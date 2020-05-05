«Тренировки уже с 15 мая»: НХЛ все ближе к возвращению

Скорое возвращение

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, проводящий в Национальной хоккейной лиге свой первый сезон, рассказал о том, что информация о возможном возобновлении с 1 июля приостановленного на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса сезона, появившаяся ранее у североамериканских инсайдеров, является верной.

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Хоккеист рассказал в интервью «Советскому спорту», что сейчас находится вдали от родного Магнитогорска. Вместе со своим другом, форвардом «Металлурга» Евгением Тимкиным они сняли частный дом с хорошим спортивным залом на озере Банном и там стараются поддерживать физическую форму во время режима самоизоляции.

«Об остановке чемпионата объявили 12 марта, если мне память не изменяет. Жена улетела 16-го. Мы остались вдвоем с Димой Орловым. Ждали распоряжение – можем ли отправляться домой? Думали, что задержимся, но в итоге сами вылетели 19-го числа. То есть спустя три дня после того, как все наши разъехались»,

— поведал вратарь.

Что касается слухов о возобновлении соревнований с 1 июля, то молодой голкипер, очень ярко проявивший себя в дебютном сезоне, действительно подтвердил их и рассказал важные подробности.

«Информация верная, правда, получили мы ее не от генерального менеджера, а от агентов – они все эти вопросы решают с профсоюзом игроков (NHLPA). Есть вариант, что тренировочные лагери откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает, — отметил Самсонов.

— У ребят за океаном одна ситуация – им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты? Впрочем, думаю, все сложится нормально. В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана».

Денисенко уезжает

Пришла из-за океана и трансферная новость. Очередным российским игроком, который отправится в НХЛ в ближайшее межсезонье, стал 19-летний нападающий ярославского «Локомотива», капитан сборной России на последнем молодежном чемпионате мира Григорий Денисенко.

О его переходе «Пантерз» объявили на официальном сайте. Хоккеист подписал стандартный трехлетний контракт новичка на $925 тыс. в год, однако при этом в случае перевода в фарм-клуб в АХЛ он будет зарабатывать только $70 тыс.

В целом ничего неожиданного не произошло. Переезд Денисенко в НХЛ был прогнозируем и ожидаем. Сам форвард хотел попробовать свои силы за океаном, а потому не вел с «Локомотивом» переговоров о продлении соглашения.

«Флорида» выбрала его на драфте-2018 в первом раунде под общим 15-м номером, а в последнем сезоне КХЛ Григорий провел за ярославский клуб 38 матчей регулярного чемпионата, отметившись в них 12 (6+6) очками, а в плей-офф Кубка Гагарина в неудачной серии первого раунда против финского «Йокерита» (2-4) забил один гол за шесть встреч.

Вместе с молодежкой он выиграл серебро МЧМ и был на льду одним из лидеров команды Валерия Брагина.

Можно ожидать, что Денисенко обязательно получит в новом сезоне шанс в основном составе «пантер», причем, возможно, с первого же матча — если хорошо проявит себя в тренировочном лагере. Ставку в клубе на российского новичка делают большую.

Битва за матчи

Еще одним подтверждением скорого возобновления сезона является информация TSN. Канадский телеканал сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс» подали заявки на проведение оставшейся части регулярного чемпионата на своих аренах.

До конца регулярки клубам осталось сыграть от 11 до 14 матчей, хотя, по появившейся ранее информации, в итоге вместо 82 встреч каждая команда может провести только 76, чтобы уложить чемпионат и плей-офф в отрезок с июля по октябрь.

При этом доигрываться чемпионат будет по дивизионам на четырех аренах в четырех разных городах, где матчи пройдут без зрителей, но зато будут показаны в прямом эфире.

Ранее лига выставила требования к аренам и городам, которые подают заявки. Касаются они в основном безопасности.

СМИ сообщали, что на проведение оставшейся части сезона претендуют 12 арен, а наилучшие шансы на получение права на это у Торонто и Коламбуса.

Неизвестно, входят ли Ванкувер и Эдмонтон в число подававших ранее заявки 12 городов, но они, безусловно, имеют хорошие шансы на проведение игр, только, вероятно, будут конкурировать друг с другом, поскольку представляют один и тот же Тихоокеанский дивизион.

Причем для клубов из этих городов вопрос является очень важным, поскольку оба они куда лучше играют на своих аренах и при этом ведут борьбу за попадание в плей-офф. В том числе между собой.