Стало хуже: отца Хабиба спецрейсом доставили в Москву

Отец и многолетний тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По информации РИА «Дагестан», 57-летнего специалиста еще 3 мая доставили в столицу на специальном самолете из городской больницы Махачкалы, куда он попал в апреле с подозрением на пневмонию.

Реклама

Тревожную новость сообщил СМИ судья олимпийской категории по спортивной борьбе и друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов.

«Несколько дней назад я общался с Абдулманапом. Он говорил, что все хорошо и что идет на поправку.

3 мая мне позвонил его близкий родственник и сообщил, что Абдулманапу внезапно стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что случились проблемы с сердцем»,

— рассказал Османов.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба заболел во время нахождения в горах, однако два дня отказывался отправляться в поликлинику. Первое время к тренеру никого не пускали, и он сдал тест на коронавирус, но его результаты не стали достоянием общественности.

Позднее друг Нурмагомедова — комментатор Рамазан Рабаданов — написал в своем Instagram, что у больного диагностировали пневмонию.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк.

Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк»,

— писал Рабаданов.

При этом сам Абдулманап уверял, что с ним все в порядке. На следующий день после первых новостей о госпитализации он сказал в комментарии ТАСС: «Чувствую себя отлично, со мной все хорошо».

Чуть позже известный в прошлом боец ММА Олег Тактаров сообщил, что позвонил и узнал, что состояние у отца Хабиба «стабильное» и что «у него все будет в порядке». Тактаров даже предположил, что недомогание у Абдулманапа возникло чисто на нервной почве.

«Главное — не нервничать. Все болезни от нервов идут. Наверное, кто-то его довел», — говорил экс-чемпион UFC в ходе прямого эфира в Instagram.

28 апреля сам Нурмагомедов-старший сделал пост в соцсетях, выразив признательность врачам.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах».

А затем, словно гром среди ясного неба — новость о госпитализации в Москве.

Хабиб пока не комментировал ситуацию своего отца напрямую, но нередко публикует в Instagram посты, косвенно намекающие на происходящее.

Так, в последней записи сильнейшего легковеса UFC говорится: «Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание».

Чуть ранее Орел написал большое обращение к дагестанцам, выразив досаду из-за несознательности людей, которые легкомысленно подходят к коронавирусу и способствуют распространению инфекции.

«Наша халатность к советам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, и теперь наши больницы переполнены, специалистов и лекарств не хватает, а число зараженных только растет.

Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе»,

— предупреждал Хабиб.

Кроме того, за неделю до того, как в СМИ впервые появилась информация о госпитализации Абдулманапа в махачкалинскую больницу, чемпион UFC призывал больше ценить родителей.

«Те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы все, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — подчеркивал Хабиб.