«Зенит» станет чемпионом: сезон завершится досрочно

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), вероятнее всего, будет завершен досрочно. По информации «СЭ», 15 мая такое решение примет исполком Российского футбольного союза (РФС) с учетом мнения большинства клубов. Источник уточняет, что в такое случае это будет означать признание кампании состоявшейся — то есть места в турнирной таблице будут закреплены за командами в соответствии с тем, на каких позициях они находились до паузы.

При этом две последние команды не будут понижены в классе и останутся в дивизионе, а в следующем сезоне в РПЛ сыграют 18 клубов вместо 16 с учетом повышения двух представителей Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Чемпионом, соответственно, станет петербургский «Зенит».

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«Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ», — сообщил ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Таким образом, места в турнирной таблице, дающие право сыграть в еврокубковых турнирах в сезоне-2020/21, распределятся следующим образом: «Зенит» (1-е место) и «Локомотив» (2-е) — прямые путевки в Лигу чемпионов; «Краснодар» (3-е) — квалификация Лиги чемпионов с 3-го раунда; «Ростов» (4-е) — прямо попадание в групповой этап Лиги Европы; ЦСКА (5-е) и «Динамо» (6-е) — квалификация Лиги Европы с 3-го и 2-го раундов соответственно.

Напомним, что текущее первенство РПЛ, как и большинство чемпионатов Европы, официально приостановлено до 31 мая в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В России выявлено почти 166 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1537 пациентов скончались.

Некоторое время назад стало известно, что 12 клубов в России выступают категорически против возобновления сезона. Хотят завершить чемпионат при этом только четыре команды: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов». Это может стать ключевым в вопросе продолжения первенства, поскольку РФС лишь учитывает мнение всех клубов (а «за» — самые авторитетные), принимая окончательное решение самостоятельно. Все футбольное руководство при этом заинтересовано в доигровке оставшихся туров.

»Александр Дюков (глава РФС — прим. ред.) до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.

Повторю: большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», — написал в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

Ситуация в России входит в диссонанс с той, что сложилась в европейских топ-первенствах, где клубы, беря в расчет потенциальные потери от досрочного завершения сезона, голосуют за доигровку. В частности, в немецкой Бундеслиги намерены вернуться к матчам уже в течение ближайших недель, итальянская Серия А, английская Премьер-лига и испанская Примеры рассчитывают возобновить чемпионаты летом.

Тем не менее есть и те, кто отказался от этой идеи. Например, французская Лига 1 и нидерландская Эредивизия. По слухам, президент Франции Эммануэль Макрон попытался убедить иностранных коллег в правильности этого решения, но отклика не нашел. В других странах футбол имеет слишком важное экономическое значение в общенациональном масштабе.

Кроме того, примеры Франции и Нидерландов показывают, почему в России с высокой долей вероятности решат расширить лигу на будущий сезон. В тех чемпионатах, где турнирная таблица была зафиксирована, две последние команды были понижены в классе. В конечном итоге это рискует обернуться судебными исками, поскольку эти клубы уже подали официальный протест на свой вылет, опираясь на «отсутствие спортивной честности». Помимо прочего, бунтуют также некоторые клубы, которые не сумели квалифицироваться в еврокубки (то есть фактически потеряли большую часть дохода). В РПЛ этого, судя по всему, удастся избежать.

Президент РПЛ Сергей Прядкин на днях пояснил, что лига считает оптимальным вариантом возобновить чемпионат 21 июля (впрочем, эта дата может корректироваться по мере изменения масштабов распространения COVID-19). Тем не менее для этого нужно положительное решение большинства, которое пока склоняется к досрочному завершению сезона.