Леонида Арнольдовича вовремя приняли в больнице и начнут своевременное лечение — он сам и его организм должны справиться с коронавирусом. Надеюсь, что все будет хорошо», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат.com».

«Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы все прошло в легкой форме и поскорее закончилось. Жизнь — это круче всего», — сказал актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов.

Напомним, что с начала эпидемии в России владелец «Спартака» оказывает помощь в рамках борьбы с распространением опасного заболевания. В частности, по данным Telegram-канала Baza, он выделил 10 млн рублей московскому центру хирургии имени Вишневского, тем самым удовлетворив просьбу директора учреждения оказать финансовую поддержку. В рейтинге Forbes за прошлый год Федун занял 20-е место в списке богатейших людей страны, расположившись на 20-м месте с состоянием в размере $6,3 млрд.

Ко всему прочему, «Спартак» заявлял о готовности предоставить домашний стадион команды медицинским работникам, если такая необходимость появится. По словам генерального директора красно-белых Томаса Цорна, «Открытие Арена» приспособлена для переоборудования.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — цитирует Цорна ТАСС.

Федун также выступает одной из ключевых фигур в вопросе возможного возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), ранее приостановленной из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Инсайдеры сообщают, что «Спартак» входит в число клубов, которые выступают категорически против доигровки первенства. При этом голоса «за» выражают только четыре команды: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

Сам Федун о нецелесообразности проводить матчи в период пандемии говорил неоднократно.

«Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго», — выражал мнение функционер в интервью kp.ru.

По его мнению, желание доиграть чемпионат продиктовано потенциальными финансовыми потерями. Тем не менее бизнесмен считает, что в связи с отсутствием возможности заполнять трибуны убытки от проведения игр будут больше тех, что предусмотрены при полном отсутствии матчей.

«Играть без зрителей — не очень разумное решение. Какой смысл? Футбол без болельщиков мертв.

В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы! И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», — говорил он.

Решение о возобновлении сезона-2019/20 будет принято в течение ближайшей недели. Источники передают, что с высокой долей вероятности лига объявит о досрочном завершении первенства, а турнирная таблица будет зафиксирована. В этом случае «Спартак» финиширует на восьмом месте и не попадет в еврокубки.